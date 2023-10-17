德语媒体：以哈冲突与中美博弈

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》的评论写道，通过向中东地区派出特使，北京试图强调中国对中东事务的话语权。这篇题为《中国试图从以哈冲突中获益》的评论写道：

"中国向中东派遣特使的意图非常明显：中国特使此行的目的不是促成和平，而是要削弱美国在该地区的影响力。

今年年初，多年的宿敌伊朗和沙特阿拉伯在北京宣布实现关系正常化时，中国的这一意图就已露出了端倪。九月底，叙利亚暴君阿萨德在中国受到礼遇，中国党和国家领导人习近平批评西方对叙利亚的制裁时，这一意图更是得到了公开的宣示。而现在，中国外长批评以色列袭击平民，但绝口不对哈马斯的屠戮行为进行谴责，中国的意图就更加昭然若揭了。"

评论指出，中国领导人虽然也在强调，中方要尽力避免冲突升级，"但事实上，中国实际偏袒阿拉伯一方的立场却同美国国务卿布林肯的努力背道而驰。通过此次中东之行，布林肯试图阻止战火蔓延至整个地区。

而这一立场不仅仅对以色列意义重大。未来出现的任何国际问题，都将不可避免地涉及中美在地缘政治领域的争夺。世界将因此变得更加不安全，更加不稳定。"

《世界报》发表评论称，哈马斯对以色列发动的恐怖袭击，也是对西方民主制度的挑战。一旦局势失控，一场世界大战将在所难免。

"各种危机与战争的同时发生，对全球民主国家形成了历史性的挑战。普京入侵乌克兰已经使美国和北约的财政和军事资源捉襟见肘。而以色列正面临着不得不在多条战线上应对战争的威胁。

而即便有美国这样一位盟友，要想同时战胜哈马斯、真主党、加沙、伊朗、叙利亚、黎巴嫩、也门及其来自卡塔尔和沙特阿拉伯的帮凶和资助者也将是一件非常困难的事情。不能排除的是，西方陷入疲于应对状态之际，中国会看准机会，通过军事手段实现与台湾的 '统一'。

两位垂暮老人争夺总统宝座之际，一旦出现同时为乌克兰、以色列和台湾而战的局面，那么这场第三次世界大战很快就会催生出新的世界秩序。

美国将成为一个孤立的前超级大国，将没有能力再去顾及欧洲的安全。欧洲则将成为亚洲的附庸，由中国制定数字监控和言论自由的规则。而中东则将重返中世纪。开明社会则会变成一段历史插曲。有鉴于此，（西方世界）现在必须亮明态度。"

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