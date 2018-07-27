德语媒体：亡羊补牢 下不为例

(德国之声中文网) 《新奥斯纳布吕克报》刊发了题为"对华竞争时的预防措施"的评论，赞扬了德国联邦政府的做法。

"政府直接插手经济，对于这种做法我们必须要谨慎看待。政治人物已经一次又一次地证明，他们在经济界并非更出色的商人。但是，评判性地看待购买欲十足的中国投资者、必要时出手阻止，这是正确的。"

"中国正在寻求全球科技领先地位，从而大幅扩张影响力，而且不惜以他人利益为代价、使用不公平的手段。中国投资者受到北京政府的操控，缺乏经济自主。对于德国而言，电网运营商是一个国家的关键基础设施。避免其被甩卖、防止其受到不恰当的影响，这是一个国家及其公民的根本利益。必要时，政界应出手组织这种对外依赖性，宜早不宜迟。联邦政府出手收购50Hertz的股份只是个别案例，并不会破坏外国投资者对德国市场的信心。"

"如果德国的福祉有朝一日依赖于中共，那这既不符合德国经济界的利益，也不符合公众整体利益。"

柏林出版的《世界报》以"德国经济部长的做法有些轻率"为题，刊发评论指出，德国联邦经济部的这一做法相当于将这家电网运营商部分国有化，付出代价的则是全体纳税人。

"这样一次以纳税人利益为代价的对经济的严重干预，到底是怎么变得非办不可的？对于经济部长来说，这别无选择：让德国复兴信贷银行收购股份，总归好过中国巨型国企国家电网。要不是德国政府出手，中国国家电网现在可就要持有20%的股份了，它也将能接触到电网运营商50Hertz的敏感信息。我们是否愿意让中国政府知道德国电网是如何抵御故障风险、如何抵御外部攻击、哪里还有安全隐患？显然不愿意。"

"德国政府必须从这桩事件中吸取教训。中国投资者越发猛烈地涌向德国市场。与此同时，所谓中国会慢慢地演变成西式市场经济体的构想，也被证明是一个幻想。事实上，中国经济正以国家资本主义的形式争夺全球领导权。中国人有着不同于西方的游戏规则，在他们的规则中，法治、人权、民主不过是并非必要的繁文缛节而已。这迫使西方陷入了一场新的体制竞赛。许多中国问题专家很早就明白，德国的市场经济体制必须要有更强的抵抗力。也许，这次德国政府出手阻止收购，就是一个迟来的警讯。"

武珀塔尔出版的《西德意志报》以"对中国人行使否决权--这必须是一次特例"为题，刊发评论指出，德国政府出手防止关键基础设施落入中国人手中，动机是正确的，但是德国必须要坚持市场开放的原则。

"中国人正在努力谋求地缘战略以及科学技术的有利地位。2017年，中国在德国投资140亿美元，其重点则在于关键行业，并谋求技术转让。与此同时，中国本土市场对外国资本却设立了诸多限制。现在，德国政府对中国投资者划了一条'红线'，能源行业、核能技术等敏感领域不能落入中国投资者手中，他们身后往往就是中国权力机关。这种做法是可以理解的。"

"但是，德国政府的这类决策，只可以是特例。德国人还在要求中国方面提供更为公正的市场准入机制，呼吁中方减轻对在华德国企业的政治干涉。而任何封闭市场的行为，都对这一对话进程没有促进作用。"

《弗伦斯堡日报》的短评则批评说，德国政府要是继续这种做法，就和中国的国家资本主义没什么两样。

"德国联邦政府阻止了中国投资者收购50Hertz的股份，这是好事。毕竟，中国国家电网集团的收购行为首先考虑的是北京当局的战略利益。但是，德国政府亲自上阵的做法，也是说明德国黔驴技穷。以后每逢中国人要来收购，德国政府不可能次次都自己出手阻止。这毕竟不是联邦政府的任务，否则就相当于开始搞国家资本主义。"

"德国政府必须更努力地去订立清晰的规则，同时为德国乃至欧洲的中小企业出手收购提供资助，从而避免中国国有企业是唯一潜在收购者的尴尬局面。"

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