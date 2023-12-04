德语媒体：从经济低迷到产能过剩

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，一年前中国政府突然放弃"清零政策"，主因也许并非是几大城市中出现的抗议浪潮，而是中国经济所处的绝望境地带给当权者极大的压力。这篇题为《来自中国的新威胁》的评论写道：

"严苛清零政策所造成的严重冲击，直到今天仍在对中华人民共和国造成负面影响。不仅仅是中国企业产生了强烈的不安全感，外国直接投资也从1998年开展相关统计以来首次出现负值。

去年的大规模国家干预令许多西方企业毫无遮掩地看到了中国的政治风险，而中国经济高速发展的时期也已经成为过去。

但新冠疫情以及中国政府的防疫手段，并不是造成当前中国经济低迷的主要原因。很久以前形势就已经明确，即大规模投资基建和房地产的经济增长模式已经不再奏效。中国领导层认为，发展电池、电动车以及可再生能源才能给中国经济注入新的活力。

中国政府正在为上述产业投入大笔资金。中国党和国家领导人习近平正在大力推动中国过去几十年来最大规模的经济转型。至于他的计划能否实现，目前尚不得而知。"

评论指出，由于中国政府对相关产业的大力扶持，可再生能源和电动车领域的产能正在快速扩张，已远远超过了中国国内的需求，中国出产的电动车、太阳能电池板、风力发电机席卷全球市场，应该只是一个时间问题：

"欧盟正在尝试对中国电动车开展反倾销调查，以应对来自中国的出口狂潮。

与此同时，西方商界领袖和中国观察家们都希望，即将召开的中共中央会议能让他们了解执政党希望把中国引向何方。传统上，所谓的'三中全会'通常在大型党代会之后的第二年召开，并会就经济发展方向做出重大决策。

1978年，邓小平就是在（十一届三中)全会上发表讲话，为改革开放奠定了基石，并使这一农业国家迅速发展成为全球第二大经济体。迄今为止，本届三中全会的日期一直没有公布。如果会议不能在今年年内召开，只能表明中国在习近平的领导下变得更加不透明和不可预测。"

《明镜》周刊发表评论称，迪拜世界气候会议上传来的消息虽然令人沮丧，但洁净能源技术的快速发展，却给人类带来了一线希望。

"中国在这一过程中扮演着特殊的角色。中国的碳排放将在2030年达到峰值，随后则将明显下降。中国共产党领导人深知中国的软肋所在，但真正促使中国采取上述措施的动力，则是中国已经意识到，借助太阳能电池、风力发电机以及电动汽车可以使中国占据技术领域的世界霸主地位。



本周，中国科学院和德国国家科学院（Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina） 发表了一份联合声明。声明中，地位显赫的中国科学院承诺支持巴黎气候目标、支持国际气候保护联盟、以及支持建立全球碳排市场，以帮助洁净能源技术取得突破。



没有中国最高层的恩准，中国科学院不可能签署这样的联合声明。中国显然愿意加入到国际气候保护的行动当中。在争夺绿色经济的利润方面，中国虽然是欧洲极其危险的竞争者，但也是这一领域价值无法估量的发动机。"

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