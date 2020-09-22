德语媒体：从吹哨医生到党的英雄

（德国之声中文网）李文亮医生逝世一周年之际，中国官方并没有举行任何仪式，纪念这位最早发出疫情警报的医生。但是微博上悼念李文亮医生的还是大有人在。柏林出版的《日报》以《从吹哨医生到党的英雄》为题，报道了李文亮如何从一位被剥夺话语权的医生，演变成党宣传喉舌里的英雄。文章写道：

“作为‘吹哨医生’，33岁的李文亮一时间成了国际媒体的新闻人物。事实上，将他形容为良心公民更为贴切：毕竟他只是向其大学同学发出了警告。他在微信同学圈里写道，他所在医院类似萨斯症状的患者激增，希望大家多加小心。此时距离当局承认新冠病毒的存在尚有数周时间，显然这位医生当时就已经意识到了问题的严重性。

不知名者将上述警告进一步传播之后，李文亮遭到警方传唤，并强迫他签署所谓的闭口协定。除此之外，警方还向对待刑事犯罪分子一样，对李文亮展开了调查，罪名是散布谣言。但是以此为由，将李文亮塑造成试图遏制疫情全球传播的自由斗士，就有些牵强了。但是通过和武汉人的交谈不难发现，其实在审查机构同意官媒发布疫情之前，知道新冠肺炎病毒的人就已经大有人在。当时，真正相信官方说辞的则是少之又少。

疫情发生后，当局很可能本想瞒天过海，以免疫情对党政官员的仕途造成负面影响。然而，李文亮医生本人也不幸被患者感染新冠病毒，并于2月7日不治身亡。他的死立即引爆了社交媒体中聚集已久的不满情绪，大量贴文评论被审查机构删除。数以千计的网民要求保障言论自由，更有人对谎话连篇的体制提出批评。”

然而，随着时间的推移，李文亮之死引起的愤怒情绪很快趋于平息，而党的宣传喉舌也改变了策略。李文亮不再是要被删除的敏感词，而成了宣传工具的一个组成部分。官媒将李文亮打造成英雄人物，并不厌其烦地强调其党员身份。文章接着写道：

“中国领导层并没有兴趣查清疫情的起因：中国党和国家领导人习近平将抗击疫情的行动描绘成英雄创举，而不容许有任何的批评和反思。任何人对此提出质疑，都会感受到国家机器的强大。37岁的博主张展去年曾亲自前往武汉，用智能手机的镜头记录当地的混乱场面，前不久她被判处四年监禁。另有两名公民记者目前也处于软禁状态。方斌拍摄的武汉一家医院堆满尸体的画面传遍了全世界，而他本人则消失的无影无踪。

武汉官方举办的有关新冠疫情展览上宣称，当地在第一时间开启了抗击疫情的战斗，而李文亮医生当时被噤声的事情则只字不提。”

以外交手段解决争端

拜登政府外交路线的轮廓已经越来越清晰。《明镜》周刊报道称，拜登将告别前总统特朗普“美国优先”的策略，而主张以外交手段解决争端。《明镜》周刊的报道称：

“在接受CBS电视台采访时，拜登表示，他不会继续推行对抗性的对华政策，但双方会存在‘极端竞争’。他表示，同其前任特朗普不同，在对华政策方面，他将严格遵守‘国际准则’。

此前，美国国务卿布林肯则表示，中国将是今后几年当中美国最大的挑战。美国应以‘强势姿态’应对中国挑战。为此目的，美国应加强同盟友的合作，在国际架构中必须同中国寸土必争。布林肯还表示，特朗普的强硬对华政策出发点是正确的。

特朗普任职期间，向中国发起了一场激烈的贸易战。拜登就职前夕则表示，他暂时不会改变特朗普启动的对华额外关税以及其他措施。”

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