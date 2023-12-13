德语媒体：习近平的"斯大林式大清洗"

（德国之声中文网）《世界报》发表长篇报道称，正当世界舆论聚焦俄乌战争和中东冲突之际，中国政坛却在悄然掀起一场斯大林式的大清洗运动。而这场运动有可能会对世界经济以及地区和平产生深远影响。这篇题为《习的亲信何以神秘失踪》的写道：

"2012年掌权之后，习近平发起的清洗行动已经使数百万官员落马。借用习近平自己的形象措辞，这其中即包括共产党高层的'老虎'，也包括基层官僚机构的'苍蝇'。不过，同过往不同的是，新近落马的官员并非敌对政治阵营的成员，而是属于习近平小圈子的亲信。正因为如此，人们完全有理由对中共政权的稳定性提出严肃的质疑。

鉴于首都北京高度紧张的政治氛围，人们担心陷入孤家寡人境地的、甚至时而疑神疑鬼的习总书记会因为一时误判，为转嫁内政危机而挑起同邻国的战争，甚至对民主台湾发动进攻。无论如何，共产党权力中心中南海发生的政治地震，使本已低迷的中国经济更加雪上加霜。"

这篇《世界报》转载自其合作刊物《 POLITICO》的长篇报道称，前外长秦刚落马后，中国官方宣传机器一直以秦刚的婚外情作为他被解职的原因：

"但据几位同高层有接触的人士透露，秦刚失踪的真正原因涉及一桩更为严重的丑闻。卷入这桩丑闻的还包括国防部长以及多位负责火箭军和中国核武计划的将军。同秦刚几乎同一时间失踪的人当中，确实包括火箭军司令李玉超，其副手刘光斌和前任高级副手张振中。

火箭军的其他数名现任和前任高级军官也被逮捕。根据官方媒体的报道，至少有一名副司令死于不明疾病。最终这些失踪官员被正式宣布解职，他们的职位则由来自海军和空军的将领所接替。这种情况不同寻常，因为迄今为止，火箭军的指挥官都从这支部队内部选拨的。



火箭军的清洗行动被官方证实后不久，刚刚在2023年3月被习近平任命的国防部长李尚福也宣告失踪。他的解职是十月底正式对外公布的。

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过去几年当中，中国的火箭军不断发展壮大。据同中国高层有接触的人士透露，俄罗斯副外长鲁登科此前向习近平通报的内容中就包括秦刚及火箭军将领亲属向西方情报机构输送中国核机密的信息。

而知情人士中的两人更宣称，今年七月底，秦刚已经在北京已经接治高干的军队医院中死亡，或是自杀，或因酷刑。"

世界报指出，由于中国政治体制高度不透明，所以上述消息无法辨别真伪。中国从不对外公开共产党内部事务，而西方情报机构也对中共的这一轮清洗行动不予置评。

"但可以肯定的是，北京的政治氛围异常紧张。而今年夏季，美国中央情报局局长伯恩斯的一番表述，无疑有意或无意地加剧了这种紧张氛围。伯恩斯当时表示，在中国重建间谍网络的工作取得了'积极进展，已在中国拥有强大的情报人力资源。'目前，草木皆兵的紧张氛围已经渗透到官僚体制和经济生活的各个领域，任何被视为过于西化或同'西方敌对势力'有关联的人，似乎都已危在旦夕。"

今年第三季度，德国对华投资继续下跌，已跌至六年来的最低水平。《商报》报道称："科隆经济研究所为《商报》进行的一项评估显示，德国在中国的股权投资跌幅最大，差额高达39亿欧元。其他国家对中国的投资也在减少。这是近25年来，一个季度的对华投资首次出现负值。这意味着，同一时间段内，从中国撤出的资金高于投入中国的资金。

观察家们认为，这种局面是由多种因素造成的，其中包括中国投资环境的明显恶化。中国共产党大幅加强了对经济生活的干预，搜集信息都有可能受到潜在的惩罚。另外，中国经济增长和消费都出现了趋缓态势。中国党和国家领导人习近平前不久刚刚表示，经济复苏正处在一个'艰难时期'。"

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