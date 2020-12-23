德语媒体：以贸易促转变?当年错误不容再犯!

(德国之声中文网) 维也纳出版的《标准报》以"欧中投资协议-一笔糟糕的交易"为题，刊发评论指出，为了和中国达成协议，欧盟正不顾人权问题，屈从于德国汽车厂商的压力。

"历经多年的谈判后，北京突然想要在年底前和欧盟签署双边投资协议。对于中国而言，这将是一次外交上的成功，能够在正重新结盟共同应对中国贸易手段的欧美之间钉入楔子。偏偏德法两国也在寻求尽快签署协议，这真叫人尴尬。"

"为了这项协议，欧中双方已经进行了七年的谈判拉锯。欧洲的诉求无外乎对所有参与者都适用同等的权利：中国企业能够在欧洲做的事情，欧洲企业在中国也应当可以做。然而，根据现在披露的信息，新的协议既不会取消投资中国市场的合资股比限制，也不会终结强制技术转让，更不会为欧洲企业提供公正的市场准入。"

"北京还拒绝了杜绝强制劳动条款。恰恰就在近期，传出了中国当局强迫约50万被拘禁的维吾尔人从事棉花采摘工作的消息。中国可能是新冠疫情下的经济赢家，但是该国的人权状况也达到了1989年天安门屠杀以来的最糟糕程度。欧盟非但没有对此表明自己立场，反而视而不见，屈从于德国汽车厂商的压力。这真是在错误的时间出炉的一项错误的协议。"

柏林出版的《世界报》也以"错误的时间、错误的协议"为题，刊发评论指出，美国新总统拜登上台，本来为欧美共同迫使中国让步提供了良机，但是现在欧盟急于签署协议，拱手断送此次机遇。

"难道我们全忘了吗？2001年西方为中国加入世贸组织铺平了道路，当时曾许诺说，这会促使中国的转变。这真是一个错误！"

"在习近平的统治下，中国的权力诉求前所未有地膨胀。在中国国内，批评者被关押、被虐待；在国外，中国则以经济手段作威胁，向批评者施压。西方企业遭到了不平等待遇，还遭到了间谍行为的窥探。在迈向科技领军地位的道路上，中国可顾不上什么伙伴。"

"欧中投资协议中，中国虽然作出一些小的让步，但是总体局面不会因此发生改变。今后，欧洲企业依然不会拥有充分的中国市场准入权。他们不能像中国本土企业一样，平等地参与公共招标。中国政府也会继续为本国企业提供不公正的补贴。但凡坚持自己原则的人，都不会在这样一份协议上签字。"

"尤其是现在，更不能签字。美国新总统拜登很可能愿意和欧洲携手对中国施压，迫使后者作出真正的让步。这是完全不同于特朗普的做法。如果欧洲现在和中国签署了协议，西方就错失了一次束缚中国的机会。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。