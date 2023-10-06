德语媒体：习近平能从俄乌战争中学到什么？

（德国之声中文网）《每日镜报》发表客座评论称，没有任何迹象显示习近平会改变其攻打台湾的计划，恰恰相反，攻打台湾的时机最终将取决于习近平何时以及是否会做出类似 2022 年 2 月俄罗斯总统普京对乌克兰所作出的误判。这篇题为《武力攻台？俄乌战争带给习近平的教训》的评论写道：

"中国人民解放军一直在努力从俄乌战争中获取更多信息，并在认真研习俄乌双方的战略战术，比如马斯克的星链在军事上所扮演的角色。此外，中国还向俄罗斯军官学校派遣学员，学习俄罗斯的攻击战略。

乌克兰战争至少使习近平变得比以往更加谨慎了，这体现在北京比以往更加注重软硬兼施的战术。软的方面：北京在进一步笼络台湾反对派国民党及亲共团体，一方面施加经济压力，试图加大民众对台湾现政府的不满。不过，这类做法往往有时间上的局限性。

至于习近平是否会使用强硬手段，则取决于明年一月台湾大选中，对中国持批评态度的民进党是否会当选连任。现在北京使用强硬手段的意向就已经非常明显。中国军机几乎每天都会飞跃台湾的防空识别区，对台湾的军事部署实施侦察。依照选举结果的不同，这种咄咄逼人的态势很有可能会进一步加码。普京当初也曾认为，乌克兰人会夹道欢迎俄罗斯侵略者的到来，然而事实却截然相反。届时台湾想必也将是类似的场景。今年六月的一次民调显示，只有1.6%的台湾人希望尽快同中国实现统一。而希望继续保持现状的受访者则占近90%：即保持台湾过去七十多年来的自主状态。"

评论指出，普京当初的另一个误判则是，他认为欧洲在能源方面对俄罗斯存在高度依赖，因此将无法长期实施对俄罗斯的制裁。在这一点上，普京显然严重低估了欧洲各国的决心。

"习近平会不会也像普京误判乌克兰问题一样，而对台湾实施进攻或封锁呢？这种可能性无法完全排除。中国当权者将宝押在欧洲人的不团结以及对台湾命运的冷漠之上。而在美国，中国则希望前总统特朗普能够再度当选。因为对特朗普来说，无论是乌克兰，还是台湾，最终都是一宗交易而已，是一个可以讨价还价的问题。

在美国2024年大选之前，拜登政府现在正在努力提升习近平攻台的代价。例如，拜登政府正在增强台湾的防御能力，并强化了台湾同日本、韩国以及美国的军事合作。按照美国的逻辑，只有武力攻台的代价高到让中国共产党不得不担心战争会导致自己的完结时，实现台海和平才能成为可能。"

《南德意志报》发表长篇报道介绍了中国房地产行业现在面临的严重危机。报道称，数以百万计的中国人投资房产，得到的却是可能永远都不会完工的烂尾楼。这篇题为《建在谎言之上的摩天大楼》的报道写道：

"房地产危机目前已经威胁到了社会稳定。政府正在寻找替罪羊。前不久，房地产大亨、恒大创建人许家印被警方拘捕，这是当局采取措施试图遏制房地产投资失控状态的行动中，最新落马的一位房地产巨头。至于北京是否能够控制住局势，目前还不得而知。

中国政府很清楚，建筑行业对中国经济是不可或缺的重要部分。房产建筑行业在整个经济中的占比一度曾高达三分之一：地方政府靠出售土地挣钱，房产开发商则不断打造新的项目。此外，建筑机械生产商、水泥厂家、玻璃工业也都赚的钵满盆盈。房地产行业拖欠上述生产企业的账单价值高达数十亿之多。没人建房，当然也就没有人购买钢筋和瓷砖了。全球第二大经济体的低迷氛围也早已使外国企业受到了波及。

由于房地产危机也使政府的经济发展规划受到了影响，政府又开始重新部分地放开旨在遏制房地产泡沫的管控措施。在武汉，人们又被获准可以购买两到三套住宅，首购房屋者可以得到不需核查商业信誉的优惠贷款。但尽管如此，由于人们缺乏安全感，购房者仍寥寥无几。"

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