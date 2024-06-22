德语媒体：互相嫌弃又互相需要的老夫老妻

周六的德语报刊，纷纷关注正在中国访问的德国副总理兼经济部长哈贝克。《南德意志报》将德中关系比作一场持续多年的婚姻，双方都已经不想一起过却又谁也离不开谁。《巴登报》则注意到哈贝克试图缓和欧中关系，认为这说明哈贝克想当德国总理。

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以“必须继续，但必须改变方式 ”为题，将德中关系比作一场正在经受冲击的婚姻，而德国的配偶太过于强势。

“爱情已经冷却，但是双方却都无力分手。德中经贸关系差不多就是这样，仿佛一场已经持续了许多年的婚姻：双方没法一起过，但又都离不开对方。”

“当初是多么地美好！快速发展的中国成为了出口导向型德国经济的增长引擎，也拉动了欧洲的经济繁荣。如今，一旦离开了中国，什么都无法运转。中国就仿佛全球产业链网络中的蜘蛛，这场婚姻中的权力格局也已发生了剧变。因此，德国副总理哈贝克的访华行程变得十分棘手。”

作者指出，哈贝克一方面担心欧中爆发贸易战，另一方面也想用产业政策手段来纠正欧中经贸关系的不平衡，从而让德国以及欧洲摆脱对中国制造的依赖。但是产业政策措施也会削弱欧洲人的公平贸易立场。

“不论如何，拉开距离是面对婚姻危机的正确答案。这意味着和亚太地区的其他国家也发展良好经贸关系，德国必须在一定程度上摆脱强势的配偶。但是，德国无法终止这段婚姻，也不应该终止。不论中欧双方在人权、俄罗斯、北京对发展中国家之霸凌等议题上有多大的分歧，仍然必须保持合作。要是没有中国，就无法在全球层面上找到解决气候危机的答案，也无从实现乌克兰的和平、实现持久的繁荣。”

“所以，哈贝克就不得不左右平衡。作为一个出口导向型经济大国的经济部长，他也许不想见到关税；但是他同样不想见到德国工业遭到中国电动汽车的碾压。作为德国副总理，哈贝克则需要维护稳定的对华关系，但是又不能对人权、俄罗斯等议题视而不见。他此次中国之行，不仅仅是对最重要经贸伙伴的一次访问，也是对欧洲人能否在这场婚姻关系中维护自身利益的一次考验。”

哈贝克在上海出席新闻发布会 图像来源: Andres Martinez Casares/EPA-EFE/Pool/REUTERS

弗莱堡出版的《巴登报》以“哈贝克想要避免激化与中国的矛盾 ”为题，刊发短评指出，绿党籍的德国经济部长在欧中贸易争端中展现出了务实立场，与其政党的路线并不一致。

“哈贝克并不总是和自己政党的方针保持一致，这一点在他最近建议暂停实施德国《供应链法》时就有所体现。而在中欧贸易纠纷中，情况则是这样的：面对中国不公正的补贴，如果欧盟对中国电动汽车加征惩罚性关税，就可能遭致北京的反制措施。德国汽车产业当然对此感到害怕，而经济部长哈贝克想要帮助避免矛盾激化。鉴于执政联盟中总是绿党在推动更强硬对华路线，所以哈贝克的立场十分引人注意。他还强调欧洲立场的重要性，这清楚地表明：哈贝克想成为德国总理候选人，因此他将继续坚持自己的立场。”

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