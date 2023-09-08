德语媒体：习近平的“空椅子”政策

（德国之声中文网）《经济周刊》认为，习近平不出席G20峰会的原因远远不止是与东道主印度的边境冲突或者与印度总理莫迪的紧张关系。

文章写道："习的缺席主要是针对西方，而不是对印度发出的信号。他刚从南非回来，在那里举行的金砖峰会上，他取得了外交上的成功。成员国巴西、俄罗斯、印度、中国和南非达成一致，扩大这个全球南方新兴经济体俱乐部。新成员包括沙特、伊朗等威权国家。在习看来，金砖国家将成为不再由西方制定规则的新的世界秩序的支柱。他不出席G20峰会加强了这一信号。

不过，《经济周刊》也认为，习近平这样做可能犯了错误，并且会损害中国经济。"中国（还）不像习以为的那么强大。由于空椅子政策，他的国家正在失去西方的尊重。而当今迫切需要的是更多，而不是更少的对话。"

北京的算计

"人们说，真正的朋友患难时不离不弃。而北京现在却冷酷地利用莫斯科的处境"，《每日镜报》的文章就新版中国地图将100多平方公里的黑瞎子岛标注为中国领土这样写道。

习近平2023年3月访问莫斯科

文章说："阿穆尔河上这一有争议的岛屿本是中国领土，直到 1929 年中苏战争期间才被莫斯科军队占领。 2004年，俄罗斯最终承诺将该岛西部归还中国，北京则放弃对该岛东部的所有权。

"但是，北京的党领导层看似想抓住当前的时机。 他们的算计很奏效：迄今为止，克里姆林宫悄悄接受了来自北京的羞辱，而且是不得不接受，因为自乌克兰战争以来，俄罗斯变得非常依赖北京。经济上，中国企业正在填补西方企业大批撤离留下的真空--中国汽车奔驰在莫斯科街道上，消费电子产品越来越多是' 中国制造'。 与此同时，中国正以折扣价获得空前数量的俄罗斯石油。毫无疑问，习近平正让自己从对外歌颂的与莫斯科的'无限友谊 '中获得丰厚回报。"

作者认为，习近平会确保普京体系的稳定，因为普京政府的垮台对中国来说将是最糟糕的情况，毕竟两国有着超过4000公里长的国界。但是，北京和莫斯科之间没有真正的友谊，驻北京的亲俄罗斯政府的俄罗斯人士早已表示不满。文章写道："一位消息人士说，和中国之间根本不可能有真正的友谊。中国只知道争权夺利。 新地图的领土主张绝非'偶然'错误，而是强权政治的算计。但在目前的情况下，普京只能忍气吞声。"

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