德语媒体：从东南亚到乌克兰的中美较量

（德国之声中文网）汉堡出版的德国《时代周报》网站刊登了一篇由德国阿登纳基金会驻泰国办事处主任Céline-Agathe Caro撰写的客席评论。文章以"过于咄咄逼人的软实力"为题，指出中国尽管连续多年在东南亚国家投资各类援建项目并开展文化交流，但是北京苦心经营的软实力却因其在台海、南海的扩张主义行为而受到了削弱。

"经济投资并不一定会持续改善中国在东南亚国家的形象。许多大型工程已经引起了当地精英阶层以及普通民众对主权受损、债务陷阱、环境破坏、社会风险等问题的担忧。比如，中国计划修建从昆明通往新加坡的高铁线路，该项目的泰国段却因使用权、资金来源等问题而陷于停滞。在医疗卫生领域，尽管中国在疫情期间积极开展疫苗外交，却也没能在东南亚地区赚得多少形象分。"

雄心勃勃的昆明-新加坡泛亚铁路规划

"可以确定的是，如果一个国家的行为威胁到了别国的重大利益，该国的软实力就会迅速消失。尽管中国在东南亚地区有着很大的影响力，但是根据新加坡东南亚研究所(ISEAS)的一项调研，2021年，东盟十国的受访专家中只有26.8%的人相信'中国能够为世界和平、安全、繁荣、治理做出正确的贡献'。"

"因此，东南亚国家如今亟需值得信赖的伙伴，从而制衡中国在当地日益增长的影响力。加强与美国的关系并非好主意，因为中国不愿意接受美国在东南亚的存在，而且东南亚国家也不愿意就此挑衅中国。反观欧盟，却在东南亚被认为是中立方，拥有高达48.5%的信赖度。欧盟在东南亚的良好声誉来自于其人权、环境问题上的领袖地位，而且欧盟还具备'富有责任感'之形象。因此，面对变幻无常的美中争霸，东南亚国家若想寻求值得信赖的战略伙伴，欧盟应是首选。在当今的全球体制竞赛中，这并非坏事。"

维亚纳出版的《标准报》以"为漫长战争做准备"为题，刊登了由柏林智库"欧洲对外关系委员会"主席Mark Leonard撰写的客席评论。作者指出，乌克兰的战斗力离不开西方国家的全面援助，而俄罗斯也需要土耳其、白俄罗斯、伊朗、中国等国的或明或暗支持。

"普京最重要的支持者就是习近平，后者也依然站在普京身后。今年夏天我在和中国学者交流时得知，中国似乎已经将乌克兰战争视作了中美新冷战里的一场'代理人战争'。当年冷战的一大教训就是：在一场代理人战争中，假如交战双方都能获得足够支持，就没有人能够获得优势。对于乌克兰而言，这是要求西方继续援助军火的理由；而中国也会因此更有动力加强对俄罗斯的实质性支持，比如提供车辆或者半导体产品。"

"假如这场冲突真的往这个方向发展，我们就可以预见其后果：朝鲜半岛、越南、危地马拉、阿富汗、安哥拉等地的民众已经充分见识过连绵不绝的代理人战争的可怕，它会摧毁经济，夺走年轻人的未来。"

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