德语媒体：人权问题不是“内政”

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论认为，当专制政权对本国民众实施恐怖，这绝不是一个简单的“内政问题”。这篇题为《专制者的虚伪借口》的评论写道：

“有一些事情很棘手，有一些事情令人不悦，还有一些事情则被称为‘内政’。每当其暴虐统治遭到谴责时，专制统治者们惯用的手段就是以‘内政’为由予以回击。无论是镇压香港的民主运动，给异议人士纳瓦尔尼下毒，还是缅甸的政变，当外国对上述国家提出批评时，他们总是会以不得干涉内政作为回应。这种推辞站得住脚吗？国际社会出于对主权的尊重，应当三缄其口吗？当然不应当，但是，专制者拿‘内政’做挡箭牌的做法似乎仍在大行其道。

如果当权者找不到其他更有说服力的理由，只好将本国人权状况当作内政事务，禁止外人干涉。那么，从政治层面而言，这本身就是一个极其吊诡的事情。因为这种说辞背后的逻辑无非是：我们怎么对待本国民众，和你们毫无关系！从法律层面来看，这种说辞也比较欠缺说服力。毫无疑问，不干涉别国内政的确是国际法的一项基本准则。但是，在当今世界，保护人权已经成为‘国际社会’义不容辞的义务和责任。联合国大会以及联合国人权理事会都会频繁地就单一国家的人权状况做出评述。尤其对那些系统性严重践踏人权的行为，更应该提出警告或予以制裁。这同干预别国内政毫无关系。正如德国国际法专家托马沙特（Christian Tomuschat ）所言，当今世界，国家主权已经不再是不受外界干扰的保障。”



评论指出，当一个国家的行为违背了自己签署的国际条约时，那么，所谓“不得干涉内政”的理由就更加站不住脚了。评论接着写道：

“同俄罗斯相比，中国更加游离于国际准则之外。例如，中国是唯一一个没有批准联合国公民与政治权利公约的大国。但尽管如此，中国也没有权利将其大肆压制民众的行为淡化为内部事务。种种迹象显示，新疆正在发生着反人类行为，而这种行为理所当然地会产生国际影响。而在香港实施的高压政策也同样与国际社会密切相关，毕竟北京的所作所为违背了他们自己当年对英国人做出的‘一国两制’的承诺。

独裁们以内政为由拒绝外国干涉，并不是为了捍卫国际法准则，他们唯一的目的就是要让自由世界的各国政府不再发声。中国驻瑞士大使最近指责瑞士参议院散布‘假新闻’，就为此提供了极好的例证。西方世界绝不应屈服于这类恐吓。在严重侵犯人权的问题上，‘内政’这样的理由早已失去了效力，早就应该扫入历史的垃圾堆。”

本月初开始，围绕南中国海的主权之争再度升温。中国派出两百多艘载有武装民兵的船只进入菲律宾专属经济海域。这种局面也令长期执行亲北京政策的杜特尔特总统陷入了尴尬境地。《法兰克福汇报》就此写道：

“围绕岛礁的对峙局面令菲律宾总统杜特尔特陷入被动。此前，他对传统的菲美盟友关系提出质疑，转而走上了亲北京路线。国际海事法庭有关驳回中方主权索求的裁定也被杜特尔特束之高阁。一年前，他解除了允许美军驻防菲律宾的协定，不过稍后又收回了成命。不过，他的种种亲华举措，迄今为止回报却极其有限。中方承诺的240亿美元贷款和投资项目，到目前大都尚未落实。更有甚者，中方向菲律宾提供疫苗的同时，却占领了上述岛礁。现年已76岁的杜特尔特将于明年离任。对北京而言，届时接替杜特尔特的新总统恐怕不会再这么友好了。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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