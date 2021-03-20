德语媒体：价值观之争不容中立

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"咄咄逼人的中国落入越位陷阱"为题，刊发该报退休总编Bernd Ziesemer撰写的评论。文章指出，德国政界依然在不断美化当前的对华政策，这种局面必须引起人们高度警惕。

"并非是西方国家正在用封闭、脱钩政策打破世界的平衡。实际上，中共当局正在用6万名审查员以及一切其他手段隔绝中国民众与世界的联系。中国利用推特等平台在我们西方搞政治宣传，却禁止本国民众使用这些平台。这凸显了这个政权的虚伪。"

"至于脱钩政策：美国的政治精英确实正在跨党派地寻求在经济上部分脱钩中国。如今，欧洲也有越来越多的精英阶层开始认同这一理念，他们对越发咄咄逼人的北京感到失望。不过，脱钩战略并不等同于彻底孤立中国。"

"根据德国贝塔斯曼基金会和美国荣鼎咨询集团的一份调研，德国对华出口总额中，有大约83%都被美国方面视作'没有问题'，其中包括对德国至关重要的汽车产业。毕竟，在面对中国不遵守国际规则、不愿在南海放弃武力手段时，西方只不过在考虑禁止向中国提供最新制程的芯片而已。"

"这些天，中国领导人谈论经济脱钩的频率高于美国总统拜登。习近平正在鼓励中国企业在今后五年内'完全摆脱'对西方关键科技领域的依赖。就像美国军事专家猜测的那样，中国领导人的这一倡议背后，暗藏着武力攻打台湾的想法，这会不可避免地招致西方制裁；中国现在正为这最坏情况做准备。"

"中国的经济雄心与军事野心相互交织，配合以针对欧洲的大规模威吓战略，这一切都让当前局势变得十分危险。因此，我们欧洲在和中国打交道时，必须摒弃天真。"

中立国瑞士也必须在美中冷战中明确立场

瑞士《新苏黎世报》以"瑞士陷入美中地缘政治对抗的前线"为题，刊发评论指出，瑞士政府正想避免在美中争霸中被迫选边站，但是即便是永久中立的小国瑞士，也注定无法长久地在美中之间走钢丝。

文章注意到，不久前美国与其十多个盟友共同发表声明，谴责中国在疫情溯源问题上拒绝和世卫组织开展更广泛合作，在发表声明前，美方也曾邀请瑞士签字，但是瑞士外交部以恪守中立为由，谢绝了联署这份政治敏感的声明。

"美方邀请瑞士外交部联署，是基于'瑞士也是认同美国价值观的伙伴国家'之原则性认知，和瑞士的中立性、瑞士在中国的经济利益并没有太大关联。因此，美国今后还会继续来叩响瑞士的大门。这一次是疫情溯源问题，下一次也许是排他性的科技标准，抑或是防止中国工业间谍夺取知识产权。中国与西方之间矛盾的计划速度比预想的还要更快，美国想要重新夺回失去的领地，并且要求自己阵营内的伙伴明确立场。"

"瑞士联邦情报局在最新的安全报告中曾经担心，世界将分裂为两个拥有不同经济科技标准的阵营。这一担心正在成为现实。而瑞士的回旋空间已经越变越小。就在不久前，瑞士公布了其中国战略之后，北京已经向瑞士联邦委员会发动了一轮假新闻攻势。而在疫情溯源问题上，瑞士当局却选择了克制。"

"长远来看，想在美中之间保持平衡是不可能的。就像在美苏冷战时期那样，瑞士必须将自己定位为'中立，但是明确的西方国家'。瑞士的这一立场，至今都赢得俄罗斯的尊重。面对北京，瑞士还需要努力确立这一形象。在实质内容上倾向美国的立场，但又避免联署声明等外交挑衅，这是一条总体可行的道路。但是瑞士也必须准备好不卑不亢地应对北京的言语攻击。只有这样，瑞士才能在一个日趋分化的世界中占据有利的战略先机。"

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