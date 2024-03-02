德语媒体:亚洲需要北约 但特朗普会让其泡汤

（德国之声中文网）《世界报》以"在亚洲，只有中国希望特朗普再次当选"为题，刊发由德国政治学者Alexander Görlach撰写的客席评论指出，中国指责美国想搞"亚洲版北约"，而亚洲各国也确实在担心越发具有侵略性的中国，也担心特朗普上台后抛弃他们。

"假如美国届时退出北约，剩余成员国依然可以继续维持北约。尽管将缺少全球最大规模的军队和最高规模军费预算，但是北约数十年来形成的体系以及合作模式依然让维持成为可能。亚洲则不然。尽管北京的极权政府出于宣传考量一直在指责美国想搞'亚洲版北约'，但现实却是另外一副模样。诚然，从越南到日本，所有紧邻日益加强军备的中国的国家都在拜登执政的三年里强化了几十年来与美国的同盟关系。"

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

文章接着指出，特朗普却在抱怨台湾的半导体产业抢走了美国人的就业岗位。"如果台湾落入独裁者习近平手中，将对亚洲和美国造成不可挽回的后果，届时那条遏制中国取得太平洋全面控制权、从日本到菲律宾的防线就会被突破，美国在亚洲的霸权就将终结。"

"特朗普已经威胁过韩国，如果不为美国军事保护交纳更多的资金，美军就会撤出。日本则担心，反复无常的特朗普会出于自恋的原因与中国达成某种交易，从而损害日本的主权。"

"在东南亚，如果美国反悔拜登政府与越南刚刚达成的新协议，也将是一场灾难。特朗普一旦当选，其路线更迭也将沉重打击印度；此前，美国已经有针对性地加强了新德里与民主世界的经济纽带。"

"在军事上，拥有核武器的印度有能力抗衡北京。纳入美国、日本、澳大利亚的四方军事对话机制也增强了新德里的实力。但从长远来看，亚洲地区没有任何国家能够独自抵御北京的进逼。"

"这也正是亚洲安全体系的问题：和欧洲不同，亚洲地区不存在具有相互协防保证的防务同盟来对抗具有侵略性的中国及其同伙俄罗斯、朝鲜、伊朗。"

"美国在亚洲的盟友被山川海洋分隔，韩国依然是一个偏远国家，印度则是一个多宗教的民主国家。并没有一种共同的叙事能够将这些迥异的国家联结在一起。"

"然而，亚洲版北约将面对的是一个意识形态方面的对手：中国。这将让所有的历史、宗教、语言差异变得无关紧要。但是，只有在拜登连任总统的情况下，这样的联盟才能出现。所以，现在只有北京盼望特朗普再次入主白宫。"

欧盟光伏产业陷危机

乌尔姆出版的德国《西南新闻报》以"不值得搞补贴竞赛"为题，刊文点评了瑞士太阳能板厂商梅耶·博格(Meyer Berger)决定关闭位于德国萨克森州的工厂一事。该公司决定转而在美国增加产能。

"阳光到底是照在萨克森产的光伏面板上，还是陕西产的面板上？太阳肯定毫不在乎这些差别。对于德国能源转型而言，瑞士厂商是否要逐步关闭萨克森工厂也显得无足轻重。如今，在荷兰的鹿特丹港，太阳能面板堆积成山，积压的库存足够满足全欧洲一年的需求，而且售价已经跌破了生产成本。"

"中国正在用国家补贴来廉价倾销产品。现在的问题是：欧洲到底值不值得也加入这场补贴竞赛。我的回答是：不值得。欧洲产品并不具备值得花费数十亿欧元补贴资金的技术优势，它们并没有比中国产品更出色，况且其本身也在用来自中国的零部件。"

欧洲产品并没有比中国产品更出色 - 图为江苏南通的一家太阳能面板工厂

"有人警告称，德国会像当年依赖俄罗斯天然气一样依赖中国产太阳能板。这样的警告也具有误导性。要是中国停止出口贸易，产品价格就会上涨，欧洲本土产品就将重新具备竞争力，而且不需要什么补贴。"

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