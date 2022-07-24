德语媒体：习近平的“工具人”和拜登的两难境地

（德国之声中文网）德国《世界报》发表的题为《普京是习近平的“愚蠢的工具人”吗？》，分析探讨俄中关系的发展变化。文章指出，自乌克兰战争爆发以来，中国和俄罗斯之间的友谊似乎比以往任何时候都更加牢固。普京和习近平两位领导人谈论“无上限”的双边友谊，推进联合建设项目并保持活跃的贸易关系。

文章写道：“自从俄罗斯入侵乌克兰以来，普京比以往任何时候都更需要中国的支持。然而双方的需求并不是对等的：俄罗斯对中国来说只是一个相对较小的市场。今年前两个月，中国对俄罗斯的出口仅占中国出口总额的2.7%。尽管北京从俄罗斯购买到不可或缺的武器，欧盟和美国依然是中国更重要的贸易伙伴。”

文章指出，“中国不仅与西方制裁保持距离，而且有意利用战争从俄罗斯购买廉价的能源和粮食。俄罗斯入侵乌克兰的第二天，中国宣布取消对俄罗斯小麦的所有进口限制。……另外中国也利用俄罗斯达到自己的政治目标。无论是普京还是习近平，他们都相信美国霸权主义对俄中两国以及两国的领土主张都构成威胁。俄罗斯和中国的领导人都公开地将自己定位为反美代表，反对自由政治价值观基础之上建立起的国际秩序”。

文章引述苏黎世瑞士联邦理工学院安全研究中心学者卡尔森（Brian Carlson）的看法指出，至少在普京和习近平执政期间，俄罗斯和中国会保持强大的价值伙伴关系。“保持同中国之间的良好关系有利于帮助普京实现他的目标。但是在这个过程中，俄罗斯却越来越把自己的角色变成中国人身边的贫穷小弟。卡尔森说：‘随着力量平衡的天平开始向中国倾斜，俄罗斯对中国的依赖也会与日俱增，俄罗斯感受到需要支持中国实现自身目标的压力也会越来越大。’”

去还是不去，这是一个问题

美国众议院议长佩洛西的台湾之行，去还是不去，这成为了一个问题。德国《日报》撰文指出，佩洛西的访台计划“不仅是在挑衅北京政府，她还让拜登政府陷入了两难境地”。

文章写道：“自从俄罗斯对乌克兰发动战争以来，华盛顿一直在思索，北京会如何解读西方在这场冲突中的做法和表现。有一种担忧认为，中国政府现在可能感觉受到鼓励，终于可以去执行它已经反复提到过的选项——吞并台湾。”

“美国对台政策采取的是一种制衡做法。美国总统尼克松1972年‘破冰’访华签署的《上海公报》中事实上承认只有一个中国。尽管如此美国两党的政治人物，包括拜登在内，都曾一再表达过对自治台湾的支持。”

文章指出，“上一位曾到访过台湾的美国众议院议长是共和党籍的金里奇（Newt Gingrich）。1997年他对台湾的访问引发北京的强烈不满。但在当时，中国在军事上和经济上还远远无法与美国平起平坐。”

文章写道：“此次佩洛西想通过台湾行达成何种目的，目前尚不得知。但这一消息已经在众议院夏季休会期间引起广泛关注，这对于佩洛西在11月即将举行的中期选举是个很好的造势机会。中国国家主席习近平也将在10月举行的20大上谋求第三个任期。所以此时对华盛顿采取强硬立场对习的连任也相当有利。”

这些年 去过台湾的各国政要 美国众议长佩洛西? 早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？

这些年 去过台湾的各国政要 美国前众议长金里奇 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外交委员会主席 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国卫生部长阿扎尔 2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

这些年 去过台湾的各国政要 捷克议长维斯特奇尔 欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

这些年 去过台湾的各国政要 欧洲议会副议长贝尔 在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

这些年 去过台湾的各国政要 立陶宛经济部副部长内利乌普西内 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



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