德语媒体：人丁不再兴旺的中国

（德国之声中文网）《莱茵邮报》发表评论称，中国官方近日来发布的两组数据引起了关注：一个是去年中国经济只实现了3%的增长，未能达到政府制定的5.5%增长目标。另一个则是人口总数开始萎缩。这篇题为《中国对人口老龄化的担忧》的评论写道，相比之下，经济增速下滑只是一个短痛，因为解除疫情防控措施后，经济可能会大概率快速复苏。但人口结构的变化却是一个将长期困扰中国的问题。评论写道：

"中国人口下滑产生的影响也将波及到欧洲。一旦劳动力短缺导致中国的制造业发展受阻，全球物价都将上涨，通货膨胀也会进一步加剧。而人口老龄化发展对中国经济腾飞的负面影响之大，远远超出了房地产危机和中美贸易战。随着退休人员不断增多，以及就业人口不断减少，中国的经济活力也将大打折扣。不断下降的出生率，终将导致一些大学关门打烊，而人才短缺又会直接影响到科技创新能力。

吸引外来移民似乎并不是解决中国人口危机的可行方案。中国政府的关注焦点是社会稳定和意识形态管控，对于接受外来移民，政府缺乏政治意愿：毕竟外国人的涌入，也意味着要接受不同的思想。中国的研究人员正在为解决人口危机寻找技术方案，但自动化和人工智能能否缓解劳动力短缺带来的冲击，目前还完全是个未知数。

只有同中国政府七十年代引入的一胎化政策联系起来，才能对当前的出生率变化有一个充分的理解。推行计划生育政策的出发点也许是好的，因为政府希望通过制止人口增长以避免饥荒的发生。但在实践操作方面，一胎化政策给无数家庭造成了巨大的痛苦，强制堕胎的事件也曾频频发生。"

评论指出，中国政府必须清楚一点，人口增长曲线是当局无法根据自身意愿去随意改变的。过去几年来，政府虽然开始允许每个家庭生三个孩子，但出于种种原因，愿意多生孩子的家庭依然有限。

"出生率的下降也同价值观的变化直接相关。由于对那些年轻的城市女性来说，相较于传统家庭观念，她们更注重事业和个人发展，有意识拒绝成家生子的女性也大有人在：事实上，在日益盛行的女权主义者看来，不生育孩子的生活就是在发出颠覆性的政治信号，即逃避父权制政府的爱国责任。

政府则以新闻审查和宣传作为应对。影视作品中，传统母亲的形象越来越多，而另类生活方式则被从剧本中删除殆尽。

人口结构变化的背景原因非常复杂，因此也无法在短期内得到解决：要想让中国女性多生孩子，学校必须给学生们减轻负担，幼儿园等基础设施必须得到扩建，房地产价格也要变到普通人能负担的水准。解决上述问题，任务极其艰巨。旅居美国的学者易富贤给出的答案相当明确：中国人口下降的趋势已经不可逆转。"

欧盟以及德国在稀土进口方面非常依赖中国

《柏林日报》报道称，稀土被广泛用于电子产品、芯片和武器的制造。欧盟的稀土进口中超过90%来自中国，而其中相当一部分竟是借道俄罗斯进入欧盟的。该报写道：

”英国挪威原料企业 Norge Mining的创建人沃莫斯（Michael Wurmser）对彭博社表示：'尽管实施了对俄制裁，稀土供应链仍能正常运作，这实在令人震惊。'他表示，这也凸显了稀土对欧盟的重要性，以及'我们对稀土的依赖'。

柏林日报此前就曾报道过中国稀土对欧洲工业的重要意义，其中就包括电动机的生产。在军火制造领域，中国出产的镧被广泛用于穿甲炮弹，此外，欧盟需求极大、被用于反坦克武器的钨元素也主要来自中国。"

欧洲能否摆脱对中国稀土的依赖？

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