德语媒体：习近平让维吾尔人为他跳舞

（德国之声中文网）中国国家主席习近平本周访问新疆，在新华社发布的照片中，习近平面带微笑，站在身穿民族服装、戴着祈祷帽的群众中间。

《法兰克福汇报》周六一篇以《习近平让维吾尔人为他跳舞》为题的评论写到，中国官媒一直等到习近平离开新疆之后，才公开新闻报导，「这说明新疆的社交媒体被严格控制。相比之下，在两星期前习近平访问香港期间，居民在社交媒体上发布了他车队的实时视频。」

评论指出：「但他的香港之行和新疆之行有一个共同点：它们把习近平在强迫同化少数族群方面采取的强硬的做法描绘成一种成功，并对西方的批评者进行冷处理。这是习近平自2013年上任以来第二次前往新疆，在2014年的首次访问中，他曾呼吁维安单位在『打击恐怖主义』方面找到更有效的方法，并且『不遗余力』。他的一番话，为大规模拘禁数十万维吾尔族和哈萨克族人奠定了政治基础。

文章接着写道：「这一次到访，习近平对新疆的现况相当满意。在国家和党的领导人看来，拘禁行动已经达到了目的，促进『民族团结和中华民族意识』被正式列为他此行的重点之一。习近平把自己塑造成一个中华民族的统一者，他已经整合并稳定了这个民族的表面，作为所谓和谐共处的标志。维吾尔人为他表演了传统舞蹈，习近平对来自柯尔克孜族的音乐家们说，『中华文明博大精深、源远流长，是由各民族优秀文化百川汇流而成』。对于许多居民而言，他的话听起来就像是嘲讽。近年来，大多数致力于保护新疆文化遗产的主要知识分子被逮捕，清真寺和其他文化资产被毁，许多少数民族语言的文学作品遭到禁止。」

「国家电视台的画面显示，路边的人们兴高采烈，习近平在一辆小客车上向他们挥手。一位当地妇女因为党领导人的到来而感动得泪流满面。展示这种对于领导人崇拜的画面已经行之有年，但在秋季召开的二十大之前，显然越来越常见。」

《南德意志报》在《中国不惜一切代价举债》一文中称，严格的新冠防疫措施导致中国咎由自取，面临巨大的经济危机。但中国政府仍试图通过以举债的方式，扩大基础设施来应对这种情况。

封城期间空荡荡的上海虹桥机场

不仅马路上的行人和车辆变少了，「由于几十个城市的遭到封锁，中国火车站和机场的旅客人数也大大减少。然而，政府宣布对交通基础设施进行数十亿元的投资。到2035年，将增加8万公里的高速公路和3万公里的高速铁路。」

「中国政府似乎又再一次遵循多年前其实就想搁置的剧本。国家领导人在他的议程上写下了更可持续的增长、更多的环境保护和更少的国家债务。但现在，北京对国有企业和省级政府的指示是：举债和建设，不计成本。和过去一样，中国经济政策的成功只以数字增长来衡量。」

文章引用柏林墨卡托中国研究所（MERICS）学者曾林（Max Zenglein）所言，称刚刚结束的第二季度是「相当灾难性的」。评论写到：「根据官方数据，中国国内生产总值同比只增长了0.4%，比经济学家的预期差得多，这与政府设定的5.5%的年增长目标相去甚远。这对中国的统治者来说不是一个好消息，因为共产党是通过不断改善经济状况和生活水平使其领导地位合法化的。」

「对于国家元首习近平来说，目前的情况特别微妙，因为他想在秋季确认自己的第三个任期，并无限期地延续自己的政策。」

「但恰恰是这种政策带来了目前的经济问题，正如曾林解释的那样：『实现一个目标，却会影响另一个目标』。中国政府发现自己处于『目标冲突』之中：一方面，它想遏制新冠疫情蔓延，但另一方面，它想再次刺激经济。」

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