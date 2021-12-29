德语媒体：今日香港，明日全世界

（德国之声中文网）香港警方本周拘捕多名《立场新闻》高层并起诉其中两人。对此，《法兰克福汇报》发表评论"迈向一体化的下一步"指出，"今日香港，明日全世界"，中国领导层想独自决定关于这个国家的一切言论。

"悲叹殖民国家过去对中国的所作所为，是北京固定的政治宣传方案。但是当要让批评者噤声时，反倒愿意使用殖民时期的法律。"作者指出，被以串谋发布煽动刊物罪起诉的香港《立场新闻》的记者正经历这样的情况。

文章接着写道，在北京领导层眼中，对民主讨论文化的贡献就是一种"煽动"，而《立场新闻》和今年夏天被迫停刊的《苹果日报》一样，都做出了这样的贡献。

"北京一定很清楚，外国会严厉批评让这个曾经自治的特别行政区迈入一体化的下一步。一个自信国家的领导人会坦然接受，因为没有人会在此情况下要求实施进一步的制裁。但北京对批评的愤怒反应还有更深的意涵。"

"不仅是领导层的高度紧张。它还揭示出中国领导层意图使全球舆论保持一致。北京认为，只有它能决定关于这个国家的言论。对华政策必须适应这一点。"

《日报》则聚焦"新冠病毒是如何改变中国"。该报认为，在新冠疫情爆发的两年后，中国已经接近病毒"清零"，但在国际上变得孤立而且人民受到数字监控。

文章开头叙述了眼科医师李文亮两年前吹哨后的遭遇，接着写道，在全球因疫情陷入数十年来最严重危机时，中国在2020年初第一波疫情后几乎就控制住了病毒，但极端的"清零政策"却给社会留下了创伤。例如在广西靖西将涉嫌违反防疫规定的民众"游街示众"，"那些令人联想起1966年至1976年文化大革命的羞辱，伴随新冠大流行再次出现"。

"中国在过去两年间发生了根本性的改变：这个国家基本上没有病毒，但与国际完全隔离，并实施全面数字化监控。"

"在中国的外国人已经成为一种外来物种，被视为潜在的病毒携带者而受到严格关注。"

"抗疫的成功需要付出相当大的代价。因为对病毒的恐惧深深烙印在人们的集体记忆里……随着奥密克戎（omicron）的出现已经可以确定，中国的'清零政策'还将持续数年。因为根据初步研究，中国国内批准的疫苗，对这种新病毒变种效果有限。"

文章最后写道："中国在2022年底尝试'与病毒共存'并暂时放宽限制，这是所有预测中最乐观的一种。多数专家认为，至少到2023年将维持现状。如果没有出现其他病毒变种突生变数的话。"

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