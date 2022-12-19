德语媒体：从比拼“清零”到比拼“放开”

（德国之声中文网）”7例死亡病例：这是中国近两周前突然终结清零政策，任由病毒蔓延以来，官方公布的新增死亡人数。本周一两例，周二5例。不过，这样的数字在中国没人相信。真实情况多么糟糕，看看社交媒体就知道了：来自北京通州的画面显示，灵车在殡仪馆前排长队，视频中，上海的医院前排长龙，还有那些分享的个人经历：或是爷爷染疫后去世，或是发烧患者在被抢购一空药房前不知如何是好....."

和许多德国媒体一样，《慕尼黑信使报》的文章也聚焦了中国突然放弃清零后出现的感染潮、离谱的官方数据以及匪夷所思的政策，比如，”重庆甚至周一宣布，全市各级党政机关、企事业单位的员工如果染疫，只属轻症者可以去上班。有报道称，在苹果代工厂富士康，发烧的病人也去车间上班。”

文章认为，过去三年，中国各省市拼谁的清零措施更强硬，现在却似乎爆发了另一场比赛，比谁能最快地执行中央政府的方针，最大限度地放开。”

《慕尼黑信使报》还关注了美国病毒学家丁亮（Eric Feigl-Ding）在推特上发布的一个视频。视频中，10来个接着呼吸机的病人挤在一个拥挤不堪的医院病房里。德国卫生部长劳滕巴赫（Karl Lauterbach)在该视频下留言说，“中国的情况非常令人担忧”。《慕尼黑信使报》文章写道，“这一令人震惊的视频是什么时候拍的无法考证，丁亮在美国也并非没有争议，但其他一些预测也对中国的发展表示担忧。香港大学的模型计算出，极端情况下会近一百万人死亡。科学家们指出，如果中国继续执行开放政策而不采取适当对策，每百万居民中将有684人死亡。14亿人口将有大约96.5万人死亡。“

北京殡仪馆压力山大

貌似无所不能的国家对奥密克戎投降了

明镜周刊在线刊登了该杂志驻北京记者Georg Fahrion题为“回到新冠之城”的文章。他之前离开北京到中国其它几个地方考察，四周后回到北京，其间中国终止了清零政策。作者写道：“这里的疫情究竟有多糟糕只能猜测。流传的预测是，北京2200万人口中的三分之一已经被感染。当我环顾周围时，我认为这是个保守的估计。所有人不是在生病，就是在恢复，或者在等待很快被感染。”

“即使不很贴切，但看起来就像是这个貌似无所不能的国家在奥密克戎面前最终投降了，把自己的公民丢在了一边”，文章这样写道。“中国本可以利用清零赢得的时间展开大规模疫苗接种，但它没有这样做；可以用来储备足够的发烧和咳嗽药，但现在是到处都销售一空；可以逐步放宽防疫，让感染曲线趋于平缓，防止医院超负荷，但它也没有这么做......显然，中国的专制制度太过专注于嘲笑西方人的苦难，以至于不允许有人认为可以西方的做法中学到一些东西。”

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