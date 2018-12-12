德语媒体：从贸易争端到新的冷战

（德国之声中文网）华为首席财务官孟晚舟在加拿大被捕一事，不仅使这家中国私营企业再度被推上了风口浪尖，也给本已紧张的中美关系增加了更多变数。《世界报》发表马蒂亚斯·纳斯（ Matthias Naß）的专栏文章"贸易争端将演变为技术战争"。这位专栏作家认为，中美两个超级大国的争端早已超越了贸易的范畴，而其实质则是制度之争。文章写道：

"阿根廷G20峰会上，特朗普和习近平达成的中美'停火协议',从一开始就显得很不牢固。而现在看来，这一'停火协议'是否能转变为永久和平，就更值得怀疑了。

因为，就在中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯会谈的同一时间，中国技术企业华为的首席财务官孟晚舟在加拿大转机时应美方要求而遭逮捕。孟晚舟是华为创始人的女儿，而华为又同北京领导层关系密切。有鉴于此，中国当然把这一逮捕事件看作是挑衅行为。"

美国要求加拿大方面逮捕孟晚舟的理由是她涉嫌违反了美国对伊朗的制裁。而长期以来，美国方面一直在指控华为同中国情报部门有关联，并出于国家安全的考量，拒绝华为参与美国的公开招标项目。文章接着写道："

就此，贸易争端已经升级为技术争端，而其背后则是一场涉及各个层面的制度之争，包括政治、经济、科技、文化和军事。今年十月初，美国副总统彭斯在华盛顿哈得逊研究所发表的演说就完全可以被解读为宣布新冷战开始的声明。

彭斯指责中国试图干预美国的选举。他表示，中国是美国当前最大的威胁。美国曾期望随着中国经济的自由化发展，中国会成为美国的伙伴。而事实上，中国却选择了'经济侵略'和扩充军备的路线。

也许彭斯是一个对华强硬派，但不容忽视的是，对北京的批评在华盛顿已经成为超越党派的共识，而经济界也在渐渐恢复冷静。对中国成为负责大国共建国际秩序的期望，已经化作对争夺世界霸权的战略竞争对手的敌意。"

专栏作家纳斯写道，中美两国在西太平洋海域的战略竞争已经全面展开，而随着美国宣布退出《中导条约》，中美两国就核武器数量发生争执，也将只是一个时间问题。纳斯写道，上周，八十年代末为结束冷战立下汗马功劳的老布什总统下葬，与此同时，越来越多的人表露出对中美爆发新冷战的担忧。文章写道：

进口中国的德国宝马越野多数在美国生产。

"现在去努力避免世界政治陷入新的冰冻期还为时不晚。假如主政白宫的是一位经验丰富、处事谨慎的总统，事态出现转机本来很有希望，但是现实却并非如此。当权者的肆意妄为会不会令我们卷入一场既危险又多余的冲突，我们就无从知晓了。"

中美贸易争端确实存在全面升级的风险，不过也有一些细微的变化，令人有理由感到乐观。德国《商报》周二报道称：

"中美贸易争端出现了一个缓解的迹象。据称，中国方面将取消对美国进口车实施的惩罚性关税，这一关税政策对德国汽车厂家也造成了严重冲击。《华尔街邮报》报道称，中国副总理刘鹤致电美国财政部长姆努钦时提出了上述建议。

按照相关建议，中国对美国进口车的关税将从目前的40%降至此前15%的水平。如果这一政策得以实施，宝马和戴姆勒等德国汽车厂家将从中大幅度受益。这些德国汽车厂家的城市越野车型大部分是在美国生产后运往中国的。中国目前已成为世界第一大汽车市场。"

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