德语媒体：以魅力攻势取代战狼外交?

（德国之声中文网）《南德意志报》发表文章写道，至少从官媒就七国集团峰会的报道来看，习的讲话似乎还没有得到贯彻。这篇题为《中国尝试发起魅力攻势》的报道写道：

“周末召开的七国集团峰会上，中国虽然缺席，却是当之无愧的主角。尽管中国官媒极力矮化七国集团的影响，但北京显然非常担心，西方国家会结成抗击中国的同盟。

过去几年当中，被称为‘战狼’、颐指气使不可一世的中方代表，简直成了中国争强好斗的外交路线的象征。对驻在国横加指责，就新冠源头散布谣言，一旦有人胆敢说出中国不喜欢的批评言论，中方代表要么呵斥对方闭嘴，要么就会愤然离席。战狼这个名字源自中国一部同名动作片，讲的是一位兰博式的独胆英雄抗击西方列强的故事。

中国外交官这类令人诧异的行为方式其实并不陌生。中华人民共和国建政以来，这种外交官以异乎寻常的强硬措辞捍卫本国利益的时期曾出现过多次。这种作秀式的愤怒情绪其实是一种策略，这样做得主要目的是演给本国领导人看，而并非针对外交对手。”

文章写道，战狼外交已经产生了直接的后果。尽管中国在世界各地大举投资，并发动宣称攻势，但许多国家对中国的疑虑却在与日俱增：

“一般来说，狼叫得最凶的时候，往往是它最害怕的时候。中国的战狼外交可能也适用这一规律。习近平的长远目标是让中国经济摆脱对外国的依赖。然而，现阶段中国在很多领域还离不开同境外的合作。为了实现中国经济的现代化，中国还需要外国的市场和技术。

不过，习近平的最新讲话并不一定意味着中国的外交路线将改弦易辙。多年来，这位党的最高领导人一直在要求加强宣传攻势，扩大影响力，以遏制对中国的批评。因此，他推出的新路线，更像是为了赢得时间的缓兵之计。北京坚信，同西方必然会发生冲突，只是现在还为时尚早。”

周四，中国人大通过了《反外国制裁法》。柏林出版的《日报》就此写道：

“欧盟商会宣称，该法律出台过程缺乏透明度，已经引起了商会会员的警觉。欧盟驻华商会主席伍德克（Jörg Wuttke） 表示：‘中国似乎有些操之过急。对于吸引外来投资，或者安抚那些担心卷入政治博弈的企业来说，中国这样做绝没有好处。’

香港Paul Hastings律师行的Shaun Wu也表示，对于那些想在中国做生意的外国企业来说，他们的境内外业务今后可能都将面临更多的监控。”

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