德语媒体：习近平的自作自受

二十大召开之际，德语媒体给习近平过去10年的经济政策开出了成绩单。《南德意志报》指出，如今中国“消费低迷、房地产危机、贸易战：国家元首习近平在其第三个任期前有很多麻烦。这都是他自作自受。”
（德国之声中文网）德国《法兰克福汇报》周末发表文章题为"习近平的死胡同"，关注二十大前中国的政治和经济环境。称"在成为全球超级大国的道路上，中国似乎正在陷入困境；它目前的问题不仅仅是一个凹痕。国家在其统治体系下正在遭受痛苦。"
作者在文章的开头写道："共产党第二十次代表会本应是习近平的胜利时刻。但他的第三个任期一开始就已经有了不好的预兆。经济已经崩溃，民众对灾难性的零容忍政策的不满情绪正在增长。在西方，该国的声誉已达到新的低点。中国似乎在成为全球超级大国的道路上步履维艰。"
评论称："这不是让人松一口气的理由。习近平不是一个以妥协来应对压力的人。当他认为自己处于防守状态时，他就开始进攻。他已经多次表明了这一点：在香港，在新疆，在与根本不想向他的全能主张低头的新冠病毒的斗争中。"
文章随后关注目前饱受新冠清零政策影响的中国经济，写道："中国经济的问题不仅仅是一个小坑。为国家带来空前崛起的增长模式已经达到极限。这场大流行病使该国拖了很久的结构性问题暴露出来。其中包括对国内生产总值的贡献超过了四分之一的过热的房地产市场，现在，热空气正在逸出。房地产集团摇摇欲坠，私人资产被销毁。市政当局正在失去他们最重要的收入来源，并在债务中陷得更深。高增长的时代似乎暂时已经成为过去。"
作者在分析了中国人口、中俄关系未来走势之后在文章的结尾写道："失败的新冠政策显示了习近平在过去十年为自己量身定做的中国制度的弱点。他作为一个无懈可击的统治者的光环使得早该进行的路线修正变得困难。即使是克制的批评也被解读为不忠诚，专业知识已被意识形态所取代。现在，国家不是像过去那样由务实的技术官僚统治，而是由控制狂的干部统治，他们最怕的就是不受习近平的青睐。党代会将显示出共产党是否有力量摆脱这种僵局--习近平是否会让自己身边只有"唯唯诺诺"的人，还是为能够指出不良事态并采取对策的总理留下空间。"
二十大召开之际，《南德意志报》也同样发文关注目前中国经济的困境。在以此为标题的文章下，作者Florian Müller写道："消费低迷、房地产危机、贸易战：国家元首习近平在其第三个任期前有很多麻烦。这都是他自作自受。"
作者在文章的开头关注了近日中国"电热毯概念股"彩虹集团股价的暴涨的现象，记录了该股在"欧洲需要大量采购中国产电热毯"的传言之中，连续八次涨停板，股价翻番的近况。写道："彩虹集团能够如此强劲地起飞，也是由于中国经济目前对成功案例的渴望。在周日的党代会上，国家和党的领导人习近平可能会获得第三个任期，在这之前不久，正如分析公司Enodo Economics评估的那样，中国经济 "岌岌可危"。严格的清零政策彻底破坏了人们的消费信心。房地产行业正处于债务危机之中。国内货币的疲软威胁着投资，全球需求下降危及出口。再加上与美国的贸易战和国内针对增长型产业的严厉政治行动。国内人民和外国投资者对党代会抱有很大期望，实际上只能是失望。"
作者观察到："在互联网上，人们互相提示如何限制自己的消费。社交网络上的相应小组有数十万成员，相关主题的访问量达数千万次。有些提示听起来很平庸。在购买之前，请三思你是否真的需要什么。少在外面吃，在家里做饭。一些提示放在不久前，对于中国城市消费社会来说是不可想象的：'我曾经每天在星巴克买两次饮料，现在我已经几个月没去了'，一位用户写道。他在评论中赢得了赞誉。"我不再使用淘宝，只使用拼多多"，另一位写道。她指的是两个中国购物平台。淘宝代表的是质量，品多多代表的是廉价拷贝。过去会在注重品牌的中国年轻人中引起很多嘲笑的事情，现在已经被广泛认可。然而，这并不能促进经济发展。"
文章随后原因德国墨卡托中国研究所冈特(Jacob Gunter)的表态写道："'通过贸易促改变'的时代已经'死亡'。德国的投资者和统治者需要明白，习近平领导下的经济政策车轮不会再转回其前任领导下的开放路线。"
最后，作者援引德国法兰克福金融管理学院中德金融经济中心主任勒歇尔(Prof. Dr. Horst Loechel)教授的话写道："上述信息还没有传到德国"。这位金融专家向《南德意志报》表态称："到目前为止，我还没有遇到任何打算从中国撤出的德国企业代表。"相反，数据显示德国公司在中国的投资不断增加"。勒歇尔不认为这是一个大问题，因为尽管目前有危机，中国仍然提供了一个巨大的市场和许多增长机会。他说：'顺便说一句，在中国投资，与对中国向德国出口的潜在依赖是不同的。'在供应链方面，更多的多样化确实可以说是有意义的。继续与对方做生意，但没有危险的依赖性。在习近平的第三个任期内，等待中国和世界的将是一种微妙的平衡。"
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