德语媒体：习近平能带给欧洲惊喜？

（德国之声中文网）《编辑部网络》发表评论称，马克龙和冯德莱恩的北京之行，任务相当艰巨，但也并非毫无成功的希望。因为欧洲人手中的牌，比人们想象中的要好得多，这也是两位欧洲政治家在北京受到崇高礼遇的原因之一。这篇题为《习近平给欧洲人的幸运饼干》的评论写道：

"在北京看来，对美国和俄罗斯的关系已经没有了悬念。美国仍将是中国的全球性对手，这一点短期内不会发生变化。间谍气球事件发生后，无论是共和党，还是民主党，都要求对中国采取强硬立场。2024年的总统大选，想必也将是谁对中国更强硬的一场比拼。

而与此同时，俄罗斯正在快速陨落，已经沦为中国的原材料基地。今年三月莫斯科的中俄高峰会晤上，这一点表现得极为突出：普京在中方购置煤炭等原材料的巨额订单上签字后，习近平给他的回报只是握握手而已。

但欧洲今后的发展方向，却是北京仍不清楚的。而恰恰是这种不确定性，为外交斡旋提供了活动空间，使欧洲成了全球博弈中的一张王牌，这也正是北京新近对欧洲格外友好的内中缘由。"

评论写道，北京非常清楚，中国经济仍然离不开拥有近四亿五千万人口的欧盟内部市场。有鉴于此，冯德莱恩和马克龙现在完全有理由要求北京在地缘政治层面上做一些回报，即叫停普京的侵略战争。

"欧洲人应当、也必须尽力在北京和莫斯科之间打入一支楔子。可以从很多层面着手，做到这一点。一个核心问题是，2022年2月初，习近平为普京的侵乌计划大开绿灯，是不是一次严重的误判。北京接近体制的圈子内，也有很多人在提出同样的问题。

现在看来，所谓的超级战略家普京显然严重低估了会影响国际政治的很多因素：乌克兰人的顽强抵抗，欧盟的慷慨援助，北约的团结一致。国际政治的许多变化已经同北京的利益背道而驰，而且局势相当严重。中国的国际形象已经受损。崇尚和平主义的国家如日本、韩国以及澳大利亚极度不安，正在以前所未有的力度扩充军备。前不久，德日两国内阁全体成员首次在东京举行了会晤，仅仅出于历史原因，北京就会对这种会晤心存疑虑。

当前世界政治局势的走势，对北京来说也并不理想，而这也正是欧洲的新机会。但欧洲人必须表明立场，才能在北京有所收获。"

《商报》发表评论称，中国正在按照自己的意愿打造新的国际秩序，德国和欧洲应当对此有所准备。

"美国则在尝试阻止中国的势力扩张。美国及其盟友的高科技不能被中国用于军事现代化，更不能帮助中国在核心技术领域赶超美国。

中国正在全力打造一个有利于本国的国际新秩序，目前还看不到中国今后几年内会改变这一路线的任何迹象。欧盟以及成员国应为此做好准备。无论是视而不见，还是向中共政权妥协示弱，都不是正确的选项。

欧洲必须展示出比以往更多自信、更为团结的姿态。能否做到这一点，此次冯德莱恩和马克龙的北京之行，就是一块试金石。"

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