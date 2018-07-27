 德语媒体：亡羊补牢 下不为例 | 媒体看中国 | DW | 28.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体：亡羊补牢 下不为例

本周五，德国联邦政府动用国资收购电网运营商50Hertz的20%股份，从而阻止了中国国家电网集团的收购。这一做法在德国报界既引发了担忧，也获得了不少的赞扬。

Stromleitungen in Wolmirstedt (picture-alliance/P.Gercke)

马格德堡附近的高压输电走廊。当地电网由50Hertz运营。

(德国之声中文网) 《新奥斯纳布吕克报》刊发了题为"对华竞争时的预防措施"的评论，赞扬了德国联邦政府的做法。

"政府直接插手经济，对于这种做法我们必须要谨慎看待。政治人物已经一次又一次地证明，他们在经济界并非更出色的商人。但是，评判性地看待购买欲十足的中国投资者、必要时出手阻止，这是正确的。"

"中国正在寻求全球科技领先地位，从而大幅扩张影响力，而且不惜以他人利益为代价、使用不公平的手段。中国投资者受到北京政府的操控，缺乏经济自主。对于德国而言，电网运营商是一个国家的关键基础设施。避免其被甩卖、防止其受到不恰当的影响，这是一个国家及其公民的根本利益。必要时，政界应出手组织这种对外依赖性，宜早不宜迟。联邦政府出手收购50Hertz的股份只是个别案例，并不会破坏外国投资者对德国市场的信心。"

"如果德国的福祉有朝一日依赖于中共，那这既不符合德国经济界的利益，也不符合公众整体利益。"

Leitwarte des Netzbetreibers 50Hertz in Neuenhagen 2013 (picture-alliance/dpa)

50Hertz负责德国东部地区的电网运行。图为位于Neuenhagen的控制中心。

柏林出版的《世界报》以"德国经济部长的做法有些轻率"为题，刊发评论指出，德国联邦经济部的这一做法相当于将这家电网运营商部分国有化，付出代价的则是全体纳税人。

"这样一次以纳税人利益为代价的对经济的严重干预，到底是怎么变得非办不可的？对于经济部长来说，这别无选择：让德国复兴信贷银行收购股份，总归好过中国巨型国企国家电网。要不是德国政府出手，中国国家电网现在可就要持有20%的股份了，它也将能接触到电网运营商50Hertz的敏感信息。我们是否愿意让中国政府知道德国电网是如何抵御故障风险、如何抵御外部攻击、哪里还有安全隐患？显然不愿意。"

"德国政府必须从这桩事件中吸取教训。中国投资者越发猛烈地涌向德国市场。与此同时，所谓中国会慢慢地演变成西式市场经济体的构想，也被证明是一个幻想。事实上，中国经济正以国家资本主义的形式争夺全球领导权。中国人有着不同于西方的游戏规则，在他们的规则中，法治、人权、民主不过是并非必要的繁文缛节而已。这迫使西方陷入了一场新的体制竞赛。许多中国问题专家很早就明白，德国的市场经济体制必须要有更强的抵抗力。也许，这次德国政府出手阻止收购，就是一个迟来的警讯。"

DW.COM

联邦德国政府显然将首次动用否决权，阻止中资收购一德国企业。所涉企业为位于威斯特法伦的一家机械制造商。与此同时，中国国家电网的一项收购案也宣告“泡汤”。 (27.07.2018)

德国政府阻止了中国投资人对两家德国企业的并购。德国之声评论员Andreas Becker认为，此乃正确做法，无关保护主义，而关乎机会均等。 (28.07.2018)

上一次的收购努力没有成功后，中国国家电网发起第二次“攻势”。德国政府有意阻止这一对基础设施的并购。 (20.06.2018)

若实现收购，一家北京控制的企业就将拥有对德国敏感基础设施的影响力：数千公里的高压电线。不过，这并没有成为现实。 (24.03.2018)

外国，尤其中国投资人对德国技术— 也包括敏感领域— 情有独钟。据媒体报道，一旦涉及例如用于电网的软件转移至海外一类收购行为，德国联邦政府将能很快予以抵制。 (12.07.2017)

武珀塔尔出版的《西德意志报》以"对中国人行使否决权--这必须是一次特例"为题，刊发评论指出，德国政府出手防止关键基础设施落入中国人手中，动机是正确的，但是德国必须要坚持市场开放的原则。

"中国人正在努力谋求地缘战略以及科学技术的有利地位。2017年，中国在德国投资140亿美元，其重点则在于关键行业，并谋求技术转让。与此同时，中国本土市场对外国资本却设立了诸多限制。现在，德国政府对中国投资者划了一条'红线'，能源行业、核能技术等敏感领域不能落入中国投资者手中，他们身后往往就是中国权力机关。这种做法是可以理解的。"

"但是，德国政府的这类决策，只可以是特例。德国人还在要求中国方面提供更为公正的市场准入机制，呼吁中方减轻对在华德国企业的政治干涉。而任何封闭市场的行为，都对这一对话进程没有促进作用。"

《弗伦斯堡日报》的短评则批评说，德国政府要是继续这种做法，就和中国的国家资本主义没什么两样。

"德国联邦政府阻止了中国投资者收购50Hertz的股份，这是好事。毕竟，中国国家电网集团的收购行为首先考虑的是北京当局的战略利益。但是，德国政府亲自上阵的做法，也是说明德国黔驴技穷。以后每逢中国人要来收购，德国政府不可能次次都自己出手阻止。这毕竟不是联邦政府的任务，否则就相当于开始搞国家资本主义。"

"德国政府必须更努力地去订立清晰的规则，同时为德国乃至欧洲的中小企业出手收购提供资助，从而避免中国国有企业是唯一潜在收购者的尴尬局面。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

NOZ: Prophylaxe im Wettbewerb mit den Chinesen

新奥斯纳布吕克报

WELT: Das Vorgehen von Wirtschaftsminister Altmaier ist hemdsärmlig

世界报

WZ: Veto gegen China - Entscheidung muss Einzelfall bleiben

西德意志报

相关内容

Gebäude des Bundeswirtschaftsministeriums

联邦政府屡屡出手 中资收购频频受阻 27.07.2018

联邦德国政府显然将首次动用否决权，阻止中资收购一德国企业。所涉企业为位于威斯特法伦的一家机械制造商。与此同时，中国国家电网的一项收购案也宣告“泡汤”。

China STaatsbesuch Merkel Fahne

评论：早该如此 28.07.2018

德国政府阻止了中国投资人对两家德国企业的并购。德国之声评论员Andreas Becker认为，此乃正确做法，无关保护主义，而关乎机会均等。

Hans-Georg Maaßen, Präsident Bundesamt für Verfassungsschutz

"欢迎外国投资,但是我们也不会太天真" 12.04.2018

负责德国国家安全的联邦宪法保卫局日前发布警告称，德国企业被中国资本收购可能会危害国家安全以及德国的科技领先优势。宪保局局长马森由此呼吁各方对中资收购保持警惕。