德语媒体：什么会使民主死亡？

(德国之声中文网)最新一期的德国《经济周刊》以"为人民服务的中国式统治"为题，刊发了由杂志退休主编巴龙(Stefan Baron)撰写的评论。文章注意到，在最新的民意调查中，只有40%的德国普通人还对本国政府抱有信任，而中国人对本国一党专制政权的信任度却高达86%，在所有调查国家中高居榜首。作者忧心忡忡地问道：西方的代议民主制度是否即将死亡？在与中国威权政府的体制竞赛中，西方体制又如何能兑现他们对民众的富足生活的承诺？

"这种令人震惊的信任度差距，让我们深思。由此我们意识到一条长期被忽视、但是却本应是西方政治秩序核心的理念：人民选出来的政府，也必须是为人民服务的政府。在中文里，'国家'由'国'和'家'两个字组成，所以国家就是小家庭组成的大家庭，国家领导人就是家长的家长，应当爱民如子。反过来，民众对于国家领导人，就应该向对待父权秩序中的家长那样尊敬、忠诚。"

"所以，在中国传统的治国理念中，强调了这种父权式的、服务于人民的统治。其合法性来源于统治者遵守对民众的许诺。而我们西方的民主则建立在双重合法性之上：人民选出的政权，以及为人民服务的政权。这一政权由自由选举产生的民意代表来执行。要是民意代表脱离了民众的实际生活、或者假装脱离了民众的实际生活，就会导致民意代表与民众之间的疏离。这种局面会催生民粹主义。民意代表越是疏离，民粹主义就越是严重。"

"若想重建人民对民主制度的信任，人民选举的政府就必须与为人民服务的政府不可分割。尤其是在威权中国已经开启体制竞赛、数字科技革命正在对西方体制构成有史以来最严峻挑战的今天，这一原则就更显示出重要性。"

作者指出，与此前的科技革命有利于民主体制不同，工业4.0、人工智能掀起的科技革命似乎在某些方面对专制模式有利。中国这样的技术官僚精英政权，能够凭借专制体系，以更快、更有针对性、更大规模的资源调配来集中研发、推广面向未来的科技，也能更好地缓解科技革命带来的失业等不利影响。

"但是，正如荷尔德林(Friedrich Hölderlin)的诗篇中所说，有危险的地方，希望也会增长。对于民主体制而言，数字化不只是挑战，也提供了全新的机遇，让它能够重新赢得失去的信任，让它重获竞争力。"文章认为，数字化时代，民主国家的代议民主制越发向直接民主制靠拢，民众对政治的参与度、影响度明显提高，此时新闻媒体的客观中立性就越发重要。而偏偏在重要的中国议题上，"西方国家的政府以及媒体目前正在传播一种反华氛围，这种一概而论的论调，多少让人联想到当年的反犹氛围。对于中国人而言，外来的敌人将他们的视线从国内的不足和疏失中转移开，外敌成了中国人的替罪羊。"

"要是西方民主国家针对中国的体制竞赛演变为一场新的冷战、甚至是一场热战，那么'构建一个为人民服务的政府'这一理念就首当其冲地成为牺牲品。民主将死于黑暗中。"

空客在中国天津拥有一条合资A320总装线以及A330完工中心

杜塞尔多夫出版的《商报》以"汤姆老兄，使命完成！"为题，刊发了社论，赞扬了即将卸任的空中客车总裁汤姆·恩德斯(Tom Enders)。同时，文章也忧心忡忡地指出，恩德斯任内，空客与中国加强合作，为这家欧洲企业的未来埋下了定时炸弹。

作者盛赞恩德斯对空客的全方位现代化改革，让这家欧洲旗舰企业持续焕发生机，而且在A380客机项目上保持理智，及时埋葬了这一永远无法盈利的项目。

文章随后笔锋一转，接着指出："对于恩德斯的继任者而言，空客与中国的关系将会是一块难啃的骨头。与竞争对手波音不同，恩德斯治下的空客，不断加强与中国的研发以及生产合作。作为一家欧洲的高科技制造企业，要是其技术都流失到了中国，又怎能在市场竞争中存活呢？继任者傅里(Guillaume Faury)必须为这个问题找出答案。好在傅里能够在这个过程中拥有坚实的资金以及技术基础，这正归功于恩德斯。"

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