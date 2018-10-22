德语媒体:人民币汇率创新低 "破七"只是时间问题?

美国总统特朗普再次发出对全部中国输美产品施加惩罚性关税的威胁。与此同时，几个月来“跌跌不休”的人民币“破七”似乎已经是迟早的事情。
（德国之声中文网）美国总统特朗普周一对媒体表示，他期望下个月同中国领导人习近平会晤期间，会促成一项"很好的交易"。他表示，这笔交易必须成功，否则他将会对另外2670亿美元的中国输美产品征收惩罚性关税。《南德意志报》以《美国再次发出关税威胁》为题报道了这一最新发展。文章称，虽然拟议中中美高峰会晤还未举行，但美国显然已经开始筹划对全部中国产品征收惩罚性关税的措施。文章写道：
"矿业巨头必和必拓（BHP Billiton）认为，贸易争端将同时遏制中美两国的经济增长。该公司经理阿诺德·巴尔胡泽周二称，上述两国的国内生产总值将比预期下调0.5至0.75个百分点。而这场贸易争端的负面影响也将会在2019年和2020年表现在全球经济增长方面。巴尔胡泽说：'这再度证实，在贸易领域采取保护措施，只会造成双输局面。'"
《商报》写道，几个月来，中美双方不断出台针对对方的关税措施，贸易争端日益激化。该报接着写道：
"美国指责中国制造贸易壁垒、对本国经济予以不公正补贴以及盗窃技术。中国则对上述指控予以坚决驳斥。原则上讲，中国对美国产品施加关税作为报复手段的可能性是有限的。因为美国对华出口产品的总额仅为1300亿美元，因此中方反制措施的规模要比方小得多。"
中美贸易冲突愈演愈烈的大背景下，人民币对美元的汇率也在一直下跌。周一，一美元兑人民币的汇率一度增至6.9656，这是十年来人民币币值的最低点，"破七"似乎已经时间问题。《法兰克福汇报》以《人民币创十年新低》为题报道了这一最新发展。该报写道：
"中美贸易争端爆发后，人民币就开始逐步贬值，今年四月以来，人民币币值已经下跌了11%以上。上一次，人民币接近'破七'边缘是在2016年底。不过，由于当时美元也呈现疲软状态，人民币币值很快得以回升。
有鉴于此，一些观察家猜测，中国很可能悄然恢复了人民币挂靠美元的做法。但另一方面，过去几个月来，人民币疲软的程度显然超过了美元的坚挺程度。"
文章接着写道："是否'破七'对人民币来说是一个重要的心理防线。一方面，人民币坚挺被看作是中国实力强大的象征。另一方面，人民币一旦'破七'还有可能为特朗普指责中国不公平交易提供证据或口实，从而激怒他采取更多的制裁措施。这对即将举行的双边会谈当然不是一件好事。"
文章最后，《法兰克福汇报》援引汇率专家齐高（Gao Qi音译）的话称，尽管人民币面临越来越大的贬值压力，"但习特会晤前，人民币不会'破七'。不过，如果会晤未能促成双边关系的改善，那么，'破七'将在所难免。"
摘编自其它媒体，不代表德国之声观点
今年以来，中国股市疲软，汇率下滑。上周人民币对美元汇率已跌至2017年以来的最低点。但德国专家认为，至少在11月底习近平同特朗普会晤前，人民币不会“破七”。 (22.10.2018)