德语媒体：“以贸促变”改变了中国还是欧洲？

(德国之声中文网)《世界报》发表政治学者Joseph de Weck撰写的杂文“中国大错觉”（Die große China-Illusion）。文章指出，上世纪80年代以来，德国和欧洲国家执行的都是“以贸易促转变”的对华政府。柏林政府上上下下都相信，与中国建立贸易往来可以将中国纳入全球经济体系，可以通过这个方式让中国变成市场经济和法治国家。

作者写道：“贸易让中国的市场实力变得如此强大，甚至连好莱坞为了迎合中国市场都需要修改电影剧本。然而做出改变的往往是对对外贸易更为依赖的一方。现在北京正在使用特朗普的方式推出强权政治。中国驻柏林大使馆警告称，如果华为被排除在德国5G网络建设之外，那么德国的汽车企业就会尝到后果。”

作者写道，“北京的权力精英们现在深信，他们的‘有中国特色的社会主义’体制比西方的民主与市场经济的结合更具优越性。这么一来就不难想见，为什么2012年以来欧盟同中国之间展开的投资协定谈判始终没有进展。布鲁塞尔方面要求中国为欧洲企业提供更好的中国市场准入条件以及法治安全保障。但是直到今天欧洲人都未能如愿。欧洲人逐渐明白过来，中国是要坚持搞国家资本主义，”

“欧盟国家在对外贸易政策中三个全新立场上的共识越来越多。首先，欧盟必须扩大自己的谈判筹码，迫使中国做出让步。其次，面对与中国政府关系密切的中国企业竞争对手，欧洲的企业应该得到更好的保护，必要时欧盟应该对欧洲企业提供帮助。另外，如果政府在中国经济中仍然是决定性因素，那么欧盟也必须始终考虑到主权政策的层面”。

文章写道，“3年前，法国总统马克龙在其关于欧洲问题的首次演讲中呼吁将‘欧洲主权’作为欧盟政策的总体目标，当时很多人还觉得这种提法缺乏现实感。现在德国总理默克尔自己都承认：‘为了确保欧洲的经济成就以及未来的行动力，欧洲在技术和数码领域都必须拥有自己的主权’……”

文章指出：“欧盟正在脱离40年的自由市场阶段，正在变得越来越倾向于动用贸易保护和工业扶植政策。至于以贸易促转变：欧盟自己正在变得越来越像亚洲式的‘国家资本主义’，而不是亚洲变得越来越像西方。”

中国掌控UNESCO 法国人火大

《法兰克福汇报》发表题为“中国对世界文化伸手”（Chinas Griff nach der Weltkultur）的文章指出，美国退出联合国教科文组织之后，北京开始系统性地扩大其影响，这令法国人大为光火。

文章描述，联合国教科文组织总干事、法国人奥德蕾·阿祖莱(Audrey Azoulay)正在谋求自己的第二任期。“如果明年她想再度当选，就格外需要获得中国的支持。这也解释了为什么她会迅速做出反应，把一名台湾科学家排除在联合国教科文组织举办的一场网络研讨会之外”，文章写道，“一位来自台湾名叫Yeh Chih-Fu的在美国斯坦福大学做研究的博士生报名参加国际理论物理中心（International Centre for Theoretical Physics）的虚拟会议。这一会议是由联合国教科文组织、意大利政府以及国际原子能机构联合资助举办的。Yeh Chih-Fu收到会议回复，他作为台湾人不能参与这场会议。联合国教科文组织证实确有其事，但是并没有解释原因。”

文章写道：“很长时间以来欧洲外交官们注意到，中国是如何通过有针对性的任命，巧妙地利用结构组织上的弱点或依附关系，扩大其在教科文组织的影响力，以改变对 ‘和平文化’的理解，从而实现自身利益。总干事阿祖莱已经多次向北京表示感谢，感谢北京向美国‘退群’后遭遇巨大财务损失的教科文组织提供资金帮助。”

文章写道：“在巴黎，人们更是满怀疑虑地观察到，中国是如何将法国从其原来的非洲后院赶出去的。”文章描述说，巴黎曾有一座孟德斯鸠公馆，法国政要都在这里同非洲各国首脑举行会晤。这座公馆同非洲之间的渊源深厚。后来法国政府声称迫于经济压力要出售这座建筑。官方说这座公馆出售给俄罗斯的一位富豪，这位富豪打算把公馆改造成一家豪华酒店。但是几年后工地上却出现了用中文标识的施工牌。2017年，这里正式成为装潢一新的中国驻法大使馆。

文章最后写道：“中国大使馆把这座装潢一新的建筑成为‘中法友谊和文化对话的标志’。从那里，中国驻法大使卢沙野组织使馆工作人员撰写的‘一名中国驻法使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察’，这篇文章表达了对西方衰落的思考。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。