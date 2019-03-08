德语媒体：人大代表有话说

（德国之声中文网）每年一度的"两会"上，人大代表们都会竭尽全力地表达对习近平的忠诚和感激之情。人民大会堂内，代表们的发言一般都会谈到他们的家乡之所以得到快速发展，全是得益于总书记的英明领导。《法兰克福汇报》发自北京的报道称，并非所有的代表都会为最高领导人唱赞歌，而来自香港的人大代表田北辰可能就是这样一个例外，去年他曾提案要求中国结束对已故诺贝尔和平奖得主刘晓波遗孀刘霞的软禁。这篇题为《人民代表有话说》的报道写道：

"像田北辰这样的人大代表，想必会让党不太舒服。尽管如此，党还是决定让他三次出席人大会议。在中国其它地区，这种现象是无法想象的。但田北辰作为香港人以及香港立法委员则享有特殊地位。他认为，中国领导层'也需要像我这样的人'。因为香港公众社会是以批评性眼光看待北京的，而按照田自己的说法，在有些问题上，他比较红，而在另外一些问题上，他则是没有颜色的。田北辰也非常清楚界限在哪里。他说：'我决不敢对中国共产党的地位提出质疑，也决不会提出实行多党制的主张。'不过，在批评其它来自香港的人大代表时，田北辰则毫无遮掩之意：去年被选为人大代表的这些人当中，没有一个具有独立思考的能力。

闭门会议上也会涉及敏感话题

在当前的政治氛围下，田北辰有关校园性侵问题的提案能否成为现实很值得怀疑。不过，他的每项提案几乎都会得到回复。去年的人大会议上，他总共提出了15项提案，而会后三个月之内，14项提案得到了电话回复，以及他是否对回复感到满意的质询。在田北辰看来，人大会议是党了解民意的途径，尤其那些不对媒体开放的内部会议尤为如此。

'只要是在内部会议上，即便你提出敏感的政治话题，也会得到回复。他们只是不希望你对媒体讲这些问题。'田北辰相信，习近平尽管取消了任期限制，但他却离不开党员的拥戴。田北辰说：'你知道习有多少敌人吗？这个体制并不是你想象得那么可笑。'"

文章接着写道，在人大的公开会议上，田北辰所提到的敏感话题却几乎见不到。"按照官方的说法，政府和最高法工作报告会提交'讨论'。但是真正意义上辩论是没有的，人们只能看到宣读报告以及回答事先安排好的记者提问的场面。人大代表们也并不掩饰他们回答问题是在照本宣科。"

在德国公众舆论中，美国驻德大使格林内尔一直是一位颇具争议的人物。作为外交官，此人却经常对德国的政经事务发表评论，以至于很多德国人认为，这位美国大使有些喧宾夺主。瑞士《新苏黎世报》发表题为《美国大使惹恼德国》的文章，披露格林内尔大使在华为问题上对德国政府发出威胁。文章写道：

"在这位美国大使看来，他写给德国经济部的信件也许只是一个'警告'，但在德国媒体看来这明显是一种'威胁'：如果德国准许华为参与德国5G网建设，美国将无法维持迄今为止双方情报部门的合作水准。德国经济部已于周一证实收到了相关信件，不过拒绝对信件内容置评。

事实上，早在格林内尔进行干预之前，美国人就已表明，他们不希望盟友使用华为的5G设备。一段时间以来，美国国家安全局代表一直在幕后试图说服欧洲盟友，同华为合作存在很多风险。二月份慕尼黑安全会议上，美国副总统彭斯也曾表示，中国法律明确规定，华为等公司必须和政府分享数据，这一点令他很担心。"

德国最终是否会采用华为的5G设备，目前尚无定论。但有关的争论却变得越来越具有戏剧性。文章接着写道："

"在华为问题上，德国及其他欧洲国家的处境非常困难：如果他们将华为排除在外，就有可能会遭到中国的报复。无法柏林做出怎样的决定，都会得罪中美两大国中的一个。迄今为止，德国政府不认为有任何理由拒绝华为参加5G设备的竞标活动，而德国法学家们也认为，从法律层面上无法做到禁止华为竞标。"

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