 德语媒体：令人担忧的香港前途 | 媒体看中国 | DW | 03.09.2019

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德语媒体：令人担忧的香港前途

《慕尼黑信使报》认为，香港已经陷入了各方都无法让步的僵局。《新奥斯纳布吕克报》担心，香港示威的最终结果可能就是玉石俱焚。《法兰克福汇报》则从国泰航空的遭遇联想到了在华德国企业今后的命运。

China Proteste in Hongkong (AFP/P. Fong)

9月2日早晨，一名示威者在港铁车站被警方拘捕。

(德国之声中文网)《慕尼黑信使报》以"北京仍在犹豫"为题，刊发评论指出，香港危机中，民主派、港府、北京中央政府到头来都是输家，没有任何一方能够现在拿出解决方案。因此，局面正在向玉石俱焚的方向发展，这将给700万市民带来惨痛后果。

"如今的一切都围绕着这个问题：中共当局是否会觉得自己不得不武力干预香港？如果是，又会是什么时候？在亚洲，脸面总是非常重要。10月1日是中华人民共和国建国70周年庆典。如果届时大量香港民众上街构筑路障，这对于几乎拥有毛泽东一般的权力的习近平而言是不可想象的。"

"但是，香港的民主派，也不会愿意就他们的诉求做出哪怕是一毫米的让步，他们要求，他们的自由权利应当如法律条约所规定的那样，在2047年前不受侵犯。"

"然而，北京仍然在犹豫。要是再来一场天安门式的屠杀，对于掌权者而言意味着两大危险：北京将会遭到国际社会的抵制，而中国成为独掌世界经济之强国的民主梦想也将长期破灭。"

China, Shenzhen: Peking droht Hongkong mit Gewalteingriff (Reuters/T. Peter)

中国武警部队是否会开进香港?

《新奥斯纳布吕克报》以"悲剧在于 只有输家"为题，刊发评论指出，香港示威者与中国政府之间的对立正越来越激化。

"抗议民众想要捍卫自己的自由，北京则感受到了威胁，试图通过安全力量武力镇压、抓捕民权人士来恢复秩序。这反过来又激怒了民众，让后者更加响亮地喊出自由诉求，从而进一步让北京当权者担忧失去控制，因此威胁要派出军队。"

"这场示威早已不再只是关乎一部法案的细节问题。它事关民主、法律保障、言论自由。两种体制在这里交织，双方都在这场僵局中不能后退，甚至都不能做出愿意妥协的姿态；否则，北京就会担心失去控制，示威者就会担心失去自由。"

"要是中国真的派兵，香港民众固然可以获得西方国家的同情，但是却没有任何国家会予以干涉。悲剧的是，不管如何，这场冲突到头来只会有输家：香港人失去他们的自由权利，中国则失去了一个重要的经济基地。"

DW.COM

在港澳办记者会的前一天，香港特首林郑月娥被披露曾经说过「若有选择，便会辞职」。 但是港澳办在记者会上仍然坚定表示支持林郑与港府，也对于特首的选举方式做出明确的表示。 (03.09.2019)

经历了又一个不太平的周末，香港的”反送中“运动迎来了开学季。许多学生宣布罢工，不同行业职员宣布罢课。而他们的动力，据称也来自于8月31日晚上在香港地铁中发生的一系列暴力事件。 (02.09.2019)

繼8月之後，香港示威者在9月2日發起第二回「三罷」行動，並且會持續更久。莘莘學子在開學第一天舉行罢课集会，跨界别行业一連兩天罢工集会。學生們決意把暑假的抗爭行動延續至校園，並已做好升級的準備。 (02.09.2019)

面对香港的民主抗争运动，德国企业保持沉默？在接受德国之声采访时，驻港德企和企业协会均否认这一说法，并强调没有对员工做出是否可以参加示威的限制。 (01.09.2019)

中国推行企业社会信用体系引发诸多质疑，德国之声就此话题采访了伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生教授。 (31.08.2019)

中国计划在2020年左右全面铺开“社会信用体系”。德国学者发现，该系统将不仅仅影响生活在中国的居民，在华经营的企业——不论中资还是外资——也都将受到巨大的影响。而当前在华德企大部分都对中国的社会信用体系知之甚少。 (28.08.2019)

《法兰克福汇报》以"北京的算法"为题，刊发由该报驻华记者撰写的评论指出，某些德国企业指望中国的企业社会信用体系能够约束中国竞争对手、从而让中国市场环境更加公平的想法，未免有些肤浅。

"究竟什么才是中国政府眼中的'可信赖行为'？算法将依照这些标准来决定企业的生意前景、决定外企经理们的喜怒哀乐。"

"在香港国泰航空一案中，中国政府的做法已经明确表明，上述问题的答案并非来自法律，而是基于政治。国泰航空的飞行员、空乘人员向示威者表露了支持，随后，中国民航局就威胁要以'安全原因'拒绝国泰航班进入大陆领空，中国的大型银行还'强烈建议'抛售国泰航空的股票。"

"外国企业现在担心，如果中国政府如此肆无忌惮地惩罚一家境外的企业，那么今后，外国企业又会在中美贸易战的背景下受到企业社会信用体系怎样的'评判'呢？这种担心是合理的。就在7月底，中国当局判定，美国联邦快递公司侵犯了'客户的合法权益'，其原因则是有几件快递没能送达位于深圳的华为公司。这一举动可以被解读为北京对华盛顿的报复，后者不久前将华为列入了黑名单。"

作者注意到，按照北京的新规定，"严重失信企业"甚至可以被吊销中国市场的经营许可。"可以想象的是，如果德国也像美国一样，禁止使用华为的产品，德国大众汽车也会因为'侵害客户权益'而遭到中国算法的惩罚。这将是一种彻头彻尾的技术统治制度(Technokratie)，它把随意性的决策自动化，为其披上一件制度化的外衣。它是专制者的梦想。而对于德国企业而言，他们将在中国面临更大的风险。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

MÜNCHNER MERKUR: Noch zögert Peking

慕尼黑信使报

NOZ: Das Tragische ist, dass alle verlieren

新奥斯纳布吕克报

FAZ: Pekings Algorithmus

法兰克福汇报

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