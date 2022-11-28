德语媒体：习近平面临挑战

（德国之声中文网）《世界报》发表评论称，北京和上海等中国大中城市本周末出现的抗议行动，示威者的诉求不仅针对政府严苛的防疫政策，他们也喊出了要求习近平下台的口号。这篇题为《脱离现实的代价》的评论写道，从这个周末开始，习近平的权力基础已经发生了动摇。

“人们曾经一厢情愿地认为，严苛的清零政策总会有结束的一天。党代会之前，中国任何地方出现感染病例，都会立即采取严厉的封锁措施，习近平这样做，是为了展示他管控国家的能力。但他在人民大会堂成功获得终身统治地位之后，他所制定的严苛防疫措施却仍在继续实施。习近平认为，清零战略‘非常必要’，直到今天，一旦出现感染病例，整个小区甚至整个城市都会陷入封控状态。

这种同现实脱节的防疫政策正使中国付出双重代价。一方面，清零战略已经宣告失败，周日中国共登记了近四万个新增病例，感染人数连续四天刷新记录。另一方面，对民众实施近乎残酷的封控也对中国经济造成了长远的负面影响。而周末的抗议集会也会使习近平付出政治代价，毕竟他就是中国防疫政策的制定者。

习近平‘加冕’刚满六周之际，人们直接发出了要他下台的呼声，即便面临被警察逮捕和殴打的风险，人们也在所不惜。这对习近平来说，无疑是奇耻大辱，作为回应，他会进一步增加打压的力度。但周末的抗议活动已经显示出，为了自由，中国人愿意铤而走险。”



《商报》发表评论称，周末的大规模抗议活动，非但不会促使中国政府放宽防疫政策，反而会引来更严厉的政治打压。



“抗议活动不仅针对政府的防疫政策，也将矛头指向中国共产党和习近平本人，这只会引来更严厉的打压政策。毕竟习近平一再重申，他的施政重点就是要维护中国共产党的统治地位。

作为中央军委主席，习近平拥有对中国安全机器和人民解放军的指挥权，因此当前的抗议行动并不足以动摇他的权力。抗议活动同样也不会导致防疫政策的宽松化。周日的《人民日报》写道，中国将毫不动摇地坚持清零战略，以展示社会主义制度的优越性。

三年前武汉首度爆发新冠疫情以来，中国领导层一直在强调，同西方民主国家相比，中国政府能够更好地保护本国民众。然而，初期的防疫成就开始使他们变得目空一切，封控措施也成了一成不变的获胜法宝。对金融中心上海长达两个月的严密封控就已经使这一防疫战略的弊端暴露无遗。”

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