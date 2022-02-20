德语媒体：习近平的冬奥会

（德国之声中文网）人权组织曾普遍担心，北京冬奥会被中国政府滥用为政治宣传的工具。《法兰克福汇报》发表评论指出，事实证明，这种担心显然是多余的。德国各种脱口秀节目中，中国专制政权的本质从未受到过如此广泛的关注，就连奥运赞助商们都开始出面表态了。这篇题为《习近平的奥运会》的评论写道：

"在中国的言论环境中，当然不会出现这类批评性的言论。在中国国内，本届冬奥会虽然谈不上是一次凯旋，但毕竟是一次成功，这一点对习近平至关重要。在北京看来，能够在奥运封闭区域内外遏制住新冠病毒的传播至关重要。这个目标显然是达到了。对于各国运动员和陪同人员来说，严格的防疫措施可能令人难以接受。只允许特定观众现场观赛，也许会影响到比赛的气氛。但从中国的视角出发，展示国家保障民众健康和安全的能力显然更为重要。

在习近平看来，另一项成就则是奖牌数量。在2015年中国提交申办申请之前，冬季体育在中国几乎无人问津。而现如今，中国已成了冬季体育强国之一。这也验证了党和国家领导人习近平有关中国是"世界舞台核心"提法的正确性。而习近平本人，也将因为领导北京成为全球第一个成功举办过冬季和夏季奥运会的城市而被载入党史。这类赞誉或许会让人觉得有些俗套，但对一党专政的中国来说，却是稳定权力的保障。"

为此目的，中国不惜投入重金修建冬季体育场馆，聘请外籍教练，归化优秀选手。然而，民族自豪感高涨的同时，贵宾席上的各国政要却屈指可数。对于西方国家的外交抵制，中国官方显得毫不在乎。

"倘若习近平真的不在乎外国人对中国的看法，中国也就不会向境外媒体投入重金、在推特等境外社媒开展公关了。人们不禁要问，中国共产党的自信怎么会如此不堪一击，以至于他们会自称创造出了超越西方文明的新型人类文明呢？

不过，北京倒也并没有陷入孤家寡人的境地。巴赫就对中国显示出了由衷的敬佩。在冬奥会开幕式上，正是这位国际奥委会主席会不厌其烦地重复中国的官方宣传：'中国已经成了冬季体育大国。有超过三亿人在从事冬季体育项目。这一辉煌成就为全球体育掀开了新的篇章。'如此言论，简直会让人们认为他错拿了习近平的发言稿。巴赫在贵宾席上对习近平的深度鞠躬，更会让中国的民族主义者确信：只要中国的影响力和富裕程度不断提升，掌声就会淹没批评。"

对于刚刚闭幕的北京冬奥会，《南德意志报》也发表评论称：

"画面是奥运会最好的写照，但闭幕式上的精彩画面至少没能在德国引发更多的喜悦，尽管德国也获得了很多奖牌。毕竟有关人权问题的讨论以及国际奥委会的沉默，令人心情沉重。国际奥委会主席巴赫在闭幕演说中呼吁人们保持团结时，更让人感到极大的讽刺意味，因为这会让人不禁想起那些被中国政府打压的人们。

北京冬奥会是奥林匹克历史上的一个低谷。"

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