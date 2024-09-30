德语媒体：习近平的“新时代”

中国“十一”国庆到来之际，低迷的经济却令节日氛围大打折扣。因新冠疫情而实施了近三年的停摆之后，受到重创的中国经济一直难以恢复生气。

（德国之声中文网）《科隆城市报》发表评论写道，75年前，毛泽东宣告中华人民共和国成立，75年后的今天，毛泽东的巨幅画像仍悬挂在天安门城楼上，但中国又出现了一位像毛泽东一样大权独揽的新领导者-习近平。这篇题为《中国的新时代》的评论写道：

“十月一日是中华人民共和国建国75周年的纪念日，但对14亿中国人的大多数来说，现在值得高兴的事情着实不多：青年失业率达到了创纪录的高水平，疫情过后，疲软的内需一直无力复苏，而房地产危机更是令中产阶级的财富严重缩水。一个不争的事实就是，经济快速发展以及普遍的乐观情绪已经成为过去。

这条东方巨龙正在失去活力吗？对习近平来说，他祖国的转型可能才刚刚开始。在他的第三个任期内，这位 71 岁的老人正全力以赴地从根本上改变共产党过去几十年来所履行的社会契约。

对这位党的总书记和坚定的共产主义者来说，保持对意识形态的忠诚和保障国家安全才是最为重要的。他向人民承诺的，不再是发家致富，而是要增强爱国自信。在他的 ‘中国梦 ’愿景中，‘娇生惯养’的年轻一代应该勒紧裤腰带，为建设强大的社会主义国家而努力工作。这个社会主义强国虽然在科技领域取得了诸多成果，在国际舞台上显得日趋自信，但个人致富则不再受到鼓励。恰恰相反，习近平在其历次讲话中已经多次明确表示，他反对以欧洲为样本的‘腐朽’福利国家，因为这样会摧毁人民的‘劳动意志’。”

评论指出，习近平的治国理政方式，究竟在多大程度上得到民意的支持，这一点无从考证，因为在中国，任何人胆敢对中央政府提出批评，都会遭到严厉的惩罚。

”过去几年来，很多企业家选择用脚投票：数十万人前往新加坡、日本和美国移民。东部沿海城市的年轻人也对糟糕的经济前景和这个不断以其价值观干预人们日常生活的政党感到沮丧。

在中国，毛泽东的画像仍随处可见。 图像来源: Jade Gao/AFP/Getty Images

不过，乡下却是截然不同的景象。很多人家里仍挂着毛泽东画像，而习近平掀起的反腐运动也被人们广泛称道。人们还喜欢不断重复党报的宣传：外国到处都是战争和混乱，而在党的保护下，中国已经成了世界上最安全的国家。”

《南德意志报》也就中华人民共和国成立75周年发表了长篇报道。文章写道，在执政的中国共产党看来，过去的75年是一段成功的历史，是党领导人民“从一个胜利走向另一个胜利”的历史。在这种成功叙事中，找不到失败和错误的踪影。该报写道：“必要情况下，中国的统治者总能当着人民的面去改写历史”。

“中国取得了一系列惊人的成就：75年以来，中国人的平均寿命延长了一倍多。1950年，千名新生儿中有四分之一在未满周岁时就已夭折。而现如今，婴儿死亡率已降至千分之八。2020年又实现了一个里程碑式的突破，习近平在这一年宣布中国已经摆脱贫困。不过，也有人对此提出质疑。时任总理的李克强也在2020年表示，中国仍有六亿人口月收入不足一千元。

当前的事态不容乐观，这一点从中国海外项目开始追求‘小而精’中也可以看出端倪。经历了三十年的快速发展之后，中国现在面临着严峻的问题。人口发展趋势就是一个例证。70年代末开始，大多数中国人只被允许生养一个孩子，今天的现实说明政府当时严重决策失误。目前，每五个人当中，就有一人超过六十岁，中国人口老龄化问题的严重程度可能很快就会赶超日本。养老金体制面临崩盘，而医保系统更是千疮百孔。毛泽东当年要打造一个伟大的民族，而现如今，中国人口却在不断萎缩。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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