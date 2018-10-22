德语媒体:人民币汇率创新低 "破七"只是时间问题?

（德国之声中文网）美国总统特朗普周一对媒体表示，他期望下个月同中国领导人习近平会晤期间，会促成一项"很好的交易"。他表示，这笔交易必须成功，否则他将会对另外2670亿美元的中国输美产品征收惩罚性关税。《南德意志报》以《美国再次发出关税威胁》为题报道了这一最新发展。文章称，虽然拟议中中美高峰会晤还未举行，但美国显然已经开始筹划对全部中国产品征收惩罚性关税的措施。文章写道：

"矿业巨头必和必拓（BHP Billiton）认为，贸易争端将同时遏制中美两国的经济增长。该公司经理阿诺德·巴尔胡泽周二称，上述两国的国内生产总值将比预期下调0.5至0.75个百分点。而这场贸易争端的负面影响也将会在2019年和2020年表现在全球经济增长方面。巴尔胡泽说：'这再度证实，在贸易领域采取保护措施，只会造成双输局面。'"

《商报》写道，几个月来，中美双方不断出台针对对方的关税措施，贸易争端日益激化。该报接着写道：

"美国指责中国制造贸易壁垒、对本国经济予以不公正补贴以及盗窃技术。中国则对上述指控予以坚决驳斥。原则上讲，中国对美国产品施加关税作为报复手段的可能性是有限的。因为美国对华出口产品的总额仅为1300亿美元，因此中方反制措施的规模要比方小得多。"

中美贸易冲突愈演愈烈的大背景下，人民币对美元的汇率也在一直下跌。周一，一美元兑人民币的汇率一度增至6.9656，这是十年来人民币币值的最低点，"破七"似乎已经时间问题。《法兰克福汇报》以《人民币创十年新低》为题报道了这一最新发展。该报写道：

"中美贸易争端爆发后，人民币就开始逐步贬值，今年四月以来，人民币币值已经下跌了11%以上。上一次，人民币接近'破七'边缘是在2016年底。不过，由于当时美元也呈现疲软状态，人民币币值很快得以回升。

有鉴于此，一些观察家猜测，中国很可能悄然恢复了人民币挂靠美元的做法。但另一方面，过去几个月来，人民币疲软的程度显然超过了美元的坚挺程度。"

文章接着写道："是否'破七'对人民币来说是一个重要的心理防线。一方面，人民币坚挺被看作是中国实力强大的象征。另一方面，人民币一旦'破七'还有可能为特朗普指责中国不公平交易提供证据或口实，从而激怒他采取更多的制裁措施。这对即将举行的双边会谈当然不是一件好事。"

文章最后，《法兰克福汇报》援引汇率专家齐高（Gao Qi音译）的话称，尽管人民币面临越来越大的贬值压力，"但习特会晤前，人民币不会'破七'。不过，如果会晤未能促成双边关系的改善，那么，'破七'将在所难免。"

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