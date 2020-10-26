 德语媒体：习近平的指示 | 媒体看中国 | DW | 30.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：习近平的指示

《南德意志报》关注本次五中全会与以往的不同，《法兰克福汇报》则认为，中共杜绝所有批评之声只会损伤自我净化的能力。

China | Xi Jingping Portrait schmückt Sozialwohungen (Andy Wong/AP Photo/picture-alliance)

四川彝族村寨人家里挂着的习近平像

DW.COM

本月将举行的中共五中全会一大议题是审议《中央委员会工作条例》，根据此前政治局会议的报道，条例要载入维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导的内容，一些政治分析人士认为这是习近平要搞终身制的最新表现，只要条例在，习的核心地位就永保不变。

中共今次五中全会，某种意义上可以视作习近平的个人胜利，这不仅表现在两个计划在习的主导下制定，更重要的是，全会公报用一大段篇幅肯定和颂扬习带领中共在十三五取得的辉煌成就，用公报的语言说，“实践再次证明，有习近平同志作为党中央的核心、全党的核心领航掌舵……我们就一定能够战胜前进道路上出现的各种艰难险阻”。此种表述是以前没有的。

周四闭幕的中共十九届五中全会审议通过了中国经济发展的“十四五规划”，其中着重提到“双循环”模式，以及“加快建设科技强国”的目标。这是在经历中美贸易战之后总结的“惨痛教训”吗？中国经济在疫情危机下实现复苏，是“体制优势”使然吗？德国之声就这些问题询问了专家。

10月30日，五中全会闭幕隔日，中共中央举行新闻发布会。中国官员虽提及国际形势存在不确定性，却试图淡化中美矛盾对经济的影响，更称脱钩「不现实」。

（德国之声中文网）《南德意志报》对中共刚刚结束的五中全会发表评论认为，以前的经济发展规划精确到标点符号，而这次只确定了核心目标：

"没有了经济数据，没有具体项目，人们必须在字里行间解读，才能明白党有什么计划。

一个不止一次出现的日期是2035年。届时'社会主义现代化'建设将完成。2035年还代表着另一个更雄心勃勃的规划：2018年北京领导人宣布了一个名为'中国标准'的计划，其具体细节一直没有公布，核心内容是确立未来的工业标准。比如机器之间怎么沟通、未来的移动通讯如何运作、以及可再生能源的应用。 "

"迄今的标准是在没有太多国家干预的情况下发展而来的。互联网页以HTML格式展现，是顺其发展的结果。但北京想改变这种状况，不再是听凭偶然，而是在国家规划下进行：尤其在网络安全、自动驾驶和工业互联网即所谓的工业4.0领域。"

文章指出，鉴于中美之间的贸易战、科技战以及全球经济因新冠疫情带来的不景气，中国政府希望降低对国外的依赖：

"对此，习近平主张实施'双循环'战略，它虽然也强调中国将奉行继续开放的政策，但促进国内市场的发展将起着主要发动机的作用。有专家认为，这是中国经济政策的一次'根本性转变'：促进国内需求，为所谓'内循环'中的科学研发整合资金。而'外循环'即国际贸易以及来自国外的投资等等，将只扮演助推的角色。"

个人崇拜到了夸张的程度

《法兰克福汇报》以"习近平的指示"为题的文章认为，对中国强人习近平的个人崇拜已到了夸张的程度，并问道，他真要继承毛泽东的衣钵？

"习近平的野心不难从以下看出，本周举行的五中全会讨论的不仅是下一个五年计划，也包括接下来的'十五年计划'，这是官方的说法。观察家认为，由此可以窥见习近平掌权直到2035年的意愿。有人认为并非偶然，届时他将83岁，而毛泽东也是在83岁告别人世的。"

文章引用批评者的话指出，作为完人的不可指责性，不允许党内出现任何一个对习近平的批评声音，但这样，党的自我修正能力便受到极大损伤。

Xi Jinping I The Governance of China I China regieren I Hardcover (Isabel Infantes/Xinhua/Imago Images)

习近平著作的英文译本在英国出版发行

"认真阅读习近平的著作，甚至背诵下来，对每天例行的公务只带来负担，无处不在的对纪律检查委员会担心，使得没有人愿意承担责任。最后一个在党内公开提出批评的是任志强，他不久便获刑18年。习近平最严厉的批评者来自'红二代'，即老革命的后代，包括习近平自己。"

他的反腐运动以及复兴中华民族的许诺，得到许多中国人的支持，尤其在乡村。虽然习近平掌握着巨大的权力，但他似乎仍觉得地位不稳。几周前中国的公安系统开始了新一轮清洗运动，数十人落马。

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

China Jahrestag Einmarsch der chinesischen Armee in Nordkorea vor 70 Jahren

中共五中全会：经济“双循环” 减少对外依赖 26.10.2020

中共19届5中全会周一起在北京召开，审议新的五年规划。据称，中国提出的“双循环”经济发展战略旨在减少对外国的依赖。但是将如何实施目前尚不清楚。

China Präsident Xi Jinping

客座评论：五中全会，习近平的个人胜利 30.10.2020

中共今次五中全会，某种意义上可以视作习近平的个人胜利，这不仅表现在两个计划在习的主导下制定，更重要的是，全会公报用一大段篇幅肯定和颂扬习带领中共在十三五取得的辉煌成就，用公报的语言说，“实践再次证明，有习近平同志作为党中央的核心、全党的核心领航掌舵……我们就一定能够战胜前进道路上出现的各种艰难险阻”。此种表述是以前没有的。

Flaggen China Deutschland

专家：中国“双循环”给德国经济带来机遇 29.10.2020

周四闭幕的中共十九届五中全会审议通过了中国经济发展的“十四五规划”，其中着重提到“双循环”模式，以及“加快建设科技强国”的目标。这是在经历中美贸易战之后总结的“惨痛教训”吗？中国经济在疫情危机下实现复苏，是“体制优势”使然吗？德国之声就这些问题询问了专家。

广告