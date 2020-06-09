德语媒体：什么才是中国对西方国家的真正威胁?

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"特朗普弄巧成拙伤害美国芯片产业"为题，刊评指出，美国彻底掐断中国芯片供应的企图，不仅在短期层面上损害美国厂商的商业利益，在长期层面上也可能反而增强中国的竞争力。

"短期而言，英特尔、高通、英伟达等美国企业将会丢掉来自中国的大笔生意，尤其是与华为的合同。这家中国通信设备及手机制造商是全球第三大半导体客户，采购量仅次于苹果和三星。"

"长期而言，美国企业将会因为中国被迫打造具有竞争力的半导体自主产业链而受害。这当然还需要许多年时间。在过去30年间，西方之外只有3个国家成功打造了自己的半导体产业链：新加坡、韩国、台湾。但是问题在于：一旦中国厂商具备了竞争力，仅凭借其巨大的本土市场，就足以贯彻自己的行业标准。"

"从前，行业标准来自IBM，后来则是来自英特尔、高通。凭借标准，美国芯片制造商及其次级供应商赚得了高额利润，为股东带来了丰厚的红利，还在美国国内提供了数百万个工作岗位。"

"在中国不公正贸易手段、掠夺外国技术等问题上，特朗普确实占理。全球领先的几家芯片制造商不把他们最先进的工厂设立在中国，并非毫无缘由。可是，如果特朗普真想要为美国半导体产业帮一个大忙，他最好还是不要限制他们向全世界销售产品。凭借英特尔的芯片、微软及谷歌的操作系统、高通的手机芯片，美国主宰着全世界的现代化生活。打造了美国全球巨大影响力的，是科技，而非出口限制。"

瑞士《金融经济报》以"瘟疫与体制竞赛"为题，刊发了由苏黎世大学宏观经济学教授沃特(Joachim Voth)撰写的客席评论。这位学者曾经在今年3月提出，只要中国人继续贩售、食用野生动物，西方国家就应该限制中国人入境；现在，沃特再次提出，只要中国不民主，就无法保证能妥善应对下一场疫情，因此西方国家应该限制中国人入境。

作者注意到，疫情爆发至今，欧洲不断有人赞叹中国的专制体系能够不惜一切代价采取强力措施，取得了比西方国家更高效的防疫成果。文章对这种"民主怀疑论调"进行了反驳，指出韩国、台湾等民主政体尽管离中国只有咫尺之遥，却用不那么"强力"的措施取得了不比中国逊色的防疫成就。

"所以，防疫成功与否，和所谓自由民主制度缺陷没太大关系。毕竟，俄罗斯、伊朗这样的威权政体在此次疫情中一败涂地。关键还是在于，一个国家是否具备应对SARS、禽流感等传染病疫情的经验。韩国、越南、台湾当年都在SARS疫情中损失惨重，因此当新冠疫情成为焦点之后，这些国家立刻就能拿出现成的应急方案。"

"反观欧美，当年躲过了SARS疫情，今年面对新冠病毒时就相当无助。一直到感染人数开始指数式增长时，欧美政界才意识到，原来看似离自己很遥远的问题竟然可以在本国内部也形成致命威胁。犹豫再三之后，欧美国家也宣布了紧急状态，对公民基本权利作出了诸多限制。"

文章接着指出，民主政体能够确保言论自由，因此长期而言比专制国家更能吸取教训。而像中国这般的专制政体，却很难真正进行反思。"在疫情最早期，中国先是隐瞒疫情，还蒙蔽世卫组织，试图淡化危机。直到今天，中国政府依然没有自我批评，反而在大张旗鼓进行自我表扬的宣传。中共政权显然没有检讨自身的能力，他们太过于害怕在全世界以及本国民众面前承认错误。"

"尽管有着应对SARS、禽流感的丰富经验，中国此次的反应依然过迟，也没能及时向全世界示警。为什么中国再次成为了一种新发传染病的初始地？为什么中国没能更早地遏制疫情？只要中国不厘清这些问题，西方国家就应该考虑长期限制中国大陆人入境。因为没有人能够保证，下一种新型病毒不是再次从中国传出。"

"西方民主制度经常会遭遇认同危机。在上世纪三、四十年代，许多人认为，民主国家不适合应对战争，因为民主制度太迟缓、不够军事化、不够坚决。在五、六十年代，许多经济学家真的以为，苏联能够像赫鲁晓夫威胁的那样在经济竞赛中埋葬西方。在八十年代，许多人则认为，威权体制的亚洲四小龙找到了经济成功的秘方。"

"尽管总是有着这样或那样的担忧，但是，民主制度凭借着毫无保留的反思能力、政党竞争、言论开放，总是能够比体制竞争对手更快地找到自身问题。民主是一种具有极高学习能力的体制。在需要全体民众做出牺牲和奉献时，具备民选合法性的政府是无可替代的。历史的一大教训就是：长期而言，民主总是优于专制。"

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