德语媒体：人权和经济 孰轻孰重？

德国经济部以国家安全为由，喊停了中资企业收购德国曼恩能源方案公司的燃气轮机业务。《法兰克福汇报》就此批评德国政府罔顾本土的就业岗位。《奥格斯堡汇报》则赞扬德国政府不再将经济利益置于人权之上。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以“强硬干预 ”为题，刊发评论指出，德国政府似乎更重视抨击中国的基调，而不是这桩交易案的细节。作者批评说，德国政府政治挂帅的做法将危及本土的就业岗位。

“这只是一个小部门，却引起了巨大风波。德国联邦政府禁止德国大众集团子公司曼恩能源方案向中国企业出售燃气轮机业务。绿党执掌的德国经济部认为，作为买家的中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司与中国军方的关系过于紧密，所以出售交易不符合《对外经济法》。”

“曼恩能源方案为了这桩交易案已经付出了许多努力。据悉，德国联邦经济与出口管制局已经确认相关产品和技术并不受到出口管制，专家鉴定结论也指出，交易所涉技术并不适用于军用舰船、军用飞机、无人机等。中国买家到底想用这些产品来做什么，目前并不清楚，但这起事件给人的印象却是：在德国执政联盟内部，有些人更重视批评中国的基调，而非交易个案的细节。这有损于德中关系，也会危及这里的就业岗位，因为现在该公司的很大一部分燃气轮机业务将（由于交易喊停）宣告关停。”

中国海军已经成为全球拥有舰艇数量最多的海军，大部分水面舰艇采用柴油动力系统，其中不少也来自德国厂商。现代化的燃气轮机动力系统则具备动力更充沛、更轻更小、启停更迅速等优点。图为使用燃气轮机动力的中国055型大型驱逐舰“南昌号” 图像来源: Artyom Ivanov/TASS/dpa/picture alliance

《奥格斯堡汇报》以“喊停出售给中国的交易是一个有所预告的禁令 ”为题，赞扬德国政府在德中关系里不再将经济利益置于首位。

“幸运的是，和施罗德时代、默克尔时代相比，如今的德国面对中国明显更具批判性。这主要归功于勇于批评中国的外长贝尔博克。和她的某些前任相比，贝尔博克不再将经济利益置于人权之上。经济部长哈贝克也更为仔细地审视中资企业对德国科技公司的兴趣。某些中国企业宣称自己完全按照私营公司的方式行事，但其背后实际上掩藏着国家权力利益。北京当权者正在有针对性地采取长期策略，寻求在政治、军事、经济方面统治全球。”

“所以，从德国政府的视角出发，阻止中资收购曼恩能源方案的一个小部门是合乎逻辑的。这其实就是一个有所预告的禁令。尽管这家德国厂商为出售业务给中国提供了很好的论据，但是其长期坚持这笔交易、拒绝主动喊停的姿态依然令人惊讶，毕竟，贝尔博克、哈贝克的想法早就人尽皆知。”

“不过，对于绿党籍的经济与气候保护部长哈贝克而言，这起事件也有一个痛点：曼恩能源方案原本想用出售燃气轮机业务获得的资金来投入温室气体减排新技术的研发。所以说，哈贝克在这起案件中，将政治理性置于了气候保护之上。这桩交易案最终告吹原因是：中国买家的主要持股方还涉及建造军舰，所以哈贝克不得不采取行动。”

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