德语媒体：令人担忧的香港前途

(德国之声中文网)《慕尼黑信使报》以"北京仍在犹豫"为题，刊发评论指出，香港危机中，民主派、港府、北京中央政府到头来都是输家，没有任何一方能够现在拿出解决方案。因此，局面正在向玉石俱焚的方向发展，这将给700万市民带来惨痛后果。

"如今的一切都围绕着这个问题：中共当局是否会觉得自己不得不武力干预香港？如果是，又会是什么时候？在亚洲，脸面总是非常重要。10月1日是中华人民共和国建国70周年庆典。如果届时大量香港民众上街构筑路障，这对于几乎拥有毛泽东一般的权力的习近平而言是不可想象的。"

"但是，香港的民主派，也不会愿意就他们的诉求做出哪怕是一毫米的让步，他们要求，他们的自由权利应当如法律条约所规定的那样，在2047年前不受侵犯。"

"然而，北京仍然在犹豫。要是再来一场天安门式的屠杀，对于掌权者而言意味着两大危险：北京将会遭到国际社会的抵制，而中国成为独掌世界经济之强国的民主梦想也将长期破灭。"

《新奥斯纳布吕克报》以"悲剧在于 只有输家"为题，刊发评论指出，香港示威者与中国政府之间的对立正越来越激化。

"抗议民众想要捍卫自己的自由，北京则感受到了威胁，试图通过安全力量武力镇压、抓捕民权人士来恢复秩序。这反过来又激怒了民众，让后者更加响亮地喊出自由诉求，从而进一步让北京当权者担忧失去控制，因此威胁要派出军队。"

"这场示威早已不再只是关乎一部法案的细节问题。它事关民主、法律保障、言论自由。两种体制在这里交织，双方都在这场僵局中不能后退，甚至都不能做出愿意妥协的姿态；否则，北京就会担心失去控制，示威者就会担心失去自由。"

"要是中国真的派兵，香港民众固然可以获得西方国家的同情，但是却没有任何国家会予以干涉。悲剧的是，不管如何，这场冲突到头来只会有输家：香港人失去他们的自由权利，中国则失去了一个重要的经济基地。"

《法兰克福汇报》以"北京的算法"为题，刊发由该报驻华记者撰写的评论指出，某些德国企业指望中国的企业社会信用体系能够约束中国竞争对手、从而让中国市场环境更加公平的想法，未免有些肤浅。

"究竟什么才是中国政府眼中的'可信赖行为'？算法将依照这些标准来决定企业的生意前景、决定外企经理们的喜怒哀乐。"

"在香港国泰航空一案中，中国政府的做法已经明确表明，上述问题的答案并非来自法律，而是基于政治。国泰航空的飞行员、空乘人员向示威者表露了支持，随后，中国民航局就威胁要以'安全原因'拒绝国泰航班进入大陆领空，中国的大型银行还'强烈建议'抛售国泰航空的股票。"

"外国企业现在担心，如果中国政府如此肆无忌惮地惩罚一家境外的企业，那么今后，外国企业又会在中美贸易战的背景下受到企业社会信用体系怎样的'评判'呢？这种担心是合理的。就在7月底，中国当局判定，美国联邦快递公司侵犯了'客户的合法权益'，其原因则是有几件快递没能送达位于深圳的华为公司。这一举动可以被解读为北京对华盛顿的报复，后者不久前将华为列入了黑名单。"

作者注意到，按照北京的新规定，"严重失信企业"甚至可以被吊销中国市场的经营许可。"可以想象的是，如果德国也像美国一样，禁止使用华为的产品，德国大众汽车也会因为'侵害客户权益'而遭到中国算法的惩罚。这将是一种彻头彻尾的技术统治制度(Technokratie)，它把随意性的决策自动化，为其披上一件制度化的外衣。它是专制者的梦想。而对于德国企业而言，他们将在中国面临更大的风险。"

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