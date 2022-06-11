德语媒体：今日乌克兰 明日台湾岛？

（德国之声中文网）《世界报》发表长篇评论称，俄罗斯的侵乌战争以及这场战争可以引发的粮食危机，令全球范围内的不安全感与日俱增。人们普遍担心，台湾会不会成为下一个被进攻的目标，专制政权会不会结成统一战线，共同对抗美国的霸主地位？这篇题为《今日乌克兰 明日台湾岛》的评论写道：

"多年以来，北京一直以庞大的市场和高速增长的经济作为其首要的外交筹码。就在五年前，中国党和国家领导人习近平还曾在达沃斯自诩为自由贸易和全球化进程的捍卫者，当时正值时任美国总统的特朗普要大力推行其保护主义的贸易政策。

现在，特朗普已经败选，习近平手中的筹码也变得更多，而拜登则至少部分地修正了美国撤出国际地缘政治的路线。就亚洲邻国的感知而言，中国在挑战美国全球霸主地位的过程中，已经变得越来越具有进攻性。

日本首相岸田文雄在香格里拉对话期间的发言中，虽然只是在呼吁中美举行裁军谈判时提及了中国，但却巧妙地道出了要害所在。岸田文雄表示，他强烈感觉到，明天的东亚有可能会成为今天乌克兰的样子。对于在俄罗斯发动侵略战争的大背景下，德国决定将军备开支提升至国民生产总值的2%的决定，岸田文雄表示赞赏。"

同日本首相的委婉形成鲜明对比，美国国防部长奥斯汀则对中国以"胁迫和进攻性手段实现领土诉求"的做法提出了强烈的批评。

"本年度的香格里拉对话终于为一种由来已久的幻想画上了句号。通过公民社会对话、经济往来的拓展以及环保协定，并不能打造出全球安全政策。当年，华盛顿不费一枪一弹成了冷战的赢家，而同当年受到莫斯科挑战一样，今天的华盛顿正在面临来自北京更高层面的挑战。

西方世界曾因在阿富汗的耻辱失败而显得惊魂不定，但同一年半之前的局势不同的是，今天北京的处境也差强人意。美国今年的经济增长率有可能会在1976年之后首次超越中国。北京的清零政策显然是政治和经济层面上的严重误判。而无论是西方，还是东南亚，都对经济依赖引起了警觉，至于依赖对象是俄罗斯，还是中国则是次要的问题。这种不安全感在全球范围的蔓延，也许会促成理智的复兴，并最终阻止一场太平洋战争的爆发。"

《法兰克福汇报》报道称，波士顿咨询公司在全球11个国家进行的一项问卷调查显示，多数消费者认为新冠疫情已经成为过去，更令他们担忧的是乌克兰战争、通货膨胀以及经济陷入萧条的风险。但来自中国问卷数据却非常与众不同：

"中国只有41%的受访者认为乌克兰战争会带来负面影响，相比之下，美国的这一比例为63%，巴西为70%，而德国更高达73%。

今后几个月内，会为哪一种商品花费更多金钱？对于这一问题的回答也说明疫情在中国仍是一个现实问题。鉴于疫情可能引发的封控措施，受访者的回答基本都以生活必需品为主。中国消费者普遍认为，他们会在食品、卫生用品以及清洁用品花费更多金钱。"

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