德语媒体：亚太国家在联合制衡中国

（德国之声中文网）《时代》周报发表署名文章“亚洲做得不同”（Asien macht’s anders），从细节上分析RCEP对后疫情时代世界秩序的影响。与此前许多德语媒体的评论不同，作者杨希璠（Xifan Yang）认为，世界最大自贸区在亚太的诞生，并不完全是中国独大一方的表现：

“与人们第一印象不同的是，这一贸易协定不是中国要揽下整个亚洲——再加上澳大利亚和新西兰——的世界级阴谋的一个信号。尽管具有多重象征意义，细看之下，RCEP更多是一份了无新意的条约，填补了一些遗缺：取消关税，简化货物流通，大多数成员国家间早已有了相关的双边协议。

“对这一新的经济区过度的地缘政治化、仅将它放在中国与西方制度竞争的背景下来解读，是一个错误。像日本、韩国、印尼和澳大利亚这样的国家，除了有意与中国，对相互之间扩大贸易也有巨大的兴趣。通过RCEP，亚洲更紧密地联系在一起。人们从中得到的真正新认知是：多边主义没有行将就木，而是以地区性的缩减版继续存在。很多迹象表明，21世纪的世界将分化为多个势力范围，而不是仅以美-中为主轴排序列。美国亚洲研究学者费根鲍姆（Evan Feigenbaum）写道，在这个未来世界里，起决定性作用的是功用而不是形式。就是说，大家可以对赚钱达成共识，政治矛盾则继续存在。

湄公河沿岸国家之间须协调利益

“二者能分开吗？中国难道不是在利用经济实力让小国家在政治上就范？是的，不过中国的邻国有一个计划：韩国和日本将一部分工业生产撤出中国，这能让印尼、菲律宾和马来西亚等RCEP成员国受益。在诸如南中国海这样的与中国的领土争端，或像湄公河水资源争议的问题上，这些国家正在组成流动性的、针对具体问题的联盟。就在上周日视频签署RCEP协议后，澳大利亚总理莫里森周一就飞往东京，同日本首相菅义伟磋商构建一个抗衡北京的防卫联盟。两国同印度和美国一起，组成了新的民主反中联盟“四方安全对话”（QUAD）。简言之，RCEP国家并不是天真地顺从中国的一家意志。相反，亚洲国家对北京扩张的反弹越来越强烈。”

作者写道：“如此看来，新的自由贸易区对世界来说是个好消息。”

澳大利亚的十四条罪状

在澳大利亚与日本签署双边军事协定的隔天，中国驻澳大使馆一名官员向一家澳洲媒体提供了一份文件，列举“澳大利亚令中国不满的14条原因”。《法兰克福汇报》就此的报道介绍了中澳两国交恶的原委以及中国对澳大利亚采取的经济报复措施。文章接着写道：

“中国在外交纷争中将本国市场作为武器，并不是新鲜事。韩国、挪威、瑞典和加拿大都已领教过。通过这份14点文件，北京不仅向澳大利亚发出了警告。其它国家，包括德国政府，也不妨一起听一听。德国在联合国机构多次支持通过有关新疆局势的批评性决议，不啻是符合了（文件中）‘在国际论坛带头攻击中国’这一条。瑞典和法国则将华为排除在了5G网络建设之外。北京在文件中还表明，与美国密切协商（例如澳大利亚在南海问题上的立场）被视为不友好的举动。其中第8条是：‘站在美国的反华运动一边’。这听起来也像是针对多方的威胁。”

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点。

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