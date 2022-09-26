德语媒体：习近平的霸主计划需要俄罗斯

（德国之声中文网）《新苏黎世报》文章认为，即使俄罗斯因乌克兰战争而被削弱，但对于正在努力改变全球力量平衡的中国来说，仍有它的用处。

文章首先描写了一番普京在乌兹别克斯坦首都撒马尔罕举行的上合组织峰会上受到的"怠慢"。曾经老是让会谈方久等的普京这次也尝到了等人的滋味，而且还是在摄像机的镜头前。土耳其总统埃尔多安、印度总统莫迪、阿塞拜疆总统阿利耶夫和吉尔吉斯总统沙帕罗夫四人都先后让普京等了一把，莫迪还公开教训普京说，" 今天的时代不是战争的时代"。

文章写道，不管从权力政治的角度，还是因为担心民主的传播威胁到他们所代表的专制精英的地位，习近平和普京都有共同的兴趣击退美国的影响力。两者都有野心，让各自的邻邦屈服于他们的影响。但是，对乌克兰的战争从根本上削弱了俄罗斯的地缘政治地位，普京并非像几乎所有人所认为的那样拥有一支强大的军队，对付欧洲的能源武器也只是一把钝器。

文章说，"对北京来说，俄罗斯的虚弱是一把双刃剑。一方面，俄罗斯在乌克兰战争中的可耻表现证实了中国的主导地位。与以往任何时候相比，俄罗斯都是这一关系中的小伙伴......在孤立无援的情况下，莫斯科比以往更加依赖北京的帮助.....北京可以更明确地自行制定针对西方的议程，并让莫斯科支持中国的利益，包括并特别是在亚洲。而且，这让中国能够更好地在双方竞争的中亚地区向着霸权迈进。"

但另一方面，"一个软弱的伙伴也是一个糟糕的伙伴。北京不希望的是俄罗斯的崩溃，更不希望发生民主革命，因为这也会使中国的民主问题重新提上日程。中国希望有一个稳定的、有能力的、有意愿的伙伴来对抗美国，同时也对抗欧洲--视其影响中国利益的程度而决定对抗力度。"

作者认为，"中国国家主席将中国打造成地区霸主和世界大国的计划需要俄罗斯有力地发挥作用。对于最终摊牌尤其如此，也就是如果习近平要冒险攻打台湾的话。在这种情况下，莫斯科可以做很多事情来缓解北京的压力并帮助北京。因此，可以认为，习近平对俄罗斯的衰弱相当关注。期望普京很快结束这场可能将俄罗斯拖入地缘政治深渊的战争，莫迪并非唯一一人。"

戴姆勒投资5亿欧元在中国生产卡车

《法兰克福汇报》以"戴姆勒在中国扩张"为题关注了该集团投资近5亿欧元在中国建设卡车生产厂的规划。上周五，戴姆勒卡车公司启动了Actros卡车在中国本地的生产。文章说，"这再次表明，德国汽车行业对德国经济部长哈贝克（Robert Habeck，绿党）等人提出的限制与中国贸易的要求充耳不闻。"

戴姆勒57X重型卡车

文章写道，戴姆勒卡车公司去年总共390亿欧元的营业额只有57亿欧元是在亚洲实现的，其中大部分在日本。戴姆勒卡车亚洲董事会成员戴明楷（Karl Deppen）在汉诺威国际商用车展IAA的记者视频会议上表示，中国是 "世界上最大的重型卡车市场，提供了相当大的增长潜力"。

戴姆勒卡车在华合资企业--北京福田戴姆勒汽车有限公司总裁兼首席执行官谢厚德(Holger Scherr)在视频会议上未说明今后将在中国生产多少辆戴姆勒-奔驰卡车。《法兰克福汇报》文章说，"谢厚德认为，戴姆勒在中国扩大生产有几个优势。公司可以降低成本，不再有漫长的供应链。许多大公司奉行这种所谓的本地为本地战略。谢厚德说，这些车辆也不是一对一从欧洲复制来的。中国的卡车被允许开得更快，路线更长，车辆有更大的油箱，而且司机通常结伴而行。这些车辆已经为此进行了调整。同时，他说，与德国相比，为了降低生产成本，客户的配置选择较少。"

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