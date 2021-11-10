德语媒体：从“开放的时代”进入“习近平的时代”

（德国之声中文网）《南德意志报》驻京记者Lea Sahay在题为 《从"开放的时代"进入"习近平的时代"》（Von der "Ära der Öffnung" in die "Ära Xi Jinping"）的文章中写道："在常态下，这几天的会议会预示着中国党和国家领导人习近平即将告别这些头衔。……按照毛时代以来中国国家主席的惯例，习近平实际上应该为他第二个任期后的继任者扫清道路。但相反，习主席可能会利用为期四天的会议在2022年秋季党的二十大之前进一步巩固他的地位，从而确保他的无限期领导。 "

文章指出，"可以想象，党的领导人习近平将利用这次闭门会议，提出关于党的历史的决议。这在历史上只发生过两次：毛泽东领导下的1945年和邓小平上台后的1981年。邓小平登上权力顶峰并启动改革开放政策后，创造了中国近几十年来的飞速崛起"。

"（新的）决议应有助于国家和党的领导人证明其继续领导的主张是正当的。通过在2018年修改宪法，习近平已经为连任第3个任期，从而在2023年之后继续执政创造了条件。"

文章写道："4年前取消任期限制在许多人看来是打破了一个禁忌。这就是为什么习近平现在可以尝试在意识形态上进一步巩固他的权力主张。具体而言，这意味着习近平可能宣布改革开放时代的结束，随之而来的将是习先生的新时代。"

《法兰克福汇报》也发表文章认为，参加中共六中全会的"部长、军事领导人、各省的党政领导、最重要的党政机关干部都要证明，习近平的领导标志着一个他早在2017年就宣布的 '新时代'"。

文章写道："本周将通过的决议将正式涉及涵盖过去百年的'成就和历史经验'。但可以肯定的是，习近平上任以来的九年将在其中占有大量份额。'可能会占到大约三分之一。'德国弗莱堡大学当代中国政治历史学教授丹尼尔·雷瑟（Daniel Leese）估计。他认为，有两条主线在对历史的新解释中发挥作用。到2049年建立社会主义社会和在 '耻辱世纪'（1840-1949）之后中华民族复兴。习近平喜欢把党的历史分为三个阶段：在毛泽东领导下，中国站起来了；在邓小平领导下，中国变得富裕起来；而在他自己领导下，中国将变得更为强大。他的前任胡锦涛和江泽民并没有出现在这段叙述中。"

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 正宗“红二代” 出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋(右一)之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动。同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 和拜登的“亲密接触” 习近平和拜登，早在这两人还不是各自国家的最高领导人时，就进行过“亲密接触”。2011年8月16日，时任美国副总统的拜登启程前往中国，重要的目的之一就是与当时的中国国家副主席习近平深入对话，让美国高层首度有机会详细认识这位中国下一任最高领导人。拜登抵达北京的第一天，由习近平接待，两人在北京将举行正式会谈，拜登随后的行程也是由习近平一路相伴。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 “习核心” 2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 反腐还是政治斗争 习近平上台之后大张旗鼓地在全国范围内进行“反腐运动”，誓言要大小贪官一起抓，“苍蝇老虎一起打”。下至基层干部，上至中共政治局常委，数年之内众多官员先后落马。其中最受关注的包括前重庆市委书记薄熙来（图为2013年法庭宣布判处薄无期徒刑），以及前中央政法委书记周永康（2015年被判处无期徒刑）。但也有批评人士认为，反腐运动其实是政治权力斗争的一个工具。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 终身领导？ 2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，使得习近平有可能长期执政。此举引起国内外的关注和争议。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和奥巴马 取消了任期制，习近平会成为见证最多届美国总统的中国最高领导人。2012年2月中旬，华盛顿就用对待中国未来国家元首的方式迎接习近平来访。时任美国总统奥巴马当时向这位中国“王储”表示：中国在过去的20年里经历了"非凡的发展"，然而随着国家实力和富裕程度的上升，中国也面临着"更多的责任"。他说："我们希望与中国合作，以确信在世界经济的体系中，每个主体都应该遵守交通规则。"在中国与美国之间，应该有均衡的双向贸易流动，在全世界范围内也是如此。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和特朗普的“友谊” 随着商人特朗普出任美国总统，美国不断向中国喊话，呼吁贸易和竞争平等的做法成为历史。美国开始向中国挥出一系列重拳。包括推出规模前所未有的惩罚性关税，并对包括华为、中兴、抖音、微信等中国科技企业及其产品发布强制性禁令。2017年初，刚上任的特朗普在"海湖庄园"铺上红地毯迎接习近平夫妇的到来，称“建立起了友谊”。现在看来，这是习近平和特朗普相对最为友好的互动了。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 贸易战棋逢对手 特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。随后，中美贸易经历了一系列互相加税的激战，直至拜登接手白宫后，也没有结束。同时，中美贸易顺差不断攀升创下纪录，尤其是在全球遭遇了新冠大流行危机之后。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 书写历史 如今，在中共“六中全会”上，习近平执政以来的成就成为中国官媒大幅度宣传的焦点。此外，会议还将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的“错误”，帮助邓小平启动了经济改革。



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