德语媒体：人口问题—中国的定时炸弹

（德国之声中文网）《世界报》周五发表文章“北京的人口问题—世界大国的定时炸弹”（Pekings Demografie-Problem – eine tickende Zeitbombe für die Weltmacht）指出，中国国家统计局近期发布了第七次全国人口普查的数据，虽然中国依旧是世界上人口最多的国家，但出生率下降以及人口老龄化加剧，对北京的大国计划而言是个坏消息。

文章分析了中国生育率下降的原因称，中国如今拥有庞大中产阶级，教育程度高而且收入良好的人士相对晚婚，离婚率也升高。此外，中国的中产阶级背负庞大经济压力，买房或教育皆所费不赀，从而降低许多夫妻的生育意愿。此外，中国虽然开放二胎，但经历数十年的一胎化政策后，独生子女似乎已经成为文化中的常态。

“中国当然不是唯一面对人口问题的国家。几乎所有发达工业化国家都为此所苦。但中国依旧存在巨大贫困。家庭平均收入仍远低于发达工业国家的水平。这意味着：这个国家可能在富裕前便先衰老。”

“这对北京而言是坏消息。不只是因为印度可能在几年内超越中国成为地球上人口最多的国家，还可能取代中国成为工资低廉的热门生产地点。”

作者Maximilian Kalkhof认为，在此情况下，中国是否能达到自订的两个目标也令人怀疑。“共产党提出了‘两个一百年’：在今年共产党建党百年之际，目标全面脱贫；到2049年建国百年时，成为‘富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国’。”

作者指出，只有当经济继续强劲增长，中国才能实现这些目标。“但如今每5个中国人就有一人超过60岁，而且趋势还在上升。若在生产率不变的情况下劳动人口萎缩，将会导致经济产出下降。”

文章最后写道，共产党最重要的口号之一是“复兴”，意思是在经历19世纪西方帝国主义的屈辱后，在21世纪将再度恢复昔日的强国之姿。“共产党没有考虑到的是：若中国人口持续老龄化，共产党将不得不转移复兴的重点。必须先想出办法来，振兴中国社会。”

《法兰克福评论报》则在“中国创造依赖性—欧盟恐‘失去西巴尔干’”（China schafft Abhängigkeiten – EU droht „Westbalkan zu verlieren）一文中注意到，中国通过为大型建设项目提供贷款，使黑山、北马其顿、塞尔维亚等国越发依赖中国。

作者指出，中国近年来凭借慷慨贷款，扩大对准欧盟国家的影响力。“百分之二到百分之三的贷款利率符合市场行情。对巴尔干国家而言，中国贷款为何如此有吸引力，还有其他方面的原因：因为容易取得信贷。向中国贷款不需要冗长的可行性研究或环境影响评估。巴尔干执政者们希望能迅速实现能带来声望的项目。”

但在无力偿还的情况下，借贷的国家“在债务泥沼中越陷越深，使他们越来越依赖债权人中国”。作者以准欧盟国家黑山为例，2014年该国向中国贷款9.44亿美元，用于建设连接亚得里亚海巴尔港至塞尔维亚的高速公路，但在新冠疫情冲击下，黑山面临偿还债务的难题。黑山副总理Dritan Abazovic三月曾请求欧洲议会外交事务委员会，帮助黑山重组债务，阻断其对中国的依赖。

究竟西巴尔干地区对中国融资的依赖有多深？文章引述 了意大利联合信贷银行（Unicredit）的一份研究报告指出：“中国虽然还不是西巴尔干的最大外国债权人，但北京的影响力随着信贷量的增加而提升。”

“意大利联合信贷银行指出，迄今中国是该地区多数国家的第三或第四大债权国。但在未来几年内，单是支付目前已同意的贷款金额，中国贷款在该地区外债的比例就会攀升至11.4%（波斯尼亚），甚至是22.7%（黑山）。”

“该研究作者认为，欧盟可以通过增加对基础建设项目的贷款，抗衡中国作为西巴尔干地区借贷方的日益重要地位。同时他们也建议地区内的准欧盟国家，‘在背负的中国债务变得过于庞大前’，分散贷款的资金来源。”

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