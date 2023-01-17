德语媒体：人口老龄化是中国经济最大的威胁

（德国之声中文网）根据中国国家统计局1月17日公布的数字，中国去年的GDP增长为3%，人口数量较前年减少85万。柏林《日报》文章写道，去年的GDP增长没有达到5.5%的既定目标只会让当权者短期内感到头痛，因为预计未来几个月里经济就会逐步恢复，但是，人口减少却是一个长期令人头痛的问题。文章写道："自上个世纪60年代初的大饥荒以来，中国去年的人口首次较前一年出现萎缩，减少了足足85万。中国当局原本预计转折点要到本世纪20年代末才会出现。但出生率却继续下降，每千人一年6.77个新生儿的比例为有史以来最低，死亡率却高达7.37。"

文章指出，威斯康星大学麦迪逊分校的人口学家易富贤的研究显示，政府的数据其实经过了美化，实际的人口变化更大。他的计算表明，中国人口从2018年起就开始减少，前景比预期更为黯淡。

"遥远的欧洲也会感到这一变化的影响"，文章写道，"比如，如果中国的生产行业因劳动力缺乏而减产，那么全球商品价格就会提高，从而进一步推动通胀"。然而，更主要的问题是，"人口老龄化是对中国经济崛起构成最大威胁，远远超过房地产危机或与美国的贸易战。随着养老金领取者增加、工人减少，生产力将不可避免地下降。同样不容忽视的是，低出生率会导致大学关闭，进入劳动力市场的人才减少，创新受到影响。"

作者指出，要想让中国女性多生孩子，必须减少校内的压力、扩大幼儿园等基础设施，房价也必须让人支付得起。"但是，易富贤的判断很明确：这位科学家认为，人口萎缩是'不可逆转'的。"

私人消费预计将迅速恢复

《新苏黎世报》关注了中国经济去年增长乏力的原因以及未来的增长趋势。

文章写道："去年中国的经济增长就该国的情况而言较低的原因是政府针对大流行病的清零政策。特别是在第二季度以及10月至12月期间，当局多次对大城市进行封锁，比如经济大都市上海，从而使经济瘫痪。工厂不得不暂时关闭，餐馆和商店关门。清零政策尤其对私人消费产生了严重的影响。去年，零售业的销售额同比缩减了0.2%，酒店和餐饮业的营业额下降6.3%。私人消费危机也反映在劳动力市场的统计中。12月，16至24岁的中国人中失业率高达16.7%。"

作者指出，分析人士预计，在退出清零政策后，私人消费将迅速恢复。"根据投资银行摩根大通的计算，中国人在大流行三年里额外节省了8250亿美元。在未来几个月里，至少其中一部分可能会流向消费......北京的观察家们认为，中国今年的经济增长目标将再次定到5%左右，这一数字也是私人分析家们的预期。"

不过，文章写道，"即使中国政府明确承诺今年遵循经济增长政策，清零政策也已经成为过去，但今年的复苏可能还是缓慢。中国正受到欧洲和美国的牵连，这些国家今年的增长可能会很弱。这反过来又将导致对中国商品的需求萎缩。"

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