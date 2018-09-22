德语媒体：“令人警觉的投降行为”

(德国之声中文网）谷歌前董事长埃里克·施密特曾经将因特网的未来描绘得非常可怕：我们现在所熟悉的网络世界十年后将一分为二，一个是以美国为首的自由网络，另一个则是严格审查但技术却很"进步"的中国网络。而本月内，谷歌和苹果所做出的决定，似乎说明施密特所言并非耸人听闻。《南德意志报》以《全面控制》为题介绍了网络世界的一些最新发展。文章写道：

"苹果新款手机一个问题是，它既有一个物理SIM卡，又有一个虚拟SIM卡，从而不需双卡就能实现双号。但是，这项技术将使手机实名制面临困难。苹果专家兼记者的特里普·迈克尔（Tripp Mickle）表示，正是由于这个原因，苹果公司决定将不会在中国市场出售这款手机。

谷歌计划中的中国版搜索引擎也采取了类似的策略。2016起，中国法律规定，网络服务商必须承担起举报'非法内容'的义务。而从去年开始，网络用户几乎要在所有平台都使用实名和手机号才能注册。政府不喜欢网络的匿名化。无论是社交媒体、手机支付、还是网络送餐以及快递服务，没有11位数的手机号，你就无法享受这些网络服务。手机号成了每一个中国公民的身份验证玛。而谷歌和苹果等外国企业，也加入了这一行列。"

文章写道，2010年以前，中国随处都可以买到手机充值卡。而2017年以后，中国全面实施了手机实名制。和德国一样，中国人购买手机时也需出示身份证和住址信息。但同德国不同的却是，在中国，无论是使用社交媒体，还是网络银行，验证手机号都已经成为标准程序。这样一来，网民的任何言行就都可以实名查证了。文章接着写道：

"自从谷歌制定中国版搜索引擎的计划披露之后，批评声不绝于耳。人权观察致谷歌总裁桑德尔·皮蔡的信中称，'这一发展是向中国政府令人警觉的投降行为。'1400名谷歌员工也联名致函总裁表示抗议，有一些员工甚至愤而离职。

但这一抗议行动恐怕改变不了任何事情。八年前，谷歌以捍卫公司伦理为由离开了中国，现在它却正在寻找返回中国的途径。当年谷歌出走的一个动因是，谷歌创始人谢尔盖·布林作为一个孩提时代同父母一道逃离苏联的移民后裔，他对政府的干涉行为非常反感。但现如今，中国已经成为全球最大的数码科技市场，大型科技企业每年的营业额动辄以数十数百亿美元计。此外，中国政府也在人工智能领域投入巨额资金。谷歌担心，不接触八亿网民的数据，在这个领域将失掉领先地位。"

全球范围内，中产阶级在不断发展壮大，资产也在稳步增加。尤其在以中国为首的亚洲地区，这一发展趋势极为明显。而相比之下，老牌工业国家的情况却不容乐观。《南德意志报》以《大跃进》为题，介绍了全球财富的发展和分配。文章写道：

"人类历史上最成功的一次经济腾飞已经持续了四十年之久，还将持续多久，现在无人可以断言。四十年前，中国共产党开始向外国资本开放门户，从而为日后的快速发展奠定了基础。数千万人摆脱了贫困，无数当年一无所有的人摇身一变成了美元百万富翁。没有哪一个国家像今天的中国这样，为成功、财富和奢华生活而欢呼，也没有哪一个国家能够为全球中产阶级的壮大做出过如何大的贡献。没有任何一个国家像中国这样享受到如此多全球化的益处。

全球私有财富再以加速度向亚洲和中国转移

从全球私人财产的分布状况也可以看出中国经济腾飞的影子：私人财富中，亚洲尤其是中国人所占的份额越来越大。中国人财富增幅每年都保持两位数以上。现在增长速度虽然有所减缓，但增长趋势并没有变化。去年，中国财富的增幅为14%，尽管明显低于前年的18.3%,但仍然高踞世界榜首。去年年底，人类达到了前所未有的富裕程度：工业国家和门槛国家经济的同步增长，以及全球股市持久不衰的牛市，使全球财富增加了7%，达到了168万亿欧元。"

摘譯自其它媒體，不代表德國之聲觀點