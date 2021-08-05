德语媒体：代价高昂的零容忍战略

（德国之声中文网）中国境内已经发现了传染性更强的德尔塔变种病毒，中国的零容忍防疫战略正在面临更为严峻的考验。柏林出版的《日报》撰文指出，通过严苛的经济停摆、旅行限制以及隔离措施，想必中国很快也将控制住这一波疫情的传播，但为此付出的经济代价将难以估量。这篇题为《一名工人感染一个码头停业》的文章写道：

“去年，中国的零容忍策略不仅在防疫学角度取得了出色的成绩，甚至在经济方面也实现了增长。中国是全球范围内，第一个有效遏制住疫情传播的国家：中国境内相隔几周才会发生一起小规模的群体感染事件，当地政府也会立即采取行动消除隐患。有鉴于此，中国很快恢复了经济生活的正常运作。疫情肆虐的世界各国需要什么，中国企业就生产什么，比如医疗设备和居家办公所需的各种电子产品。

然而，随着传染性极强的德尔塔变种病毒的出现，情况似乎发生了变化，因为新的传播风险变得越来越大。一年多以来，中国防疫部门又不得不首次面对一个波及全境的传染链条。同世界其他国家相比，1300个新增病例似乎微不足道，但在中国，每一个病例都会引发大规模的隔离停摆措施：在北京的望京区，一个确诊病例使得一个拥有26座高层公寓楼的小区被全面隔离。在宁波，一名工人确诊后，整个码头被关闭，所有船只一律不得停靠。尽管上海和新加坡港口的集装箱装卸量更大，但因为宁波码头也会装卸原油和粮食，因此这里一直被视为是世界上货运量最大的码头。”

最新的数据显示，近些天中国的疫情已经再度得到控制，但只要无法消灭病毒，下一个码头、企业，甚至整座城市被封闭应该只是一个时间问题。文章写道：

“在专制统治的中国，涉及防疫战略的讨论并不多见。有关同病毒共存的零星呼吁，一般都会遭到官方媒体的严厉批评。

从经济角度来看，零容忍策略使得地方政府不得不面临越来越严峻的考验，因为隔离措施以及群体检测的高额费用都需要地方政府来买单。今年上半年，上海是实现了盈余的唯一一个地方政府，其他各省均亏空严重。”

中国严厉的防疫措施已经使国民经济的发展速度受到了影响。《商报》报道称，今年七月中国的工业生产同比只增长了6.4%, 低于专家们此前的预期。《商报》写道：

“此前接受路透社问卷调查的分析师们预计，今年七月中国工业生产可以达到7.8%的增长，而今年六月的增幅则为8.3%。除此之外，消费者的购买热情也低于预期：零售业上个月增幅为8.5%, 分析师的预期值则为11.5%。

商业银行经济学家周昊和瓦格纳（Marco Wagner）：‘新增新冠病例以及政府的防疫措施（正在使国民经济）付出代价。’由于出现新的感染病例，政府已经暂时关闭了一些工厂和码头。”

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