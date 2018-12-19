德语媒体：什么才是欧洲和德国的最大威胁?

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》的评论以"为中国量身定制"为题，赞扬了德国政府出台新规收紧外资收购审核的做法。

"这一改革，标志着德国从一场天真的美梦中觉醒。德国人曾经以为，只要政府华丽地抽身于经济运作之外，德国经济就能够在今后数十年保持繁荣。今天修订的法规，当然适用于所有人，但是它其实是为中国量身定制。促成这次修订的事件之一就是中国国家电网试图收购德国东北部电网运营商50Hertz。德国安全机关的工作人员担忧，由共产党控制的国家电网集团会取得德国'关键基础设施'的控制权。如今政府修订法规，这是正确的。德国人醉心于'中国复兴'之传奇已经太久，他们想在经济、科学、文化等众多领域让中国人成为合作伙伴。但是，中国人最好还是不要当控股人、房东、掌控者。"

"就在本周二，国家主席习近平在人民大会堂发表了纪念改革开放四十周年的演讲，强调'没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的教师爷'。但是，又有谁想对中国人颐指气使呢？严格来说，即便是特朗普也不会这么干。但是，习近平坚持认为用这种民族主义论调有其必要性，这是为了维持对多民族国家的掌控。中国政府正在使用包括来自德国的高科技手段来监控民众，还在几乎每一个企业里安插了中共党组织。而面向国外时，习近平则扮成自由贸易捍卫者。这其实也没说错：德国正在收紧外资准入限制，中国则正在放宽。究其原因：习近平不再需要这种限制措施来实现对局面的掌控，毕竟中共已经将其触角伸入了几乎每一个企业、每一个家庭，中国政府现在已经非常强大。"

"德国人因为赌徒特朗普而恼怒，因为冷酷的权术高手普京而感到害怕，但是却长期忽视了自由民主体制所面临的更严重威胁。德国政府周三出台的最新经济政策，则有助于改变这种长期的谬误：诚然，中国实施'开放'政策已经有40年，但这主要指贸易方面。北京以此解决了数亿人的温饱问题。而在内政领域，习近平正在打造的国家，几乎不会是任何欧洲人想要的形式。"

政治立场明显左倾的德国《青年世界报》则以"新社会市场经济"为题，刊发评论抨击了德国政府收紧外资收购审核。作者注意到了中国正在逐步放宽对外资的限制，而包括德国在内的西方国家同期却对中国企业及投资者越来越不友善。

"强大起来的中国正在变得开放，正在衰落的西方则开始搞闭关锁国。这一基本论断，正越来越频繁地被证实。现在，西方国家政府还开始直接给经济界以补贴，帮助那些没法自己在市场上站稳脚跟的企业。就在本周二，欧盟委员会宣布，德国以及其他三个欧盟成员国可以共同出资17.5亿欧元，补助微电子行业的企业以及研究机构。根据以往的法规，这种直接补贴的做法是不允许的，但是法规已经被修改。欧洲企业在不少领域都落后、或即将落后于亚洲竞争者，微电子只是这些领域之一。因此，欧洲今后还会有更多的闭关锁国以及政府补贴的行为。"

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