德语媒体：习近平的自作自受

（德国之声中文网）德国《法兰克福汇报》周末发表文章题为"习近平的死胡同"，关注二十大前中国的政治和经济环境。称"在成为全球超级大国的道路上，中国似乎正在陷入困境；它目前的问题不仅仅是一个凹痕。国家在其统治体系下正在遭受痛苦。"

作者在文章的开头写道："共产党第二十次代表会本应是习近平的胜利时刻。但他的第三个任期一开始就已经有了不好的预兆。经济已经崩溃，民众对灾难性的零容忍政策的不满情绪正在增长。在西方，该国的声誉已达到新的低点。中国似乎在成为全球超级大国的道路上步履维艰。"

评论称："这不是让人松一口气的理由。习近平不是一个以妥协来应对压力的人。当他认为自己处于防守状态时，他就开始进攻。他已经多次表明了这一点：在香港，在新疆，在与根本不想向他的全能主张低头的新冠病毒的斗争中。"

文章随后关注目前饱受新冠清零政策影响的中国经济，写道："中国经济的问题不仅仅是一个小坑。为国家带来空前崛起的增长模式已经达到极限。这场大流行病使该国拖了很久的结构性问题暴露出来。其中包括对国内生产总值的贡献超过了四分之一的过热的房地产市场，现在，热空气正在逸出。房地产集团摇摇欲坠，私人资产被销毁。市政当局正在失去他们最重要的收入来源，并在债务中陷得更深。高增长的时代似乎暂时已经成为过去。"

作者在分析了中国人口、中俄关系未来走势之后在文章的结尾写道："失败的新冠政策显示了习近平在过去十年为自己量身定做的中国制度的弱点。他作为一个无懈可击的统治者的光环使得早该进行的路线修正变得困难。即使是克制的批评也被解读为不忠诚，专业知识已被意识形态所取代。现在，国家不是像过去那样由务实的技术官僚统治，而是由控制狂的干部统治，他们最怕的就是不受习近平的青睐。党代会将显示出共产党是否有力量摆脱这种僵局--习近平是否会让自己身边只有"唯唯诺诺"的人，还是为能够指出不良事态并采取对策的总理留下空间。"

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



《南德意志报》中国经济的困境

二十大召开之际，《南德意志报》也同样发文关注目前中国经济的困境。在以此为标题的文章下，作者Florian Müller写道："消费低迷、房地产危机、贸易战：国家元首习近平在其第三个任期前有很多麻烦。这都是他自作自受。"

作者在文章的开头关注了近日中国"电热毯概念股"彩虹集团股价的暴涨的现象，记录了该股在"欧洲需要大量采购中国产电热毯"的传言之中，连续八次涨停板，股价翻番的近况。写道："彩虹集团能够如此强劲地起飞，也是由于中国经济目前对成功案例的渴望。在周日的党代会上，国家和党的领导人习近平可能会获得第三个任期，在这之前不久，正如分析公司Enodo Economics评估的那样，中国经济 "岌岌可危"。严格的清零政策彻底破坏了人们的消费信心。房地产行业正处于债务危机之中。国内货币的疲软威胁着投资，全球需求下降危及出口。再加上与美国的贸易战和国内针对增长型产业的严厉政治行动。国内人民和外国投资者对党代会抱有很大期望，实际上只能是失望。"

作者观察到："在互联网上，人们互相提示如何限制自己的消费。社交网络上的相应小组有数十万成员，相关主题的访问量达数千万次。有些提示听起来很平庸。在购买之前，请三思你是否真的需要什么。少在外面吃，在家里做饭。一些提示放在不久前，对于中国城市消费社会来说是不可想象的：'我曾经每天在星巴克买两次饮料，现在我已经几个月没去了'，一位用户写道。他在评论中赢得了赞誉。"我不再使用淘宝，只使用拼多多"，另一位写道。她指的是两个中国购物平台。淘宝代表的是质量，品多多代表的是廉价拷贝。过去会在注重品牌的中国年轻人中引起很多嘲笑的事情，现在已经被广泛认可。然而，这并不能促进经济发展。"

文章随后原因德国墨卡托中国研究所冈特(Jacob Gunter)的表态写道："'通过贸易促改变'的时代已经'死亡'。德国的投资者和统治者需要明白，习近平领导下的经济政策车轮不会再转回其前任领导下的开放路线。"

最后，作者援引德国法兰克福金融管理学院中德金融经济中心主任勒歇尔(Prof. Dr. Horst Loechel)教授的话写道："上述信息还没有传到德国"。这位金融专家向《南德意志报》表态称："到目前为止，我还没有遇到任何打算从中国撤出的德国企业代表。"相反，数据显示德国公司在中国的投资不断增加"。勒歇尔不认为这是一个大问题，因为尽管目前有危机，中国仍然提供了一个巨大的市场和许多增长机会。他说：'顺便说一句，在中国投资，与对中国向德国出口的潜在依赖是不同的。'在供应链方面，更多的多样化确实可以说是有意义的。继续与对方做生意，但没有危险的依赖性。在习近平的第三个任期内，等待中国和世界的将是一种微妙的平衡。"

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