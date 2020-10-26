德语媒体：习近平的指示

（德国之声中文网）《南德意志报》对中共刚刚结束的五中全会发表评论认为，以前的经济发展规划精确到标点符号，而这次只确定了核心目标：

"没有了经济数据，没有具体项目，人们必须在字里行间解读，才能明白党有什么计划。

一个不止一次出现的日期是2035年。届时'社会主义现代化'建设将完成。2035年还代表着另一个更雄心勃勃的规划：2018年北京领导人宣布了一个名为'中国标准'的计划，其具体细节一直没有公布，核心内容是确立未来的工业标准。比如机器之间怎么沟通、未来的移动通讯如何运作、以及可再生能源的应用。 "

"迄今的标准是在没有太多国家干预的情况下发展而来的。互联网页以HTML格式展现，是顺其发展的结果。但北京想改变这种状况，不再是听凭偶然，而是在国家规划下进行：尤其在网络安全、自动驾驶和工业互联网即所谓的工业4.0领域。"

文章指出，鉴于中美之间的贸易战、科技战以及全球经济因新冠疫情带来的不景气，中国政府希望降低对国外的依赖：

"对此，习近平主张实施'双循环'战略，它虽然也强调中国将奉行继续开放的政策，但促进国内市场的发展将起着主要发动机的作用。有专家认为，这是中国经济政策的一次'根本性转变'：促进国内需求，为所谓'内循环'中的科学研发整合资金。而'外循环'即国际贸易以及来自国外的投资等等，将只扮演助推的角色。"

个人崇拜到了夸张的程度

《法兰克福汇报》以"习近平的指示"为题的文章认为，对中国强人习近平的个人崇拜已到了夸张的程度，并问道，他真要继承毛泽东的衣钵？

"习近平的野心不难从以下看出，本周举行的五中全会讨论的不仅是下一个五年计划，也包括接下来的'十五年计划'，这是官方的说法。观察家认为，由此可以窥见习近平掌权直到2035年的意愿。有人认为并非偶然，届时他将83岁，而毛泽东也是在83岁告别人世的。"

文章引用批评者的话指出，作为完人的不可指责性，不允许党内出现任何一个对习近平的批评声音，但这样，党的自我修正能力便受到极大损伤。

习近平著作的英文译本在英国出版发行

"认真阅读习近平的著作，甚至背诵下来，对每天例行的公务只带来负担，无处不在的对纪律检查委员会担心，使得没有人愿意承担责任。最后一个在党内公开提出批评的是任志强，他不久便获刑18年。习近平最严厉的批评者来自'红二代'，即老革命的后代，包括习近平自己。"

他的反腐运动以及复兴中华民族的许诺，得到许多中国人的支持，尤其在乡村。虽然习近平掌握着巨大的权力，但他似乎仍觉得地位不稳。几周前中国的公安系统开始了新一轮清洗运动，数十人落马。

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