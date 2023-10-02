德语媒体：习近平的“信息茧房”只会伤害他自己

（德国之声中文网）几个月来，中国前外长秦刚、国防部长李尚福和解放军火箭军司令都离奇地“人间蒸发”，有关中共正在进行党内“清洗”的猜测与日俱增。德国《世界报》发表分析文章指出：“如果这些猜测属实，那么（中国国家主席）习近平将在短期内加强其权力，但从中期来看，他只会损害自己以及他的独裁政权。”

文章写道：“专家们认为，官员更换得越多，习近平的政府就越像一个由忠诚的‘唯唯诺诺者’组成的‘信息茧房’。这会对中国造成损害。但这也是自毛泽东以来最有权势的人——习近平巩固权力的标志。”

“秦（刚）、李（尚福）二人都是习近平亲自挑选的，他们被视为习近平的心腹。伦敦大学亚非学院教授和中国研究院主任曾锐生说：‘秦、李都是习的党羽。习不得不处理他们，这让习十分尴尬。’”

“新加坡南洋理工大学研究员蔡志祥（James Char）说，这一行动也清楚地表明，习近平已经在很大程度上巩固了自己的权力，所有的下属都可以换人。”

文章写道：“曾锐生说：‘把最高领导层变成一个信息茧房，只会导致没有人敢对习近平的路线提出批评意见，最终犯下政治错误。’他说，这终结了习近平上台之前中共延续了20年的做法，即最高领导层闭门辩论，从而避免出现重大政策失误。”

“德克萨斯大学奥斯汀分校林登·约翰逊公共事务学院的副教授格雷腾斯（Sheena Chestnut Greitens）说：‘如果习近平任命的那些人觉得自己必须要说习近平想听的话，那么颇具讽刺性的一幕就会发生，习近平很可能对这些人和他们提出的建议都充满不信任。’这将增加中国从国内政治到外交政策、军事规划等一系列问题上做出错误决策的风险。”

文章最后写道：“公众不太可能知道中国的部长们到底发生了什么。但显而易见的是，中国及其领导人习近平的决策正变得越来越不透明和不可预测。”

又一位国务委员“消失”？关于李尚福的已知与未知

为什么中资企业将收购目标准对德国小型燃气轮机？

德国奥格斯堡的引擎制造公司曼恩能源方案（MAN Energy Solutions SE）打算将燃气轮机业务出售给一家中国公司。专家们担心燃气轮机可能被用于军事目的，而且重要的技术也有可能被转移。

签署购买协议的是中国船舶集团有限公司下属中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司。中国媒体报道称，龙江广瀚是中国船舶集团第七〇三研究所专门从事中小型燃气轮机产业的子公司，致力于构建研发、生产和全寿命周期服务一体化的中小型燃气轮机产业体系。

《南德意志报》发表的一期相关文章中引述了解这桩收购案的匿名人士的疑虑表示：“可以把这样一项业务交给一家中国国有企业吗？最让人头疼的是，从广义上讲，这项技术也可能被中国人用于军事用途。根据一些技术知识，这些燃气轮机甚至可以安装在现代战斗机的发动机上。除了一些细微的差别之外，技术基本都是相同的。”

除了军事用途，维修业务利润丰富对买房来说也是吸引人之处。《南德意志报》的文章写道：“批评意见认为，维修可能会出现问题。内部人士警告说，未来一旦西方与中国发生冲突，新东家可能会拒绝维修这些机器。德中两家企业达成的交易还包括为维持5年在奥伯豪森（Oberhausen）和苏黎世的生产基地。那么5年后呢？”

文章写道：“曼恩能源方案一名前管理层职员今年3月曾致信给德国经济部长哈贝克和基民盟主席梅尔茨。信中称曼恩能源方案准备向中资企业出售燃气轮机业务一事在公司内部引起争议。这位前员工表示，最新的燃气轮机系列是‘基于多年研发的尖端技术’。出售该业务及‘相关权利’后，中国买家在技术上将获得‘飞跃性的发展’。此外，该技术还可用于‘经济和其他方面（军事）’，因此，他呼吁‘所有政治和经济方面的决策者都应该禁止这一出售计划’。”

“……为什么中国大型船舶企业的子公司要收购德国小型的燃气轮机制造企业？曼恩能源方案为什么又会选中中国买家？”文章写道，“有一个答案很简单：据说能找到一个有兴趣的买家就不容易了。”

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