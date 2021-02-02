 德语媒体：习近平的脱贫战真的“全面获胜”了吗？ | 媒体看中国 | DW | 26.02.2021

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德语媒体：习近平的脱贫战真的“全面获胜”了吗？

本周四，中国党和国家领导人习近平宣布：中国“完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。” 事实的确如此吗？

China | Xi Jingping Portrait schmückt Sozialwohungen

（德国之声中文网）习近平在讲话中宣布，“现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列”。并表示“这是中国人民的伟大光荣，是中国共产党的伟大光荣，是中华民族的伟大光荣。”《新苏黎世报》撰文指出，这当然也是习近平本人的胜利，因为他2012年出任最高领导人时就宣布，消除贫困是他的首要施政目标。这篇题为《习近平的脱贫战真的“全面获胜”了吗？》文章写道：
“按照中国官方的定义，摆脱绝对贫困的标准是衣食无忧，能够接受义务教育，能够获得医疗保健，并拥有安全的住房。如果全县人均全年收入达到四千元人民币，该县就可摘掉贫困的帽子。

《财新》报道称，因为政府采用的是平均收入指标，所以仍有一些个人、家庭和地区，并没有达到每年收入4000元的标准。尤其在一些未被列入扶贫计划的城镇，这一问题尤为突出。社会救济机制仍很不健全，目前虽然可为大约1500万城镇人口提供救助，但实际需要救助的人数则远不止于此。

根据不同国家经济发展状况的不同，世界银行制定了不同的贫困标准。其中绝对贫困的标准是每天收入低于1.9美元。北京的扶贫努力显然超越了这一界限。

但按照世界银行的划分，中国属于中低收入国家，而中低收入国家的贫困线则为每天收入5.50美元。按照这一标准，中国生活在贫困线以下的人口则多达三亿七千三百万，相当于中国人口的四分之一。”

China Peking | Mond-Neujahr | Wanderarbeiter, Entfernung zur Familie

中国城镇中的贫困人口远高于官方数据。


尽管依照世界银行的标准，中国离全面消除贫困的目标仍有相当差距，但这并不影响党的宣传机器高调颂扬“脱贫攻坚战取得了全面胜利”。文章写道： 
“为了让人们牢记党的恩情，中国广电总局下令拍摄一部反映脱贫攻坚战的系列片。官方网站SixthTone报道称，仅去年一年，就出台了22部这类系列片。其中最受欢迎的是反映九十年代宁夏贫困乡村搬迁过程的连续剧《山海情》。

中国政府宣称，过去八年当中，共为扶贫计划投入了1.6万亿元人民币，向贫困乡村派出了三百万党员干部。京东和阿里巴巴等电商巨头也参与了官方的扶贫计划，并为农村地区增加了就业岗位。这类扶贫计划既包括完善社会救助体制，也包括将整个贫困村迁往城镇地区。”

中国发起的“疫苗外交”一直受到媒体的关注，《法兰克福汇报》报道称，这场疫苗外交的进展并不顺利。文章写道：

“中国政府宣布，已经向53个发展中国家提供了疫苗。但相关的信息目前少之又少。大多数情况下，都是20万剂疫苗的小批量供货。西方国家缺乏向发展中国家提供疫苗的意愿，恰恰给中国树立乐善好施形象提供了机会。事实上，对于一些医疗条件落后的国家来说，中国的康希诺疫苗确实可能是不错的选择。该企业宣称，只需接种一剂康希诺疫苗，就可达到69%的防疫效果。
对于中国的疫苗外交来说，一个至关重要的步骤就是世界卫生组织尽快为中国疫苗发放许可证。但一般认为，世卫组织的许可证最早也要等到三四月份才会批准。此前，中国承诺将向全球疫苗倡议提供一千万剂疫苗，以此进一步向日内瓦的世卫组织审核机构施加压力。因为只有获得世卫组织的许可证，中国才能提供疫苗。

中国官媒目前试图打造一种印象，即很多欧盟国家也对中国疫苗产生了兴趣，并常常在相关报道中提及德国总理默克尔。不过，迄今为止，并没有任何中国疫苗厂家向欧盟药检机构提出审批申请。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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