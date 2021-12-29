 德语媒体：今日香港，明日全世界 | 媒体看中国 | DW | 31.12.2021

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德语媒体：今日香港，明日全世界

《法兰克福汇报》对立场新闻的遭遇发表评论称，中国领导层正让香港迈向“一体化”，并试图决定关于这个国家的所有言论。《日报》则关注新冠疫情对中国带来的根本改变。

China I Verhaftung von Ronson Chan in Hongkong

香港警方12月29日拘捕多名《立场新闻》高层

（德国之声中文网）香港警方本周拘捕多名《立场新闻》高层并起诉其中两人。对此，《法兰克福汇报》发表评论"迈向一体化的下一步"指出，"今日香港，明日全世界"，中国领导层想独自决定关于这个国家的一切言论。

 "悲叹殖民国家过去对中国的所作所为，是北京固定的政治宣传方案。但是当要让批评者噤声时，反倒愿意使用殖民时期的法律。"作者指出，被以串谋发布煽动刊物罪起诉的香港《立场新闻》的记者正经历这样的情况。

文章接着写道，在北京领导层眼中，对民主讨论文化的贡献就是一种"煽动"，而《立场新闻》和今年夏天被迫停刊的《苹果日报》一样，都做出了这样的贡献。

"北京一定很清楚，外国会严厉批评让这个曾经自治的特别行政区迈入一体化的下一步。一个自信国家的领导人会坦然接受，因为没有人会在此情况下要求实施进一步的制裁。但北京对批评的愤怒反应还有更深的意涵。"

"不仅是领导层的高度紧张。它还揭示出中国领导层意图使全球舆论保持一致。北京认为，只有它能决定关于这个国家的言论。对华政策必须适应这一点。"

China WHO Corona-Ursprung Forschung

新冠疫情爆发以来，中国坚持实施“清零政策”

《日报》则聚焦"新冠病毒是如何改变中国"。该报认为，在新冠疫情爆发的两年后，中国已经接近病毒"清零"，但在国际上变得孤立而且人民受到数字监控。

文章开头叙述了眼科医师李文亮两年前吹哨后的遭遇，接着写道，在全球因疫情陷入数十年来最严重危机时，中国在2020年初第一波疫情后几乎就控制住了病毒，但极端的"清零政策"却给社会留下了创伤。例如在广西靖西将涉嫌违反防疫规定的民众"游街示众"，"那些令人联想起1966年至1976年文化大革命的羞辱，伴随新冠大流行再次出现"。

"中国在过去两年间发生了根本性的改变：这个国家基本上没有病毒，但与国际完全隔离，并实施全面数字化监控。"

"在中国的外国人已经成为一种外来物种，被视为潜在的病毒携带者而受到严格关注。"

 "抗疫的成功需要付出相当大的代价。因为对病毒的恐惧深深烙印在人们的集体记忆里……随着奥密克戎（omicron）的出现已经可以确定，中国的'清零政策'还将持续数年。因为根据初步研究，中国国内批准的疫苗，对这种新病毒变种效果有限。"

文章最后写道："中国在2022年底尝试'与病毒共存'并暂时放宽限制，这是所有预测中最乐观的一种。多数专家认为，至少到2023年将维持现状。如果没有出现其他病毒变种突生变数的话。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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立场新闻两名高层被起诉 中联办谴责“外部势力”干预香港事务

香港警方周四以串谋发布煽动刊物罪起诉《立场新闻》两名高层人员。《立场新闻》多名高层被拘捕一事引起国际社会高度关注。中联办表示坚决支持香港警方严正执法，并谴责外部势力干预香港事务。  

《立场新闻》关闭：香港团体从台湾跨海声援

香港《立场新闻》29日高层遭拘捕，并宣布停止营运的隔天，台湾及香港青年组织及人权团体在台北举办声援活动，批评港府摧毁公民自由，并称这是「以言入罪」罗织罪名。  

广西「文革式防疫」 违规者游街示众

中国清零防疫政策一直是官方引以为傲阻绝疫情的方式，但随着近日疫情升温，有地方出现了极端的管制方法，将违反规定者绑上街「批斗」。  

"清零"政策的成本和伤害 谁来买单？

新冠疫情爆发近两年来，中国采取的一些抗疫措施之严格堪称世界之最。但"清零"的策略也引起人们的疑虑和不安，特别是在其它一些国家开始学习与病毒共存的背景下。  

德语媒体：中国“清零”的副作用

德国《日报》关注中国的一贯“清零”政策，《法兰克福汇报》则将目光聚焦即将举行的北京冬奥会以及不会再现的2008年藏人抗议活动。  

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香港艺人何韵诗及《立场新闻》高层遭逮捕  

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