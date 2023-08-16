 德语媒体：从房地产到信任危机 | 媒体看中国 | DW | 16.08.2023

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德语媒体：从房地产到信任危机

《商报》指出，尽管在国家控制下，中国的房地产危机不大可能出现无序的崩溃，但不安感和信任危机是更大的问题。《新苏黎世报》详细回顾中菲仁爱礁争议的起源。

China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

（德国之声中文网）《商报》评论道："中国房地产开发商碧桂园的危机目前令金融市场不安。人们回忆起2021年恒大危机。但中国房地产危机真正的危险不是个别开发商的困境。因为，像中国这样一个国家控制的体系，出现无控制的崩溃是不大可能的。问题更大的是房产持有者和买房者失去信心。不安感会促使人们更愿意存钱，从而让中国经济的恢复减速。"

评论写道，由于货币贬值以及选择很少，许多中国人这些年来都选择投资房地产，有时借贷。原本被认为最稳妥的投资--房地产成为中国经济重要的增长引擎。"然而，房地产危机持续，令人们对房地产保值的幻想破灭。后果是，买房者日益减少。"

评论写道："但房地产领域的降温在政治上是决策者想要的。经济学家早已警告，靠投资房地产和基础设施推动经济快速增长，是不可持续的。尽管从数字上，每条新马路和每座新住宅楼都提高了国民生产总值，但不是每个建筑项目在国民经济上都是有意义的。从这一'虚构'的增长转向，是党和国家主席习近平所推动的，从经济学角度早该如此。但同时产生的副作用也是巨大的。"

Philippinen Südchinesisches Meer | Boot der Küstenwache von China

中国与菲律宾本月初在南中国海仁爱礁附近发生冲突

"马尼拉的妙招"

《新苏黎世报》写道："1994年中国占领了南沙群岛具有重要战略意义的美济礁。马尼拉担心，接下来北京会占领仁爱礁。"文章写道，但菲律宾不确定，如果控制有争议的仁爱礁，是否属于与美国达成的联防条约的范围之内，于是，马尼拉"走了一步妙棋"。

"1999年，菲律宾军方让二战时期的一艘陈旧军舰马德雷号停靠在沙洲上。…短短的几个小时之内，马尼拉就制造了这一自动处于美国军事保护下的存在。因为联防条约明确规定，对菲律宾海军舰只的袭击将触发美国的共同防御承诺。"

文章写道，中国立即对马德雷号的停靠提出抗议，并要求移除这艘"坐滩"军舰，直到如今。北京的海警船只严防菲律宾运送补给物资以加固这艘军舰，或者修建牢固的基地。

文章还写道，北京在南中国海问题上日益受到孤立。"据亚洲海事透明度倡议组织统计，除马尼拉外，如今还有23个国家政府呼吁，海牙国际仲裁庭对南中国海问题的裁决需要得到各方的尊重和落实。这首先指的是中国。还有19个国家对仲裁庭的裁决表示欢迎，其中包括沿岸国家印尼、马来西亚和越南。中国的立场仅受到7个国家政府的支持。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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