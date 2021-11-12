德语媒体：令人鼓舞的好消息

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》发表评论称，在双边政治氛围日趋紧张的大背景下，中美两国政治家能够平心静气地坐下来会谈，这本身就是一件好事。而双方能够就气候保护达成共识，至少乍看起来，很令人鼓舞。这篇题为《纯属表象》的评论写道：

"细究之下，不难发现，中美这份联合声明毫无新意可言。只有中国人就减少有害气体排放提出具体的时间表，才真正会对国际社会有所帮助。中国何时可以开始减少二氧化碳排放? 各个经济领域又何时会达到排放峰值？对于这类核心问题，北京至今不肯做出明确表态。

有鉴于此，中美的气候保护联合声明更是一次缓解当前紧张关系的前戏，是为重大外交活动铺就的红地毯而已：下周美国总统拜登和中国国家主席习近平将举行视频峰会。但愿届时气候保护仍会是双方的一个重点议题。"

评论认为，中美双方发表这份联合声明，还有一个目的，那就是中国为平息众怒而采取的补救措施。毕竟习近平不来参加格拉斯哥气候会议，引发了众多的批评和嘲讽。评论最后写道：

"在北京，气候保护已经再一次沦为次要性议题。前不久，中国不得不让火力发电厂全力运行，以勉强度过严重的能源危机。而现在，政府部门又要全力应对新冠疫情，中国目前正面临着首波疫情后，最严重的一次感染潮。接下来，还有冬奥会和习近平开始第三届任期的'政治登基'仪式。总而言之，有关实现碳中性的具体时间表恐怕一时还难以被提上议事日程，而这恰恰是迫在眉睫的重中之重。"

《法兰克福汇报》评论则认为，尽管中美气候保护联合声明缺乏具体内容，但两个碳排放大国签署声明本身，就是一个令人鼓舞的好消息。评论写道:

"中国意识到气候保护问题紧迫性这一事实本身，就是向实现全球气温升幅低于两摄氏度这一目标迈出的重要步伐。其他国家也应共同跟进。

除此之外，中美联合声明还有另外一项重大意义：在中美双方存在着众多地缘政治争端和冲突隐患的大背景下，尽管制度不同，中美双方仍能够就符合双方利益、又具有全球影响的重大问题达成共识。也就是说，当前的紧张关系并不排除双方在局部问题上实现合作的可能性。诚然，这一切并不能减少双方的相互敌对，更无法使双方关系一蹴而就出现转机，但联合声明仍可以被看作是双方在其他领域探讨合作可能性的试金石。中美双方陷入大规模恶性冲突的可能性依然无法排除，但双方继续保持竞争态势的可能性也同样无法排除。"

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