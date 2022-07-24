德语媒体：习近平的“工具人”和拜登的两难境地

乌克兰战争爆发以来，俄罗斯和中国之间的关系变得越发亲密。德国《世界报》撰文指出，俄中两国之间的相互需求并不对等，俄罗斯正在变成中国人身边的“贫穷小弟”，普京正在变成习近平的“工具人”。《日报》分析认为，佩洛西的访台计划“不仅是在挑衅北京政府，她还让拜登政府陷入了两难境地”。
（德国之声中文网）德国《世界报》发表的题为《普京是习近平的“愚蠢的工具人”吗？》，分析探讨俄中关系的发展变化。文章指出，自乌克兰战争爆发以来，中国和俄罗斯之间的友谊似乎比以往任何时候都更加牢固。普京和习近平两位领导人谈论“无上限”的双边友谊，推进联合建设项目并保持活跃的贸易关系。
文章写道：“自从俄罗斯入侵乌克兰以来，普京比以往任何时候都更需要中国的支持。然而双方的需求并不是对等的：俄罗斯对中国来说只是一个相对较小的市场。今年前两个月，中国对俄罗斯的出口仅占中国出口总额的2.7%。尽管北京从俄罗斯购买到不可或缺的武器，欧盟和美国依然是中国更重要的贸易伙伴。”
文章指出，“中国不仅与西方制裁保持距离，而且有意利用战争从俄罗斯购买廉价的能源和粮食。俄罗斯入侵乌克兰的第二天，中国宣布取消对俄罗斯小麦的所有进口限制。……另外中国也利用俄罗斯达到自己的政治目标。无论是普京还是习近平，他们都相信美国霸权主义对俄中两国以及两国的领土主张都构成威胁。俄罗斯和中国的领导人都公开地将自己定位为反美代表，反对自由政治价值观基础之上建立起的国际秩序”。
文章引述苏黎世瑞士联邦理工学院安全研究中心学者卡尔森（Brian Carlson）的看法指出，至少在普京和习近平执政期间，俄罗斯和中国会保持强大的价值伙伴关系。“保持同中国之间的良好关系有利于帮助普京实现他的目标。但是在这个过程中，俄罗斯却越来越把自己的角色变成中国人身边的贫穷小弟。卡尔森说：‘随着力量平衡的天平开始向中国倾斜，俄罗斯对中国的依赖也会与日俱增，俄罗斯感受到需要支持中国实现自身目标的压力也会越来越大。’”
美国众议院议长佩洛西的台湾之行，去还是不去，这成为了一个问题。德国《日报》撰文指出，佩洛西的访台计划“不仅是在挑衅北京政府，她还让拜登政府陷入了两难境地”。
文章写道：“自从俄罗斯对乌克兰发动战争以来，华盛顿一直在思索，北京会如何解读西方在这场冲突中的做法和表现。有一种担忧认为，中国政府现在可能感觉受到鼓励，终于可以去执行它已经反复提到过的选项——吞并台湾。”
“美国对台政策采取的是一种制衡做法。美国总统尼克松1972年‘破冰’访华签署的《上海公报》中事实上承认只有一个中国。尽管如此美国两党的政治人物，包括拜登在内，都曾一再表达过对自治台湾的支持。”
文章指出，“上一位曾到访过台湾的美国众议院议长是共和党籍的金里奇（Newt Gingrich）。1997年他对台湾的访问引发北京的强烈不满。但在当时，中国在军事上和经济上还远远无法与美国平起平坐。”
文章写道：“此次佩洛西想通过台湾行达成何种目的，目前尚不得知。但这一消息已经在众议院夏季休会期间引起广泛关注，这对于佩洛西在11月即将举行的中期选举是个很好的造势机会。中国国家主席习近平也将在10月举行的20大上谋求第三个任期。所以此时对华盛顿采取强硬立场对习的连任也相当有利。”
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