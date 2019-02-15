 德语媒体：什么会使民主死亡？ | 媒体看中国 | DW | 16.02.2019

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媒体看中国

德语媒体：什么会使民主死亡？

发展势头良好的空客，为何会面临中国这枚定时炸弹？西方民主制度，又应如何避免在体制竞赛中输给中国模式？这些都是德语报刊评论版关心的话题。

China Peking Chinesische Flagge (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

如何才能在体制竞赛中立于不败之地？

(德国之声中文网)最新一期的德国《经济周刊》以"为人民服务的中国式统治"为题，刊发了由杂志退休主编巴龙(Stefan Baron)撰写的评论。文章注意到，在最新的民意调查中，只有40%的德国普通人还对本国政府抱有信任，而中国人对本国一党专制政权的信任度却高达86%，在所有调查国家中高居榜首。作者忧心忡忡地问道：西方的代议民主制度是否即将死亡？在与中国威权政府的体制竞赛中，西方体制又如何能兑现他们对民众的富足生活的承诺？

"这种令人震惊的信任度差距，让我们深思。由此我们意识到一条长期被忽视、但是却本应是西方政治秩序核心的理念：人民选出来的政府，也必须是为人民服务的政府。在中文里，'国家'由'国'和'家'两个字组成，所以国家就是小家庭组成的大家庭，国家领导人就是家长的家长，应当爱民如子。反过来，民众对于国家领导人，就应该向对待父权秩序中的家长那样尊敬、忠诚。"

"所以，在中国传统的治国理念中，强调了这种父权式的、服务于人民的统治。其合法性来源于统治者遵守对民众的许诺。而我们西方的民主则建立在双重合法性之上：人民选出的政权，以及为人民服务的政权。这一政权由自由选举产生的民意代表来执行。要是民意代表脱离了民众的实际生活、或者假装脱离了民众的实际生活，就会导致民意代表与民众之间的疏离。这种局面会催生民粹主义。民意代表越是疏离，民粹主义就越是严重。"

"若想重建人民对民主制度的信任，人民选举的政府就必须与为人民服务的政府不可分割。尤其是在威权中国已经开启体制竞赛、数字科技革命正在对西方体制构成有史以来最严峻挑战的今天，这一原则就更显示出重要性。"

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中国经济增长速度在2018年降至28年来的最低，这一趋势对全球景气、对德国经济将产生何种影响？德国之声电视新闻就此采访了瑞士圣加仑大学的资深贸易经济专家马库斯·威尔（Makus Will）。 (21.01.2019)

中国日益占据世界经济的中心位置。与此同时，一场制度之争也日趋激烈。在许多相关的竞争领域中，欧盟都处于落后位置。德国工业联合会的一份报告中，对中国的国家资本主义模式表达相当强硬的立场。 (10.01.2019)

监察组织發表的最新报告指，全球网络自由度持续倒退，「中国模式」被指是威胁全球民主的主要源头之一。 (02.11.2018)

作者指出，与此前的科技革命有利于民主体制不同，工业4.0、人工智能掀起的科技革命似乎在某些方面对专制模式有利。中国这样的技术官僚精英政权，能够凭借专制体系，以更快、更有针对性、更大规模的资源调配来集中研发、推广面向未来的科技，也能更好地缓解科技革命带来的失业等不利影响。

"但是，正如荷尔德林(Friedrich Hölderlin)的诗篇中所说，有危险的地方，希望也会增长。对于民主体制而言，数字化不只是挑战，也提供了全新的机遇，让它能够重新赢得失去的信任，让它重获竞争力。"文章认为，数字化时代，民主国家的代议民主制越发向直接民主制靠拢，民众对政治的参与度、影响度明显提高，此时新闻媒体的客观中立性就越发重要。而偏偏在重要的中国议题上，"西方国家的政府以及媒体目前正在传播一种反华氛围，这种一概而论的论调，多少让人联想到当年的反犹氛围。对于中国人而言，外来的敌人将他们的视线从国内的不足和疏失中转移开，外敌成了中国人的替罪羊。"

"要是西方民主国家针对中国的体制竞赛演变为一场新的冷战、甚至是一场热战，那么'构建一个为人民服务的政府'这一理念就首当其冲地成为牺牲品。民主将死于黑暗中。"

China Airbus weiht neue Fertigungsanlage in Tianjin ein (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Tong Yu)

空客在中国天津拥有一条合资A320总装线以及A330完工中心

杜塞尔多夫出版的《商报》以"汤姆老兄，使命完成！"为题，刊发了社论，赞扬了即将卸任的空中客车总裁汤姆·恩德斯(Tom Enders)。同时，文章也忧心忡忡地指出，恩德斯任内，空客与中国加强合作，为这家欧洲企业的未来埋下了定时炸弹。

作者盛赞恩德斯对空客的全方位现代化改革，让这家欧洲旗舰企业持续焕发生机，而且在A380客机项目上保持理智，及时埋葬了这一永远无法盈利的项目。

文章随后笔锋一转，接着指出："对于恩德斯的继任者而言，空客与中国的关系将会是一块难啃的骨头。与竞争对手波音不同，恩德斯治下的空客，不断加强与中国的研发以及生产合作。作为一家欧洲的高科技制造企业，要是其技术都流失到了中国，又怎能在市场竞争中存活呢？继任者傅里(Guillaume Faury)必须为这个问题找出答案。好在傅里能够在这个过程中拥有坚实的资金以及技术基础，这正归功于恩德斯。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

HANDELSBLATT: Pflicht erfüllt, Major Tom!

商报

WiWo: Chinas Herrschaft für das Volk

经济周刊

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