德语媒体：习近平的败笔

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》年终副刊的中国专页标题为“帝国”（Imperium）。意指习近平治下集权体制的中国。“如此大的权力集于一人之手，中国自毛泽东以来还未出现过。不过这个岁末，习近平颜面扫地。”

“习近平是一切的准星，在中华人民共和国，所有的一切都围着他转。中共党代会顺应了这位总书记和国家主席的个人意志，确定他再次连任党内职务。由此，中国共产党人在一代人之后，背离了他们在经历毛泽东独裁统治的噩梦之后自主选择的一条道路——此后不成文的规矩是，最高领导人当政10年足矣。按照这个规矩，习近平本应在今年10月的党代会上卸任，为继任者让位。

然而，习近平在上任后的10年间，不仅找到了权力的感觉，他还具备了让自己终身执掌最高权力的手段。即便是习近平治下迄今最大的败笔也改变不了这一点。过去两年多，中国投入了数目超乎想象的资金和无法计量的精力对付新冠病毒，一开始是试图掩盖，后来是要彻底消灭它——至少在中国国内。但是在小小病毒面前，就算再伟大的领袖随着时间的推移也会相形渺小。清零在中国已成历史，但不变的领袖习近平的教条却依然有效。中国的邻邦和世界其他国家带着复杂的心情注视着这一切。”

台灣兵役延長，年輕人怎麼想？

抵御中国的第一步

台湾总统蔡英文本周宣布，将义务兵役延长到一年。瑞士《新苏黎世报》发表评论认为，这“仅仅是为了能抵御中国走出的第一步”。评论写道：

“台湾将男性青年的义务兵役从4个月延长到12个月。鉴于来自北京的不断威胁，这一决定并不令人吃惊。让人意外的反而是目前的义务兵役如此之短这一事实。作为比较，自视面临类似危及生存的威胁的韩国，男青年必须服义务兵役的时间为18个月。

“台湾政府的决定表明，人们认识到了时势的信号。台湾国防部长在推文中写道，人们从俄罗斯对乌克兰的战争中汲取了教训，良好的准备有可能阻止战争的发生。

然而（台湾的）备战还很不充分。如果与这里曾服过兵役的年轻人交谈，经常会能听到的是，他们感觉受训很差。私下里，他们透露说自己不清楚如何使用武器，在基础受训阶段根本没打过几次枪。很多人认为服兵役是浪费时间。”

因此台湾军方承诺，将提升兵役培训的水准，基础受训的时间也将延长。文章在介绍了延长义务兵役的同时将实施的配套改革后写道：

“鉴于来自北京的几乎每天不间断的威胁和中国迅速的扩军，这一改革显得相当迟缓。马英九总统任内（2008-2016）与大陆关系的缓和会在此后很长时间都继续产生影响。义务兵役期减少到4个月的措施，是2013年才开始生效的。

直到台湾人逐渐认识到，面对一个习近平领导下的更具攻击性的中国，这样的立场是无法继续维持下去的，经过了很长一段时间。台湾对邻居的耀武扬威一贯习以为常，这导致了危险被轻描淡写，国防建设被忽视。现在，俄罗斯入侵乌克兰的战争表明，必须为最坏的可能做好准备，为的是尽可能制止其发生。因此，延长义务兵役是一个合乎逻辑的决定，但仅有这一步是不够的。”

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