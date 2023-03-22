德语媒体："亲密无间"的友谊

(德国之声中文网）《每日新闻》（Tagesschau)网站发表评论称，此次习近平对克里姆林宫的访问，说明过去几个月当中，中俄两国正在进一步靠拢。而中方提出的所谓乌克兰和平计划也暴露出了其"政治秀"的本色。这篇题为《象征性的友谊》的评论写道：

"普京和习近平就是要向外界展示他们亲密无间的友谊，两人相互称呼对方'亲爱的朋友'，宣称'合作新时代'已经开启，并将开展一系列战略合作。双方如此密切的伙伴合作前所未有，历史上的恩恩怨怨也早已被忘得一干二净。俄罗斯对中国与日俱增的经济依赖，也完全不再是个议题。至于因涉嫌挟持乌克兰儿童，而对普京发出的国际通缉令，更是不值一提。相反，习近平还向普京发出了访华邀请。

习近平接下来是否会抽空同乌克兰总统泽连斯基通电话，目前尚不得而知。俄罗斯发起对乌侵略战争之后，习近平和泽连斯基还从未通过电话。

难道这就是习近平在莫斯科所强调的'中立立场'吗？这就是中国所谓的和平努力吗？当然不是。习近平向普京提供了全方位的支持。来自莫斯科的画面就是要告诉世人：俄罗斯并不孤立。普京也非常需要达到这样的效果。毕竟他已没有其他有影响力的朋友，因此对中国提出的12点乌克兰和平计划，普京也表达了有前提条件的支持。"

评论称，中国提出的乌克兰和平计划内容空泛而模糊，对俄罗斯方面没有提出任何要求，对乌克兰方面也不会有任何帮助。

"中国这样做的政治算盘是：中国将得以从俄罗斯的孤立境地中获益，可以购买更多的廉价天然气。乌克兰陷入战争虽然不符合中国的利益，但俄罗斯惨败也同样不符合中国的利益。

北京实际上另有所图：在同美国展开的大规模制度之争中，北京领导层希望普京能够成为伙伴。为此目的，习近平甚至不惜同这位战争罪行嫌疑人举行会晤。此次莫斯科之行，充分说明了这一点。"

德意志电台的评论称，习近平试图在俄乌战争中充当调停人的努力，并没有获得成功，因为习近平缺乏诚意和说服力。评论写道：

"如果习近平确实想认真地居中调停，那么他就应当付出更多的努力，而不仅仅只是同乌克兰总统通个电话。他至少应当劝导普京从乌克兰被占领土上撤出军队。但无论是中方提出的12点和平计划，还是本次莫斯科会谈对外公布的内容中，都没有提及这些选项。相反，习近平却邀请普京今年就去访华，不过，不是邀请普京去进行国事访问，而是去参加一带一路相关项目的会议。这也委婉展露了中俄关系绝非平等伙伴的实质。制定游戏规则的是习近平，而俯首听命则是普京唯一的选择，毕竟他个人的生死存亡已经在很大程度上取决于中国的态度。由此可见，这对看似相似的好友，实际上差别已经越来越大。"

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